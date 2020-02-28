Обаятельная сибирячка: чемпионка России по ММА, разбивающая стереотипы
Перед вами Дарья Ныркова — чемпионка России по ММА и обладательница Кубка мира по рукопашному бою.
Перед вами Дарья Ныркова — чемпионка России по ММА и обладательница Кубка мира по рукопашному бою.
Даше 28 лет, у нее есть 4-летняя дочь. Девушка только кажется такой неуступчивой и боевитой, на самом деле внутри скрывается очень добродушный и отзывчивый человек, который всегда готов прийти на выручку.
2019-й выдался ударным для нашей сегодняшней героини: всего за один календарный год она стала чемпионкой России по рукопашному бою, чемпионкой Азии и обладательницей Кубка мира. Награда за труды не заставила себя долго ждать — Дарье было присвоено звание Мастера спорта международного класса.
После такого ошеломительного успеха очаровательную девушку заметили в союзе ММА, предложив ей выступать в любительской лиге. Как итог — победа на чемпионате России по смешанному боевому единоборству. Теперь она является неотъемлемым участником сборной России в этом виде спорта.
Помимо занятий видами единоборств, Дарья осуществляет педагогическую деятельность — она тренирует детей в родном Киселевске. В ее спортивном клубе занимаются детки в возрасте от 6 лет и старше. Всего в секции их порядка двухсот. Многие из них уже добились значимых успехов и больших наград.
Я пришла сюда работать тренером в 18 лет. Мне было тяжело добиться авторитета, сделать так, что я уже не просто Даша — партнерша по команде, друг, а что я уже их тренер — Дарья Олеговна. Это было сложно.
«Первые два года я хотела оставить это все, но затем пришло уважение со стороны детей, пришло взаимопонимание, стало проще. Дети постарше стали относиться ко мне как к тренеру. И затем пошли призовые места, когда мы стали работать слаженно», — рассказала девушка в интервью местному изданию.
На Instagram
На своей странице в Instagram миниатюрная блондинка любит пофилософствовать о жизни.
«На самом деле есть талантливые люди, которым тренироваться не надо, пришли и победили, есть такие. Но я жалко не из тех, и честно говоря я вкладываю в это всю себя не меньше. Приходиться отказываться от многого, ради тренировок, режима, питания. Сильный характер ценнее, чем выдающийся талант. Характер, в отличие от таланта, не дается человеку при рождении. Его приходится создавать, кирпичик за кирпичиком, — создавать мыслями, выбором, мужеством и целенаправленностью. Это возможно лишь тогда, когда самодисциплина становится стилем жизни. И да спасибо тем, кто говорит что у меня ни чего не получится и ставит палки в колеса, от этого я только сильнее становлюсь … а так же бесконечное спасибо @i_champ_k, тому кто идёт со мною этот путь и все свои блестящие умения и знания в спорте отдаёт мне без остатка, я это ценю», — так гласит подпись к одному из постов российской спортсменки.
В одном из интервью Дарья рассказала, как к ней пришла мысль связать свою жизнь с единоборством в целом и рукопашным боем в частности.
«Здесь у нас на районе больше заниматься негде было. После ремонта открылось много секций. Нас с ребятами стали зазывать сюда в школе. Вот
Сначала было тяжело. Девочек в зале было мало, основная нагрузка была рассчитана на парней. Приходилось заниматься наравне с мальчиками, уступать мальчикам очень не хотелось.
«Первый год — это был очень тяжелый год, когда входили в форму. А потом уже пошло по накатанной, уже мальчики стали с нас брать пример», — заключила девушка.
Пожелаем Дарье не сходить с намеченного пути, двигаться вперед и покорять новые вершины. Как знать, возможно