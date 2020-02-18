Очередной ветеран: Макгрегор нашел нового соперника
Стал известен один из возможных следующих соперников бывшего двойного чемпиона UFC Конора Макгрегора. Ирландец хочет встретиться с ветераном лиги Диего Санчесом.
Стал известен один из возможных следующих соперников бывшего двойного чемпиона UFC Конора Макгрегора. Ирландец хочет встретиться с ветераном лиги Диего Санчесом.
Эпатажный и скандальный боец Конор Макгрегор с триумфом вернулся в клетку после почти полуторагодовалого отсутствия месяц назад, и с тех пор разговоры о следующем сопернике ирландца не перестают утихать. Напомним, что Печально Известный в главном поединке турнира UFC 246 в первом раунде эффектно нокаутировал ветерана промоушена Дональда Серроне. Теперь же, как можно понять из последнего сообщения
«Конор Макгрегор — против Диего Санчеса», — написал ирландец. Что любопытно, запись спустя некоторое время была удалена.
Предполагается, что твит Ноториуса был обращен к прошедшему в ночь на воскресенье крупному турнира UFC Fight Night 167,
38-летний Санчес — колоритная и значимая фигура в смешанных единоборствах. За яркую манеру ведения боя он получил прозвище Кошмар. В лучшую лигу мира американец мексиканского происхождения попал благодаря участию в первом сезоне шоу The Ultimate Fighter, в финале среди средневесов одержав победу над Кенни Флорианом. До этого Диего принимал участие в турнирах серии King of the Cage и некоторых других организаций, ни разу не проиграв и став чемпионом. Впервые он дебютировал в UFC, победив Брайана Гассауэя. Затем Санчес сумел одолеть одного из самых известных бойцов мира Ника Диаса в финале Ultimate Fighter 2, после чего последовала серия из двух поражений.
Однако американец уволен не был, а успешно вернулся уже с четырьмя победами подряд. После этого Санчес продолжает чередовать в своем профессиональном рекорде победы и поражения. Всего же на его счету 30 побед и 12 поражений.
Интересно, что для Перейры большой досадой оказался не только проигрыш Санчесу, но и последующие слова Макгрегора к победителю. Позднее он сам обратился к ирландцу, заявив, что в будущем они обязательно встретятся. «Я все равно подерусь с тобой однажды. Я становлюсь лучше каждый день, чтобы сражаться с лучшими. И ты находишься в моем списке. Дождись, пока я приду, и я буду доминировать в своей категории», — написал Перейра в социальных сетях.
Ни Перейра, ни Санчес не входят в топ-15 рейтинга UFC полусреднего веса, поэтому вероятность того, что
В этом контексте потенциальная встреча с
О неизбежности реванша говорят и в команде Хабиба. «На данный момент я не знаю, что будет дальше. Однако я понимаю, что этот сценарий будет реализован. Хабибу предложат бой с Конором. Не знаю, что будет делать Хабиб, так как сейчас он не расположен думать об этом поединке», — заявил тренер Нурмагомедова Хавьер Мендес.
Однако важно понимать, что промоушен еще более не заинтересован во встрече ирландцам с бойцом, не отвечающем его статусу. Вполне вероятно, что именно с этим и связано удаление поста про бой с Санчесом. Другое дело, что это обязательно должен быть соперник из полусредневесов, потому что возможное поражение в легком не позволит провести реванш с Хабибом. Правда, в этом дивизионе не уверены, что у Макгрегора есть притязания на титул.
«Макгрегор — мошенник, который может победить лишь карликов и
Игорь Игнатов