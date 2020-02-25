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01:18 (мск), источник: Sport24

Русский боец, которого возненавидели на Урале, вернулся. Штырков побил ноунейма из Польши

К бою Ивана готовил Шлеменко.

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Источник: Russian Cagefighting Championship

Иван Штырков — главное действующее лицо уральских ММА.

  • 16 из 18 профессиональных боев провел в Екатеринбурге
  • ;Ни разу не проигрывал;
  • Бил Фабио Мальдонадо, Антонио Силву и Джеффа Монсона;
  • Стал президентом академии единоборств Екатеринбурга;
  • Подписывал контракт с UFC.

Штыркова часто хейтили, обвиняя то в допинге, то в подкупных соперниках. Ни то, ни другое доказать было невозможно, а Иван всегда умел очень грамотно отбиваться от троллей из интернета. Вот, например, отрывок из нашего интервью после боя с Мальдонадо.

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«Вот у меня вопрос. А когда Федор дрался с Фабио, то же самое писали? Нет. Федора после боя поливали грязью наши же болельщики! Кто за него топил во время боя, после начали обсирать. Да просто нечего мне таким сказать. Одно — выйди! Выйди в клетку. Против него, против меня. Приди на спарринги, попробуй, что это такое. Хотя бы потренируйся просто. Ты сидишь там и пишешь, не понимая, насколько это тяжело. Вот делает это адвокат, юрист, врач и так далее. Я же не пишу ему, что он делает свою работу плохо. Потому что я просто не знаю его работу. А тут люди утверждают, мол, купленный бой. Для кого? Для чего? Что такое купленный бой? Ты вышел, махнул, соперник упал. Посмотрите мои бои. Меня бьют по башке, я устаю, теряюсь, меня увозят на скорой. Раз уж покупаете мне бои, договаривайтесь хотя бы, чтобы мне полегче было», — эмоционально отвечал Иван людям из интернета.

Несмотря на большое количество негатива, казалось, что аудитория из мира российских ММА с каждым поединком становится по отношению к Ивану лояльнее. На пик этой самой лояльности Штырков вышел в середине марта прошлого года, подписав контракт с UFC.

20 апреля Иван должен был дебютировать в сильнейшей лиге мира, подравшись на турнире в Петербурге. За 20 часов до боя соперник Штыркова Девин Кларк через свой инстаграм сообщил, что россиянин попал в больницу и поединок отменен.

Чуть позже выяснилось, что со здоровьем у Ивана все в порядке, и это означало, что, скорее всего, Штыркова поймали на допинге. Причину, по которой UFC не стали разглашать данную информацию, можно понять, обратившись к позиции промоушена по этому вопросу.

«Если спортсмен провалил допинг-тест, об этом не будет объявлено, пока не разрешится дело. Мы дадим возможность спортсменам дождаться юридического завершения их дела. Моментальное объявление результатов тестов создает негативный образ бойца еще до того, как люди осознают произошедшее», — говорил в сентябре 2018-го руководитель юридического отдела UFC Хантер Кэмпбелл.

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Пока все ждали официальных заявлений от Штыркова, его команды или UFC, Иван успел сделать так, что его возненавидело огромное количество россиян. Тут можно узнать больше о том, как человек, приехавший «помочь поднять забор», может навсегда опуститься в глазах простого народа.

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27 июня от команды Ивана Штыркова пришло официальное сообщение о том, что «контракт с UFC расторгнут по обоюдному соглашению сторон».

«Причиной решения стала возможная дисквалификация бойца из-за найденного в пробе допинг-теста пиктограмма запрещенного вещества для набора мышечной массы. По правилам организации спортсмен получает наказание за все препараты, которые боец принимал в течение года до подписания в UFC. Так что Иван не стал ждать решения дисциплинарной комиссии и попросил освободить его от контракта, чтобы искать варианты для продолжения карьеры в других организациях», — сообщила пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

Но долго Иван без работы не сидел. 4 июля он подписал контракт с японским промоушеном Rizin, а уже 28 июля дебютировал в новой организации. Во втором раунде он техническим нокаутом победил 39-летнего корейца Хун Кима, чей рекорд в ММА состоит из 10 побед и 12 поражений.

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Под конец 2019-го Иван впервые выступил в Екатеринбурге после скандала в одном из скверов города. И было очень интересно, как его примут болельщики.

Соперником Штыркова стал Ясубей Эномото. И, возможно, Эномото знают в России даже лучше, чем Ивана. С 2011 года Эномото 20 раз дрался на турнирах российских промоушенов.

Он был соперником Александра Шлеменко, Шамиля Завурова (четыре раза), Владимира Минеева, Рашида Магомедова и Альберта Туменова. Швейцарца нельзя отнести к категории иностранцев, которых привозят «на убой». С ним всегда сложно.

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И организация RCC предоставила Эномото в очередной раз это доказать, попросив Штыркова спуститься в категорию до 85 кг. Уже в первом раунде Иван устал, а во втором Ясубей забрал 13-ю победу на территории России. Послушайте и посмотрите, как радовались в Екатеринбурге за Эномото.

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Сегодня Штыркову предоставили очередную возможность подраться в родном Екатеринбурге, а в соперники дали поляка Михала Пастернака (4 поражения в последних 6 боях).

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Несмотря на довольно низкий уровень соперника, бой получился непростым. Штыркова хватило буквально на полтора раунда. Впрочем, как и его соперника. Во второй пятиминутке Иван взвинтил темп и показал все то, чему научился в зале Александра Шлеменко. Но его хай-кикам и бэкфистам не хватало ни техники, ни скорости. Пастернак выдержал все и в вязком темпе дотерпел до конца боя.

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Штырков победил единогласным решением судей и, кажется, даже не расстроил болельщиков, собравшихся на трибунах Академии единоборств РМК. Но в социальных сетях RCC по-прежнему большинство комментариев написаны в духе: «Думаю, после охраны заборов за Штыркова на Урале болеют только близкие».

Ярослав Степанов

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