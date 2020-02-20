«Александр Емельяненко — паршивая овца в семье». Харитонов и Родригес посмеялись перед боем
Бойцы на
Бойцы на
Сергей Харитонов (Россия) vs Фернандо Родригес (Бразилия)
Бой за титул чемпиона WTKF в супертяжелом весе
23 февраля, Белоруссия, казино М-1, прямая трансляция — РЕН ТВ (23.00 мск).
Выходные для любителей боев предстоят событийные. Утром в субботу турнир Bellator, спустя сутки дерутся Тайсон Фьюри с Деонтеем Уайлдером, будет еще турнир UFC, а вечером 23 февраля — бойцовское шоу WTKF в белорусском казино М1 с участием Сергея Харитонова. Его соперник — бразилец Фернандо Родригес (12−6). За три дня до боя оппоненты встретились в Москве в
— Я слишком стар, чтобы мне привозили мешков на убой, — начал Харитонов. — Меня и раньше никогда не вели, у меня в Pride все бои были тяжелые, никого под меня специально не искали. Бой с Родригесом тоже будет очень интересный и захватывающий. Мы с Фернандо постараемся сделать так, чтобы зрителям понравилось. Я максимально восстановился после травмы и хорошо готов.
— Харитонова в Бразилии хорошо знают — продолжил разговор Фернандес. — Я очень горд тем, что мне выпала возможность провести с ним бой, спасибо Владимиру Хрюнову за приглашение. Прибегал ли я при подготовке к помощи бразильских шаманов? Нет, они мне не нужны, я провел полноценный тренировочный лагерь на базе клуба «Коринтианс» и нахожусь в отличной форме. Еще немного чувствую сонливость
Затем у 32-летнего бразильца спросили о российской погоде: «Мне сказали, что для вас это необычайно теплая зима. Для меня это хорошая новость. Я хотя и прилетел из Бразилии, где сейчас +30, но тут действительно нехолодно. Мне хватает легкой куртки, которую я с собой взял, в Бразилии вообще не бывает теплых курток. Мне нравится в России, еда у вас очень вкусная, особенно мне понравился мясной пирог. Пельмени еще не пробовал, но это мы скоро исправим».
На вопрос о кумирах Родригес ответил следующее: «Я вырос на боях двух легенд: Антонио Родриго Ногейры и Федора Емельяненко». И тут последовал вопрос: «А что вы знаете о младшем брате Федора — Александре?».
— В Бразилии о нем знают, что это великий боец. Но, у нас пишут, что он
— Мне постоянно пишут об этом бое, просят, чтобы я поставил Александра на место. Если он
Бой Сергея с Родригесом, как известно, пройдет по необычным правилам. Промоушен WTKF сделал такой формат: три раунда по три минуты, работа в стойке, а в случае перевода в партер бойцам дается 20 секунд на завершение атаки. Вот что Харитонов думает на эту тему: «Хороший формат, мне нравится. Это сделает бой более динамичным. Думаю, зрителям так будет интереснее».
В конце бойцы пообсуждали дочерей, у которых, как выяснилось, одинаковые имена — Мария. Только в бразильском варианте ударение на последний слог. И немного поговорили о футболе.
— При всем уважении к российскому футболу, в Бразилии он
Сергей Харитонов
Страна: Россия
Возраст: 39 лет
Весовая категория: свыше 93 кг
Победы: 30
Поражения: 8
Ничьи: 0
Первый бой: 11 августа 2000 года.
Фернандо Родригес
Страна: Бразилия
Возраст: 32 года
Весовая категория: свыше 93 кг
Победы: 12
Поражения: 6
Ничьи: 0
Первый бой: 20 октября 2012 года.
Михаил Потапов