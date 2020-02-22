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13:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Боец MMA нокаутировал соперника броском об пол

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джейк Чилдерс одержал победу над Нэйтом Тогба на турнире Legacy Fighting Alliance в Миннесоте. Видео решающего эпизода опубликовано в Twitter-аккаунте UFC Fight Pass.

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Чилдерс завершил схватку досрочно. Ему удалось бросить соперника на пол. Из-за неудачного приземления Тогба не сумел продолжить поединок. Таким образом Чилдерс нокаутировал оппонента в первом раунде.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чилдерс одержал седьмую победу в карьере. Американский боец не проигрывал ни разу.

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