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09:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Тухугов отправил в нокаут Агилара на турнире UFC Fight Night 168

Российский боец в полулёгком весе Зубайра Тухугов одержал победу над американцем Кевином Агиларом на турнире UFC Fight Night 168, проходящем в Окленде (Новая Зеландия).

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Источник: AFP 2020

Тухугов победил в первом раунде техническим нокаутом. Теперь на счету 29-летнего российского спортсмена 19 побед, одна ничья и четыре поражения в ММА, в UFC — 4−1−1. Агилар имеет в активе 17 побед, проигрывал 31-летний американец трижды (в UFC 2−2).

Во время загрузки произошла ошибка.

Поединок продлился три минуты 21 секунду. Всего в UFC Fight Night 168 состоится 12 боев, главный из которых — между американцем Полом Фелдером и Дэном Хукером.из Новой Зеландии. Также сегодня состоится поединок между россиянином Магомедом Мустафаевым и новозеландцем Брэдом Ридделом.

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UFC Fight Night в Москве
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