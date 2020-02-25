Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Сибирь
Металлург Мг
00
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
СКА
Футбол. Еврокубки
23:00
Челси
Бавария
Футбол. Еврокубки
23:00
Наполи
Барселона
Хоккей. НХЛ
26.02
Бостон Брюинз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
26.02
Монреаль Канадиенс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
26.02
Тампа-Бэй Лайтнинг
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
26.02
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
26.02
Филадельфия Флайерз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
26.02
Вашингтон Кэпиталз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
26.02
Каролина Харрикейнз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
26.02
Детройт Ред Уингз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Оттава Сенаторз
ОТ
43
Все события
Фоторепортажи
10Россияне остались без медалей в эстафете
13Олимпийская чемпионка Ксения Столбова завершила карьеру
14:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хукер победил Фелдера. Оба бойца попали в больницу

В Окленде прошел турнир UFC Fight Night 168, в главном бою которого австралиец Дэн Хукер победил американца Пола Фелдера раздельным решением судей.

Наверх

После боя оба спортсмена попали в больницу.

— В конце концов, мы просто два отца, которые зарабатывают на хлеб, — написал Хукер в Instagram, опубликовав совместное фото.

Во время загрузки произошла ошибка.

35-летний Фелдер потерпел пятое поражения в ММА при 17 победах (10 нокаутов). У 30-летнего Хукера 20 побед (10 нокаутом) и восемь поражений.

 Кого купит "Зенит", куда перейдет Кокорин, кого продаст "Спартак". Таблица трансферов РПЛ
Загитова откатала программу в юбке на замерзшем озере и упала. Уникальные кадры «СЭ»
Россия провалила ЧМ. Наш биатлон третий год живет в хаосе
Владелец «Спартака» потерял более 500 млн долларов за сутки
Триллер «Ливерпуля» и «Вест Хэма»: голливудский сюжет и 5 голов
Слезы Джордана и «Лунная соната». Мир прощался с Коби Брайантом
«Ови с Ковальчуком заранее обговорили, что хотят играть вместе»
Борзаковский снял свою кандидатуру с выборов президента ВФЛА
Чемпионка UFС, рожденная в СССР: Шевченко вне клетки (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь