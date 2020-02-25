РМК привезла в Екатеринбург статусных американских промоутеров. Бой за миллион долларов закончился драмой. ФОТО

Источник: Владимир Жабриков / URA.RU

В полуфиналах квалификации Нагибин и Одинцов решением судей одолели Муратбека Касымбая (Казахстан) и Святослава Шабанова (Новокузнецк) соответственно. В первом раунде финала Одинцов нанес Нагибину несколько ударов по позвоночнику, на некоторое время выключив соперника из боя. Однако россиянин нашел в себе силы продержаться до окончания третьего раунда. Тем не менее, арбитры единогласно присудили Одинцову победу.

Несмотря на тяжелую травму спины, Тимур Нагибин довел бой до конца | Источник: Владимир Жабриков / URA.RU

Победителя на сцене лаконично приветствовал президент PFL Рэй Сефо: «Здорово, что получился такой ивент. Добро пожаловать в PFL!». А Нагибина после поединка увезли в больницу c подозрением на серьезную травму.

В финале шоу в партер вышел президент PFL Рэй Сефо… | Источник: Владимир Жабриков / URA.RU

И поздравил Михаила Одинцова с солидным контрактом. | Источник: Владимир Жабриков / URA.RU

Со-главным событием вечера стал бой звезды RCC Ивана Штыркова с поляком Михаилом Пастернаком. Поединок предварял смелый видеоролик, в котором Штырков, общаясь с профессором, многозначительно отказался от стимулирующей сыворотки: «Доктор, химию я люблю, но и с литературой у меня проблем нет (аллюзия на знаменитую фамилию соперника — прим. ред.)». Сам бой закончился будничной победой Штыркова решением судей. Таким образом, уральский боец реабилитировался за декабрьское поражение.

Исход поединка Штырков-Пастернак, вопреки ожиданиям публики, решили судьи | Источник: Владимир Жабриков / URA.RU

Услышав их вердикт, поляк едва скрывал возмущение. | Источник: Владимир Жабриков / URA.RU

Наряду с квалификацией в PFL и боем Штыркова на площадке прошли 11 рейтинговых поединков под вывеской RCC: Intro.

Ожидается, что следующий турнир в Академии единоборств РМК пройдет 7 марта. Это будет 35-й турнир по боксу «Вечер звезд». В главном карде на ринг выйдут Магомед Курбанов, Евгений Тищенко, Мухаммад Якубов, Марк Урванов и Евгений Чупраков. Гости шоу увидят десять поединков, в том числе четыре титульных боя.

За поединками с VIP-трибуны наблюдали глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин, его сын Тимофей и учредитель группы компаний «Сима-ленд» Андрей Симановский | Источник: Владимир Жабриков / URA.RU

Тимур Нагибин не единственный, кому в этот вечер понадобилась помощь медиков. Когда Андрей Одинцов — родной брат триумфатора вечера — закричал от боли, на трибунах тут же поставили диагноз: выбито колено | Источник: Владимир Жабриков / URA.RU