«Они будут избивать друг друга до последнего». Тренер Нурмагомедова — о бое с Фергюсоном
Главный тренер зала АКА в
Главный тренер зала АКА в
«Такого у меня еще не было. Я никогда не тренировал
У Тони и Хабиба сумасшедшие серии побед. Насколько я знаю, это первый случай в истории, когда дерутся два бойца, выигравшие 12 последних поединков. И перед этим были еще четыре неудачные попытки организовать бой. Этот бой стал только масштабнее.
«У него невероятное кардио и очень опасные локти. Очень нестандартный стиль. И сердце льва. Этого парня не сломать. Но и Хабиба он сломать не сможет. Они будут избивать друг друга до последнего, но не сломаются», — приводит слова Мендеса MMA Fighting.
Их поединок запланирован на 18 апреля на турнире UFC 249 в