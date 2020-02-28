Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Нью-Джерси Дэвилз
ОТ
32
Футбол. Премьер-лига
18:30
Крылья Советов
Оренбург
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Нью-Йорк Айлендерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Калгари Флэймз
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Вашингтон Кэпиталз
30
Футбол. Еврокубки
20:00
Зальцбург
Айнтрахт Ф
Хоккей. НХЛ
03:30
Бостон Брюинз
Даллас Старз
43
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз
Ванкувер Кэнакс
52
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз
Миннесота Уайлд
17
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Нью-Йорк Рейнджерс
25
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Чикаго Блэкхокс
25
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз
Торонто Мэйпл Ливз
35
Футбол. Зарубежный
22:30
Фортуна Д
Герта
Футбол. Зарубежный
22:45
Ним
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Норвич
Лестер
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Вальядолид
Футбол. Еврокубки
27.02
Аякс
Хетафе
21
Футбол. Еврокубки
27.02
Селтик
Копенгаген
13
Футбол. Еврокубки
27.02
Севилья
ЧФР
00
Футбол. Еврокубки
27.02
Арсенал
Олимпиакос П
12
Футбол. Еврокубки
27.02
Манчестер Юнайтед
Брюгге
50
Футбол. Еврокубки
27.02
Интер
Лудогорец
21
Футбол. Еврокубки
27.02
Бенфика
Шахтер Д
33
Все события
Фоторепортажи
8Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера в бое-реванше
12Этери Тутберидзе — мастер по созданию чемпионок
11:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Обаятельная сибирячка: чемпионка России по ММА, разбивающая стереотипы

Перед вами Дарья Ныркова — чемпионка России по ММА и обладательница Кубка мира по рукопашному бою.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Даше 28 лет, у нее есть 4-летняя дочь. Девушка только кажется такой неуступчивой и боевитой, на самом деле внутри скрывается очень добродушный и отзывчивый человек, который всегда готов прийти на выручку.

2019-й выдался ударным для нашей сегодняшней героини: всего за один календарный год она стала чемпионкой России по рукопашному бою, чемпионкой Азии и обладательницей Кубка мира. Награда за труды не заставила себя долго ждать — Дарье было присвоено звание Мастера спорта международного класса.

После такого ошеломительного успеха очаровательную девушку заметили в союзе ММА, предложив ей выступать в любительской лиге. Как итог — победа на чемпионате России по смешанному боевому единоборству. Теперь она является неотъемлемым участником сборной России в этом виде спорта.

Помимо занятий видами единоборств, Дарья осуществляет педагогическую деятельность — она тренирует детей в родном Киселевске. В ее спортивном клубе занимаются детки в возрасте от 6 лет и старше. Всего в секции их порядка двухсот. Многие из них уже добились значимых успехов и больших наград.

Я пришла сюда работать тренером в 18 лет. Мне было тяжело добиться авторитета, сделать так, что я уже не просто Даша — партнерша по команде, друг, а что я уже их тренер — Дарья Олеговна. Это было сложно.
Дарья Ныркова

«Первые два года я хотела оставить это все, но затем пришло уважение со стороны детей, пришло взаимопонимание, стало проще. Дети постарше стали относиться ко мне как к тренеру. И затем пошли призовые места, когда мы стали работать слаженно», — рассказала девушка в интервью местному изданию.

На Instagram красавицы-спортсменки подписано более трех тысяч человек. В ее социальных сетях есть фотографии с настоящими легендами из мира единоборств — Николаем Валуевым и Федором Емельяненко.

Во время загрузки произошла ошибка.

На своей странице в Instagram миниатюрная блондинка любит пофилософствовать о жизни.

«На самом деле есть талантливые люди, которым тренироваться не надо, пришли и победили, есть такие. Но я жалко не из тех, и честно говоря я вкладываю в это всю себя не меньше. Приходиться отказываться от многого, ради тренировок, режима, питания. Сильный характер ценнее, чем выдающийся талант. Характер, в отличие от таланта, не дается человеку при рождении. Его приходится создавать, кирпичик за кирпичиком, — создавать мыслями, выбором, мужеством и целенаправленностью. Это возможно лишь тогда, когда самодисциплина становится стилем жизни. И да спасибо тем, кто говорит что у меня ни чего не получится и ставит палки в колеса, от этого я только сильнее становлюсь … а так же бесконечное спасибо @i_champ_k, тому кто идёт со мною этот путь и все свои блестящие умения и знания в спорте отдаёт мне без остатка, я это ценю», — так гласит подпись к одному из постов российской спортсменки.

В одном из интервью Дарья рассказала, как к ней пришла мысль связать свою жизнь с единоборством в целом и рукопашным боем в частности.

«Здесь у нас на районе больше заниматься негде было. После ремонта открылось много секций. Нас с ребятами стали зазывать сюда в школе. Вот как-то мы пришли и остались тут уже по сегодняшний день. Когда я пришла сюда, мне было 13 лет. Здесь я попала словно в семью. Наш тренер создал такую атмосферу, что мы полюбили это место, этот зал, друг друга. Каждый день я бежала сюда с такой радостью, даже несмотря на запреты родителей. Я ругалась с ними, лишь бы прийти на тренировку», — поделилась откровениями прекрасная спортсменка.

Сначала было тяжело. Девочек в зале было мало, основная нагрузка была рассчитана на парней. Приходилось заниматься наравне с мальчиками, уступать мальчикам очень не хотелось.
Дарья Ныркова

«Первый год — это был очень тяжелый год, когда входили в форму. А потом уже пошло по накатанной, уже мальчики стали с нас брать пример», — заключила девушка.

Пожелаем Дарье не сходить с намеченного пути, двигаться вперед и покорять новые вершины. Как знать, возможно когда-нибудь именно в ее руках мы увидим пояс чемпионки UFC, или же это достижение покорится ее ученице!

Читайте также
 Дочь русского миллиардера, покорившая сердце капитана сборной Нигерии
'В сборной России происходят просто недопустимые вещи'
Без очков, с «минус 3». У Ковальчука не идет игра в «Вашингтоне»
«Арсенал» уступил «Олимпиакосу» и завершил выступление в ЛЕ
Панарин набрал очередные очки и продолжил погоню за легендами
40-летний Торнтон толкнул Гусева на лед, а тот изящно забил гол
Кучеров побил великий рекорд канадца, но это «Тампу» не спасло
«Шахтер» выбил «Бенфику» из Лиги Европы
Стало известно расписание матчей первого раунда Кубка Гагарина
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь