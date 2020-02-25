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02:01 (мск), источник: Sport24

Боец ММА выиграл на турнире в Воронеже. Но у него украли победу за выход под песню «Люцифер»

Русские ММА. Бессмысленные и беспощадные.

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Источник: Михаил Коробков

Частенько в российских ММА происходят события, вызывающие критику и недоумения. Будь то судейские решения или скандалы с драками и потасовками.

Но то, что случилось 22 февраля на турнире организации «Донской атаман» в Воронеже, надо точно проговорить отдельно. Такого вы еще не видели.

В финале гран-при между собой встречались Михаил Коробков и Султанали Давудов. На протяжении всех трех раундов Михаил, представляющий Воронеж, очевидно выглядел лучше своего соперника, раз за разом проводя успешные тейкдауны. Но победу в итоге отдали Давудову, и это решение болельщики в зале встретили оглушительным свистом.

Причина победы Султанали стала понятна, когда микрофон в руки взял организатор турнира Антон Фетисов.

«Вы можете кричать сейчас, но могу сказать одно: этот человек вышел на ринг под песню со словами “Мой король — Люцифер”. Ничего, ничего. А завтра мы выйдем под музыку “Мой король — Чикатило” или “Мой король — Гитлер”? Не за это умирали мои предки! И мои друзья горцы поддержат меня. Чтобы тут прославляли сатану… Есть вещи поважнее поясов и поважнее всего остального», — сказал Фетисов.

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Песня, про которую говорит Фетисов, принадлежит группе «Коррозия Металла» и называется «Люцифер». Задели организатора слова «Наш король — Люцифер».

Михаилу Коробкову 29 лет. С 2012-го он выступает в ММА на профессиональном уровне, с тех пор выиграв 14 боев и проиграв лишь три раза (бывшим чемпионам М-1 Нэйту Ландверу и Ивану Бухингеру, а также Тимуру Нагибину). И, что самое важное, он не сатанист.

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Журналист Александр Лютиков взял у Михаила интервью, где тот рассказал, что заранее выслал организаторам песню, под которую хочет выйти на бой.

«Мы за неделю послали песню. Никаких не было гневных комментариев и прочего. Почему такая песня? Да просто нравится. Я просто в последнее время подсел на тяжелый рок и металл. Песня классная, там классно играют на электро-гитаре. А то, что там слова такие, на меня никак не влияет. Мне по приколу, песня понравилась. Я вообще слушаю все, что мне нравится. Ну, понравилась мне та песня. Даже без слов, когда начинает играть электро-гитара, мне по кайфу», — сказал Коробков.

Михаил признается, что прямо сейчас ему в смешанных единоборствах интересен только заработок. Он не тренируется на постоянной основе, но иногда может съездить выступить, чтобы получить деньги. Его команда подала апелляцию на вынесенное решение. От этого зависит, войдет ли в гонорар Коробкова выплата за победу (100 тысяч рублей).

Ярослав Степанов

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