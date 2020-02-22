Боец MMA нокаутировал соперника броском об пол
Американский боец смешанного стиля (MMA) Джейк Чилдерс одержал победу над Нэйтом Тогба на турнире Legacy Fighting Alliance в Миннесоте. Видео решающего эпизода опубликовано в
Американский боец смешанного стиля (MMA) Джейк Чилдерс одержал победу над Нэйтом Тогба на турнире Legacy Fighting Alliance в Миннесоте. Видео решающего эпизода опубликовано в
Чилдерс завершил схватку досрочно. Ему удалось бросить соперника на пол.
Чилдерс одержал седьмую победу в карьере. Американский боец не проигрывал ни разу.