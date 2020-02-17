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19:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Богатырь из Польши — звезда UFC. Он респектует России: однажды вышел на бой под «Катюшу»

Факты о Яне Блаховиче — авторе самого жесткого нокаута на турнире UFC в Рио-Ранчо.

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Источник: Ян Блахович

1. Считает величайшим Федора, а не Джонса

Блахович рано утром 16 февраля (мск) нокаутировал Кори Андерсона на турнире UFC Fight Night 167, после чего вызвал на бой Джона Джонса. Американец заявил, что готов биться с поляком. Джонс — один из величайших бойцов ММА в истории, он одержал 14 побед в титульных боях UFC. И это не считая брутального нокаута в поединке с Даниэлем Кормье — результат того боя аннулировали из-за того, что в организме Джонса нашли допинг.

В июле 2019-го, перед боем с Люком Рокхолдом, у Блаховича спросили, кого он считает величайшим бойцом ММА всех времен. Поляк назвал Федора Емельяненко, а не Джонса. Ян объяснил это тем, что американец употреблял запрещенные вещества.

— Но ведь Федор дрался в Pride, и там тоже все принимали допинг, — отметил журналист.

— В этом и суть. В Pride этого никто не запрещал. Принимай сколько хочешь. Сейчас он запрещен. Допинг изменился, он стал сильнее. Препараты дают слишком серьезное преимуществ. (Цитата из паблика «ВКонтакте» «Ночь в клетке».).

2. Выступал в KSW, но почему-то поехал драться в Чебоксары.

Блахович дебютировал в ММА в феврале 2007 года на турнире FCP 3 в Познани. Ян проиграл Марцину Крыштофяку. Для Крыштофяка тот поединок тоже был первым в ММА. Он завершил карьеру в 2012 году с рекордом 8−2. Блахович затем перешел в KSW, где бился шесть лет, став чемпионом в полутяжелом весе. При этом в 2010 году Ян почему-то подрался на турнире World Absolute FC в Чебоксарах — российском городе, где ММА не слишком популярны.

Его бой с ветераном ММА Николаем Оникиенко был главным в карде. Блахович выиграл удушающим приемом, а Оникиенко больше не выступал, завершив карьеру с 16 победами и 15 поражениями. В том же шоу участвовали Мурад Мачаев (почему-то провел два боя) и Али Багаутдинов. Как потом вспоминал Блахович, он приехал в Москву, побыл в городе 10 часов, после чего на поезде отправился в Чебоксары. Удивительно, но в СМИ вообще нет упоминаний о том турнире. Зачем его устраивали — вопрос.

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3. Вышел на бой в «Олимпийском» под «Катюшу»

Второй бой Блаховича в России прошел в сентябре 2018 года. Противником поляка был Никита Крылов с Донбасса. Ян вышел на бой под песню «Катюша» и выиграл удушающим во втором раунде.

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— Выйти под «Катюшу» — моя идея. Мне нравится эта песня, поэтому ее и выбрал. Я знал, что если буду драться в Москве, то выберу эту песню, — сказал Блахович на пресс-конференции после боя.

Тогда же журналист Вадим Тихомиров поинтересовался у Блаховича, имеет ли он отношение к польским футбольным хулиганам. Многие польские бойцы так или иначе связаны с фанатскими группировками.

— Нет, это вопрос не ко мне. Я просто спортсмен, и все. Спросите об этом моего тренера, — рассмеялся Блахович, а его тренер в этот момент показал татуировку с эмблемой варшавской «Легии» на бицепсе.

В конце пресс-конференции поляк сказал с улыбкой: «Ну что, могу я идти — выпить пивка? Я попробую российское!».

4. Его профессия — водопроводчик

Так написано в профиле Блаховича в Facebook. В ноябре, перед боем поляка с Жакаре Соузой, журналистка Фернанда Пратес рассказала, как спросила у Блаховича, кто он по профессии. Он забыл, как будет водопроводчик на английском, но не растерялся. «Это то, чем занимались Марио и Луиджи», — ответил он, имея в виду персонажей знаменитой игры Super Mario.

Однако Ян никогда не работал по специальности.

— Я занимался каратэ, играл в футбол и поднимал тяжести. Обнаружил страсть к единоборствам, когда стал ходить на тренировки по боксу, а затем — по бразильскому джиу-джитсу, — написал боец в Facebook. Также Блахович выступал на любительских соревнованиях по тайскому боксу и кикбоксингу, причем в кикбоксинге у него идеальный рекорд — 34−0 (так говорится в статье о поляке на сайте Sherdog).

Боец родился в городе Цешин на Юге Польши — в Силезском воеводстве, но для тренировок переехал в Варшаву, где много спарринг-партнеров. Ходил в клуб олимпийского чемпиона по дзюдо 1996 года Павла Настулы, у которого 11 боев в ММА (5 побед, 6 поражений). В 2005-м Настула выступал в Pride, где встретился с Александром Емельяненко. Александр победил удушающим приемом, чем до сих пор очень гордится. Когда кто-то указывает на его пробелы в борьбе, Емельяненко сразу же вспоминает победу над Настулой и говорит, что одолел олимпийского чемпиона в его стихии — в партере.

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5. Девушка Блаховича работает в ММА. Она же — его менеджер

Дорота Юрковска — сестра бывшего бойца KSW Лукаша Юрковски, друга Яна. Она уже больше 10 лет в сфере ММА и примерно столько же встречается с Блаховичем. В KSW занимается организацией соревнований (как отмечается в польских СМИ, отвечает за то, что «происходит за кулисами»), а еще работает в промоутерской компании MMA Promotion, которая представляет интересы Блаховича. Когда Ян только начинал в UFC и плохо говорил на английском, Дорота переводила его флэш-интервью. Часто она выходит в октагон после боев Блаховича, но в Москве сидела на трибуне и яростно болела за любимого — с польским флагом. Вместе с ней были родственники Яна, его друзья и обычные польские болельщики. Кричали они так, что их слышал весь «Олимпийский».

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Илья Андреев
Шеф отдела единоборств

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