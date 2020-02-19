«Они будут избивать друг друга до последнего». Тренер Нурмагомедова — о бое с Фергюсоном

«Такого у меня еще не было. Я никогда не тренировал кого-то, кто готовился к одному сопернику четыре раза. Последний раз был особенно дурацким. Тони просто запнулся об какой-то хренов кабель. И получил травму. Нет, он не симулировал. Тони — воин, он не симулирует. Но я понимаю, почему люди считают этот поединок проклятым».