Боец ММА выиграл на турнире в Воронеже. Но у него украли победу за выход под песню «Люцифер»
Русские ММА. Бессмысленные и беспощадные.
Русские ММА. Бессмысленные и беспощадные.
Частенько в российских ММА происходят события, вызывающие критику и недоумения. Будь то судейские решения или скандалы с драками и потасовками.
Но то, что случилось 22 февраля на турнире организации «Донской атаман» в Воронеже, надо точно проговорить отдельно. Такого вы еще не видели.
В финале
Причина победы Султанали стала понятна, когда микрофон в руки взял организатор турнира Антон Фетисов.
«Вы можете кричать сейчас, но могу сказать одно: этот человек вышел на ринг под песню со словами “Мой король — Люцифер”. Ничего, ничего. А завтра мы выйдем под музыку “Мой король — Чикатило” или “Мой король — Гитлер”? Не за это умирали мои предки! И мои друзья горцы поддержат меня. Чтобы тут прославляли сатану… Есть вещи поважнее поясов и поважнее всего остального», — сказал Фетисов.
Песня, про которую говорит Фетисов, принадлежит группе «Коррозия Металла» и называется «Люцифер». Задели организатора слова «Наш король — Люцифер».
Михаилу Коробкову 29 лет. С 2012-го он выступает в ММА на профессиональном уровне, с тех пор выиграв 14 боев и проиграв лишь три раза (бывшим чемпионам М-1 Нэйту Ландверу и Ивану Бухингеру, а также Тимуру Нагибину). И, что самое важное, он не сатанист.
Журналист Александр Лютиков взял у Михаила интервью, где тот рассказал, что заранее выслал организаторам песню, под которую хочет выйти на бой.
«Мы за неделю послали песню. Никаких не было гневных комментариев и прочего. Почему такая песня? Да просто нравится. Я просто в последнее время подсел на тяжелый рок и металл. Песня классная, там классно играют на
Михаил признается, что прямо сейчас ему в смешанных единоборствах интересен только заработок. Он не тренируется на постоянной основе, но иногда может съездить выступить, чтобы получить деньги. Его команда подала апелляцию на вынесенное решение. От этого зависит, войдет ли в гонорар Коробкова выплата за победу (100 тысяч рублей).
Ярослав Степанов