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01:46 (мск), источник: Sport24

У Украины есть свой Хабиб. Амосов не чувствует соперников в США и идет за поясом Bellator

Похоже, этого парня не остановить.

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Многократный чемпион

Ярослав Амосов — главная надежда Украины в ММА. В боксе страну успешно представляют Александр Усик и Василий Ломаченко, сменившие братьев Кличко, а вот в единоборствах бойцов такого уровня пока что нет. Видимо, эта ситуация продлится недолго.

Ярослава Амосова можно смело назвать украинским Хабибом. Список его достижений поражает: ЗМС по боевому самбо, многократный чемпиона мира, Европы и Евразии.

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До 2014 года Амосов преимущественно выступал на родине, но затем подписал контракт с российской лигой Tech-Krep FC. В целом, уровень оппозиции не изменился, и Ярослав продолжил уверенно набивать себе внушительный рекорд, попутно становясь чемпионом лиги в полусреднем весе. Буквально за два с половиной года в Tech-Krep FC Амосов одержал девять побед подряд, пять из которых в первом раунде.

И когда мы проводим параллели между Ярославом и Хабибом, то можно с ходу назвать три детали, которые так или иначе их связывают. Амосов побеждал братьев Нурмагомедова. На турнире по ММА заставил сдаться Шамиля Завурова (бой не пошел в официальный рекорд) и на чемпионате мира по боевому самбо дважды побеждал Абубакара Нурмагомедова.

Помимо прочего, Хабиб и Амосов знают друг друга лично. Их встреча случилась в один из приездов Нурмагомедова на Украину.

Стиль

В стиле Амосова есть что-то и от Нурмагомедова, и от Тони Фергюсона. В стойке Ярослав действует разнообразно, комбинируя удары руками и ногами. Но затем, как правило, следует перевод. В партере соперник превращается в жертву, принимая удар за ударом. Мало кому удается встать до конца раунда. Никого не напоминает?

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Процент досрочных побед у Амосова выше, чем у Хабиба. Только один бой из пяти проходил всю дистанцию. Отточенный способ финиша — удушение. Этим он и похож на вышеупомянутого Тони Фергюсона, который тоже любит ловить соперников на разнообразные болевые приемы в партере.

23−0

Подготовка к четвертому поединку в Bellator прошла в известном зале American Top Team. Ярославу помогали очень серьезные ребята, среди которых бойцы UFC Глейсон Тибау, Хорхе Масвидаль и Дастин Порье.

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Бой, как и предполагалось, получился тяжелым. Базовый вольник Эд Рут, несмотря на большое количество побед нокаутом в своей карьере (шесть из восьми) и преимущество в размахе рук, избегал работы в стойке и искал возможность перевести поединок в борьбу.

Первый и второй раунды остались за украинцем. Амосов активнее действовал в стойке и не проигрывал в борьбе, несколько раз переведя соперника с помощью подсечек из боевого самбо.

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В третьем раунде оба бойца откровенно устали и провели его на морально-волевых. И в этой пятиминутке Амосов смотрелся активнее, чаще выбрасывая удары и даже прессингуя американца.

Как итог: победа Ярослава Амосова единогласным решением судей. Матчмейкеры Bellator возлагали большие надежды на Эда Рута, но, судя по всему, титульный бой в ближайшее время получит именно украинец с безупречным профессиональным рекордом.

Прямо сейчас Амосову 26 лет. Именно в этом возрасте Хабиб Нурмагомедов уже был одним из главных претендентов на пояс UFC, но помешали травмы.

Антон Комар

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