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09:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Извиняюсь, хотел в третьем раунде». Харитонов нокаутировал Родригеса быстрее, чем задумал

Легенда российских ММА Сергей Харитонов победил бразильца Фернандо Родригеса на турнире WTKF. Бой закончился в начале второго раунда.

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Источник: AP 2020
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Сергей Харитонов
Страна: Россия. Возраст: 39 лет. Весовая категория: свыше 93 кг
Победы: 31. Поражения: 8. Ничьи: 0. Первый бой: 11 августа 2000 года.

Фернандо Родригес
Страна: Бразилия. Возраст: 32 года. Весовая категория: свыше 93 кг. Победы: 12. Поражения: 7. Ничьи: 0. Первый бой: 20 октября 2012 года.

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Сергей Харитонов — боец Bellator, однако его контракт позволяет выступать в российских промоушенах. Так он оказался в числе участников турнира World Total Kombat Federation (WTKF). В этой лиге особые правила:

— три раунда по три минуты;.

— бой в стойке;.

— на добивание и работу в партере дается две минуты.

В WTKF дерутся на боксерском ринге, но с более высокими канатами. Отличий от классических ММА много, тем не менее бой будет занесен в статистику и Sherdog, и Tapology.

Проходил турнир в казино М1, расположенном в Белоруссии, неподалеку от границы с Россией. Вокруг ринга стояли столики, и когда Харитонов зашел в ринг, кто-то крикнул: «Уделай его!».

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«Его» — в смысле Фернандо Родригеса. Бразилец приехал на битву с русским ВДВшником с рекордом 12 побед, 6 поражений. Его главное достижение — титул чемпиона KSW в тяжелом весе, который он завоевал в 2016 году. Родригес пришел в польский промоушен и сразу получил титульник. У Карла Бедорфа было восемь побед подряд, но он проиграл: Родригес нокаутировал соперника во втором раунде. В следующем бою Фернандо пояс потерял, да и вообще в его карьере наступила черная полоса — лишь одна победа в пяти поединках за три года. Причем в последнем бою до встречи с Харитоновым он бился с парнем из России — Кириллом Корниловым (2−0). Петербуржец выключил Родригеса в первом раунде.

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Так что «Санто-Форте» (прозвище бойца) — подходящий соперник для возвращения в клетку/на ринг после травмы. Харитонов повредил ногу в ноябре 2019-го в проигранном поединке с британцем Линтоном Васселлом на шоу Bellator. Ему советовали сделать операцию, но Сергей отказался. Родригес — парень фактурный. На взвешивании он показал 126 килограммов (в WTKF не ограничений, как в других лигах, где лимит тяжелого веса — 120 кг). Харитонов оказался на килограмм тяжелее. С таким большим весом Сергей дрался лишь раз — в 2018 году с Антоном Вязигиным на турнире М-1.

Харитонов вышел на бой в боксерках и компрессионных штанах. В таком виде он еще не дрался. В первом раунде Сергей почти не бил в голову, а работал по корпусу противника — левой рукой. У Родригеса была парочка удачных моментов, но по-серьезному он десантника не потряс.

В начале второго раунда Сергей на мгновение включился, и этого оказалось достаточно для нокаута. «Извиняюсь, хотел в третьем раунде!» — сказал российский боец зрителям, разводя руками. Нокаут случился так: Харитонов провалил бразильца, а затем нанес три точных удара — правой рукой, левой и снова правой. Фернандо упал. Бразилец показал, что готов продолжить драку, но рефери зафиксировал нокаут. Харитонову вручили пояс почетного чемпиона WTKF.

Новый бой Сергея, скорее всего, пройдет в апреле-мае — в Bellator. А потом, возможно, он снова выступит в WTKF — там хотят организовать бой, который российские фанаты ММА ждут уже много лет: Харитонов vs Александр Емельяненко.

Илья Андреев

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