Четыре сумасшедших нокаута в кулачных боях. Скучно подрался только ветеран UFC

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Человек, который проиграл девять боев из десяти
Кто дерется: Франческо Ричи (25 лет. Статистика в ММА: 1−0. Статистика в BKFC: 1−0) и Фред Пирс (38 лет. MMA: 1−6. BKFC: 0−3).
38-летний Фред Пирс дерется и в ММА, и на голых кулаках, но выиграть смог всего один из десяти боев: 1−6 в ММА, а теперь еще и 0−3 в кулачных боях.
При такой статистике надо драться так, чтобы тебе дали работу и в следующий раз. Пирс это понимает — и потому полетел на соперника с размашистыми ударами. Кончилось это предсказуемым нокаутом меньше через за 100 секунд.
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Падение лицом вперед
Кто дерется: Густаво Трухильо (26 лет. MMA: 2−1. BKFC: 2−0) — Лоренцо Хант (37 лет. MMA: 3−5. BKFC: 1−1).
Очень жесткий нокаут от кубинца Трухильо: незаметного короткого удара навстречу хватает, чтобы Лоренцо Хант упал лицом вперед:
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Кровь забрызгала видеокамеру
Кто дерется: Дат Нгуйен (31 год. MMA: 0−0. BKFC: 2−0) — Абдиэл Веласкес (26 лет. MMA: 9−7. BKFC: 3−2).
На 13-й секунде боя в нокдаун упал Веласкес. На 33-й — Нгуйен. А за 10 секунд до конца первого раунда Нгуйен отправляет соперника в нокаут, а в камеру летят капли крови.
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Профессиональный боксер зашел в ринг на минуту
Кто дерется: Улиссес Диас (38 лет. MMA: 1−0. Бокс: 12−1. BKFC: 1−0) — Брайан Максвелл (32 года. MMA: 2−3. BKFC: 0−2).
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У Диаса 13 боев в профессиональном боксе — и 12 побед над мешками. Пары разменов хватило, чтобы Брайан Максвелл опустился на колени и отказался продолжать бой.
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Лучше подраться на кулаках, чем ехать выступать в Россию
Кто дерется: Гектор Ломбард (42 года. MMA: 34−10. BKFC: 1−0) — Дэвид Манделл (28 лет. MMA: 10−5. BKFC: 2−1).
Гектор Ломбард был звездой американского промоушена Bellator, где нокаутировал всех своих соперников, кроме Александра Шлеменко. В 2012 году Ломбард подписался в UFC на шикарных для тех лет условиях: 400 000 долларов в качестве подписного бонуса и по 300 000 за каждый бой.
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Из 12 боев в UFC Ломбард выиграл только четыре, причем одну из этих четырех побед у него забрали после провала допинг-теста. Попавшись на стероидах, Ломбард быстро сдал и уже не был похож на того монстра, каким он когда-то был в Bellator. После начала сотрудничества UFC с Американским антидопинговым агентством Ломбард проиграл шесть боев подряд и был уволен.
Сейчас Ломбарду 42 — и он пошел в BKFC. В кулачных боях не такое жесткое тестирование и не такие жесткие соперники, как в UFC, — и Ломбард выглядел там довольно свежо. Он легко отработал пять раундов по две минуты, несколько раз взорвался резкими сериями — и выиграл единогласным решением судей.
Деталь, которая многое объяснит: Ломбарда хотели пригласить выступить в одном из российских промоушенов, но получили в ответ такую сумму, что мгновенно прекратили переговоры.
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Зарабатывая сотни тысяч долларов за десять минут без перчаток против неизвестного соперника, Ломбард вряд ли сильно скучает по ММА.
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