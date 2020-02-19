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17:04 (мск), источник: Матч ТВ

«Они будут избивать друг друга до последнего». Тренер Нурмагомедова — о бое с Фергюсоном

Главный тренер зала АКА в Сан-Хосе Хавьер Мендес, под руководством которого Хабиб Нурмагомедов готовится к бою против Тони Фергюсона, поделился мнением о предстоящем поединке.

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«Такого у меня еще не было. Я никогда не тренировал кого-то, кто готовился к одному сопернику четыре раза. Последний раз был особенно дурацким. Тони просто запнулся об какой-то хренов кабель. И получил травму. Нет, он не симулировал. Тони — воин, он не симулирует. Но я понимаю, почему люди считают этот поединок проклятым».

У Тони и Хабиба сумасшедшие серии побед. Насколько я знаю, это первый случай в истории, когда дерутся два бойца, выигравшие 12 последних поединков. И перед этим были еще четыре неудачные попытки организовать бой. Этот бой стал только масштабнее.
Хавьер Мендес
главный тренер зала АКА

«У него невероятное кардио и очень опасные локти. Очень нестандартный стиль. И сердце льва. Этого парня не сломать. Но и Хабиба он сломать не сможет. Они будут избивать друг друга до последнего, но не сломаются», — приводит слова Мендеса MMA Fighting.

Напомним, бой Нурмагомедова и Фергюсона уже срывался четыре раза: в 2015, 2016, 2017 и 2018 годах.

Их поединок запланирован на 18 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке.

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