У Украины есть свой Хабиб. Амосов не чувствует соперников в США и идет за поясом Bellator
Похоже, этого парня не остановить.
Похоже, этого парня не остановить.
Ярослав Амосов — главная надежда Украины в ММА. В боксе страну успешно представляют Александр Усик и Василий Ломаченко, сменившие братьев Кличко, а вот в единоборствах бойцов такого уровня пока что нет. Видимо, эта ситуация продлится недолго.
Ярослава Амосова можно смело назвать украинским Хабибом. Список его достижений поражает: ЗМС по боевому самбо, многократный чемпиона мира, Европы и Евразии.
До 2014 года Амосов преимущественно выступал на родине, но затем подписал контракт с российской лигой
И когда мы проводим параллели между Ярославом и Хабибом, то можно с ходу назвать три детали, которые так или иначе их связывают. Амосов побеждал братьев Нурмагомедова. На турнире по ММА заставил сдаться Шамиля Завурова (бой не пошел в официальный рекорд) и на чемпионате мира по боевому самбо дважды побеждал Абубакара Нурмагомедова.
Помимо прочего, Хабиб и Амосов знают друг друга лично. Их встреча случилась в один из приездов Нурмагомедова на Украину.
В стиле Амосова есть
Процент досрочных побед у Амосова выше, чем у Хабиба. Только один бой из пяти проходил всю дистанцию. Отточенный способ финиша — удушение. Этим он и похож на вышеупомянутого Тони Фергюсона, который тоже любит ловить соперников на разнообразные болевые приемы в партере.
Подготовка к четвертому поединку в Bellator прошла в известном зале American Top Team. Ярославу помогали очень серьезные ребята, среди которых бойцы UFC Глейсон Тибау, Хорхе Масвидаль и Дастин Порье.
Бой, как и предполагалось, получился тяжелым. Базовый вольник Эд Рут, несмотря на большое количество побед нокаутом в своей карьере (шесть из восьми) и преимущество в размахе рук, избегал работы в стойке и искал возможность перевести поединок в борьбу.
Первый и второй раунды остались за украинцем. Амосов активнее действовал в стойке и не проигрывал в борьбе, несколько раз переведя соперника с помощью подсечек из боевого самбо.
В третьем раунде оба бойца откровенно устали и провели его на
Как итог: победа Ярослава Амосова единогласным решением судей. Матчмейкеры Bellator возлагали большие надежды на Эда Рута, но, судя по всему, титульный бой в ближайшее время получит именно украинец с безупречным профессиональным рекордом.
Прямо сейчас Амосову 26 лет. Именно в этом возрасте Хабиб Нурмагомедов уже был одним из главных претендентов на пояс UFC, но помешали травмы.
Антон Комар