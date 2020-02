Очередной ветеран: Макгрегор нашел нового соперника

38-летний Санчес — колоритная и значимая фигура в смешанных единоборствах. За яркую манеру ведения боя он получил прозвище Кошмар. В лучшую лигу мира американец мексиканского происхождения попал благодаря участию в первом сезоне шоу The Ultimate Fighter, в финале среди средневесов одержав победу над Кенни Флорианом. До этого Диего принимал участие в турнирах серии King of the Cage и некоторых других организаций, ни разу не проиграв и став чемпионом. Впервые он дебютировал в UFC, победив Брайана Гассауэя. Затем Санчес сумел одолеть одного из самых известных бойцов мира Ника Диаса в финале Ultimate Fighter 2, после чего последовала серия из двух поражений.