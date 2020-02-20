«Александр Емельяненко — паршивая овца в семье». Харитонов и Родригес посмеялись перед боем

Источник: AP 2020

Сергей Харитонов (Россия) vs Фернандо Родригес (Бразилия)

Бой за титул чемпиона WTKF в супертяжелом весе

23 февраля, Белоруссия, казино М-1, прямая трансляция — РЕН ТВ (23.00 мск).

Выходные для любителей боев предстоят событийные. Утром в субботу турнир Bellator, спустя сутки дерутся Тайсон Фьюри с Деонтеем Уайлдером, будет еще турнир UFC, а вечером 23 февраля — бойцовское шоу WTKF в белорусском казино М1 с участием Сергея Харитонова. Его соперник — бразилец Фернандо Родригес (12−6). За три дня до боя оппоненты встретились в Москве в пресс-центре «Известий» и дали пресс-конференцию, которая получилась чуть веселее, чем бывает.

— Я слишком стар, чтобы мне привозили мешков на убой, — начал Харитонов. — Меня и раньше никогда не вели, у меня в Pride все бои были тяжелые, никого под меня специально не искали. Бой с Родригесом тоже будет очень интересный и захватывающий. Мы с Фернандо постараемся сделать так, чтобы зрителям понравилось. Я максимально восстановился после травмы и хорошо готов.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--effbba365b176a95494a" data-vnd="effbba365b176a95494a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=effbba365b176a95494a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

— Харитонова в Бразилии хорошо знают — продолжил разговор Фернандес. — Я очень горд тем, что мне выпала возможность провести с ним бой, спасибо Владимиру Хрюнову за приглашение. Прибегал ли я при подготовке к помощи бразильских шаманов? Нет, они мне не нужны, я провел полноценный тренировочный лагерь на базе клуба «Коринтианс» и нахожусь в отличной форме. Еще немного чувствую сонливость из-за долгого перелета, но в день боя буду готов идеально.

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Затем у 32-летнего бразильца спросили о российской погоде: «Мне сказали, что для вас это необычайно теплая зима. Для меня это хорошая новость. Я хотя и прилетел из Бразилии, где сейчас +30, но тут действительно нехолодно. Мне хватает легкой куртки, которую я с собой взял, в Бразилии вообще не бывает теплых курток. Мне нравится в России, еда у вас очень вкусная, особенно мне понравился мясной пирог. Пельмени еще не пробовал, но это мы скоро исправим».

На вопрос о кумирах Родригес ответил следующее: «Я вырос на боях двух легенд: Антонио Родриго Ногейры и Федора Емельяненко». И тут последовал вопрос: «А что вы знаете о младшем брате Федора — Александре?».

— В Бразилии о нем знают, что это великий боец. Но, у нас пишут, что он что-то вроде паршивой овцы в семье Емельяненко. Я бы с удовольствием с ним провел бой.

Аналогичный вопрос — о бое с Емельяненко не могли не задать Харитонову. Это был бы реванш, ведь в 2006 году Сергей уже проигрывал Александру на турнире Pride нокаутом в первом раунде. О возможном повторном бое давно говорят, но пока никаких подвижек.

— Мне постоянно пишут об этом бое, просят, чтобы я поставил Александра на место. Если он кому-то интересен, он будет сделан, — сказал Харитонов. — Мне звонят и пишут постоянно. Будет предложение — будем разговаривать. Мне с точки зрения спорта этот бой не интересен. Но мы на слуху. Он то там попался, то здесь пьяный дебош. Если зрители хотят, то пусть какой-нибудь промоутер организует. И мы проведем бой.

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Бой Сергея с Родригесом, как известно, пройдет по необычным правилам. Промоушен WTKF сделал такой формат: три раунда по три минуты, работа в стойке, а в случае перевода в партер бойцам дается 20 секунд на завершение атаки. Вот что Харитонов думает на эту тему: «Хороший формат, мне нравится. Это сделает бой более динамичным. Думаю, зрителям так будет интереснее».

В конце бойцы пообсуждали дочерей, у которых, как выяснилось, одинаковые имена — Мария. Только в бразильском варианте ударение на последний слог. И немного поговорили о футболе.

— При всем уважении к российскому футболу, в Бразилии он все-таки лучше. Мы постоянно боремся за самые большие титулы. Мы вообще уверены, что у нас он лучший в мире, — сказал Родригес, на что Харитонов заметил, явно в шутку: «Лучше, но не намного!» Это вызвало у бразильца абсолютно обоснованный смех.

Сергей Харитонов

Страна: Россия

Возраст: 39 лет

Весовая категория: свыше 93 кг

Победы: 30

Поражения: 8

Ничьи: 0

Первый бой: 11 августа 2000 года.

Фернандо Родригес

Страна: Бразилия

Возраст: 32 года

Весовая категория: свыше 93 кг

Победы: 12

Поражения: 6

Ничьи: 0

Первый бой: 20 октября 2012 года.

Михаил Потапов