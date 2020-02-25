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01:34 (мск), источник: Sports.Ru

Ночь нокаутов в UFC: победа друга Хабиба, бой тяжеловесов и финиш на 40 секунде в женском поединке

Пост, который нужно смотреть, а не читать.

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UFC Fight Night 168 в Окленде — турнир, в котором промоушен не собрал звездных бойцов, а болельщики все равно получили очень крутое зрелище. В главном событии Дэн Хукер и Пол Фелдер закатили 5-раундовую рубку, по итогам которой Хукер победил раздельным решением судей, а еще половина боев закончилась досрочно.

Пять нокаутов за один вечер — что еще нужно фанатам MMA?

Присцилле Качоэйра — Шана Добсон

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Присцилле Качоэйра открыла ночь нокаутов первой: уже через 40 секунд после начала поединка она эффектно вырубила Шану Добсон. Присцилле со старта бросилась на соперницу с прямыми ударами, та отошла на дистанцию после нескольких контратак, но апперкот Качоэйры настиг ее и с расстояния.

Красота!

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Сонг Кинан — Кэллен Поттер

Следующий нокаут тоже был в первом раунде. Пристрелка Сонг Кинана и Кэллена Поттера быстро переросла в яркий обмен ударами, где первым вперед вырвался Поттер. Он наносил больше ударов, чаще попадал, но к середине раунда Сонг включился и даже несколько раз пробил плечом в клинче — в стиле Конора.

Когда на таймере оставалось 2 минуты и 45 секунд, Кинан провалил Кэллена и выбросил левый боковой, который пошатнул соперника. А следующая двоечка уронила австралийца окончательно.

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Джэлин Тернер — Джошуа Кулибао

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Джэлин Тернер против Джошуа Кулибао — первый поединок, закончившийся технической остановкой рефери.

Уже через 30 секунд поединка стало понятно, что бой закончится досрочно: Тернер постоянно давил, Кулибао серийно отвечал. Со временем бойцы только наращивали темп, а почти весь первый раунд состоял из разменов, где Джэлин чаще выходил победителем. На четвертой минуте поединок перешел в партер: американец поймал Джошуа в гильотину и удерживал австралийца почти до конца раунда.

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Кулибао выбрался, но вторая пятиминутка прошла по сценарию первой. Тернер снова поймал его в гильотину, а после недолгого удержания перешел в бэк-маунт, где провел серию ударов — рефери остановил поединок.

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Зубайра Тухугов — Кэвин Агилар

Самый ожидаемый бой для турнира для российских болельщиков — противостояния Зубайры Тухугова и Кевина Агилара. Друг Хабиба вернулся после дисквалификации за допинг на UFC 242 в прошлом сентябре, но невзрачно подрался вничью с Лероном Мерфи.

В Окленде Тухугов был гораздо лучше: после небольшой разведки Зубайра на невероятной скорости выбросил хук слева, который уронил Агилара. Кевин сразу встал, но Тухугов провел несколько серий, и после двух апперкотов американец снова упал.

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Дальше Зубайра эталонно добил сверху.

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Бен Сосоли — Маркус Рожериу де Лима

Рубка тяжеловесов — шикарная точка в ночи нокаутов. Де Лима и Сосоли схлестнулись с первых секунд, но бразилец выглядел гораздо внушительнее: проводил серии, чаще попадал и даже успешно бил хайкики. Сосоли пропустил тонну ударов, но продолжал идти вперед.

После очередной попытки Бена сблизиться, де Лима встретил его серией из боковых ударов, которая отправила Сосоли в глубокий нокаут.

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