Обаятельная сибирячка: чемпионка России по ММА, разбивающая стереотипы

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Даше 28 лет, у нее есть 4-летняя дочь. Девушка только кажется такой неуступчивой и боевитой, на самом деле внутри скрывается очень добродушный и отзывчивый человек, который всегда готов прийти на выручку.

2019-й выдался ударным для нашей сегодняшней героини: всего за один календарный год она стала чемпионкой России по рукопашному бою, чемпионкой Азии и обладательницей Кубка мира. Награда за труды не заставила себя долго ждать — Дарье было присвоено звание Мастера спорта международного класса.

После такого ошеломительного успеха очаровательную девушку заметили в союзе ММА, предложив ей выступать в любительской лиге. Как итог — победа на чемпионате России по смешанному боевому единоборству. Теперь она является неотъемлемым участником сборной России в этом виде спорта.

Помимо занятий видами единоборств, Дарья осуществляет педагогическую деятельность — она тренирует детей в родном Киселевске. В ее спортивном клубе занимаются детки в возрасте от 6 лет и старше. Всего в секции их порядка двухсот. Многие из них уже добились значимых успехов и больших наград.

Я пришла сюда работать тренером в 18 лет. Мне было тяжело добиться авторитета, сделать так, что я уже не просто Даша — партнерша по команде, друг, а что я уже их тренер — Дарья Олеговна. Это было сложно. Дарья Ныркова

«Первые два года я хотела оставить это все, но затем пришло уважение со стороны детей, пришло взаимопонимание, стало проще. Дети постарше стали относиться ко мне как к тренеру. И затем пошли призовые места, когда мы стали работать слаженно», — рассказала девушка в интервью местному изданию.

На Instagram красавицы-спортсменки подписано более трех тысяч человек. В ее социальных сетях есть фотографии с настоящими легендами из мира единоборств — Николаем Валуевым и Федором Емельяненко.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--49e152f999a5716c93e0" data-vnd="49e152f999a5716c93e0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=49e152f999a5716c93e0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

На своей странице в Instagram миниатюрная блондинка любит пофилософствовать о жизни.

«На самом деле есть талантливые люди, которым тренироваться не надо, пришли и победили, есть такие. Но я жалко не из тех, и честно говоря я вкладываю в это всю себя не меньше. Приходиться отказываться от многого, ради тренировок, режима, питания. Сильный характер ценнее, чем выдающийся талант. Характер, в отличие от таланта, не дается человеку при рождении. Его приходится создавать, кирпичик за кирпичиком, — создавать мыслями, выбором, мужеством и целенаправленностью. Это возможно лишь тогда, когда самодисциплина становится стилем жизни. И да спасибо тем, кто говорит что у меня ни чего не получится и ставит палки в колеса, от этого я только сильнее становлюсь … а так же бесконечное спасибо @i_champ_k, тому кто идёт со мною этот путь и все свои блестящие умения и знания в спорте отдаёт мне без остатка, я это ценю», — так гласит подпись к одному из постов российской спортсменки.

В одном из интервью Дарья рассказала, как к ней пришла мысль связать свою жизнь с единоборством в целом и рукопашным боем в частности.

«Здесь у нас на районе больше заниматься негде было. После ремонта открылось много секций. Нас с ребятами стали зазывать сюда в школе. Вот как-то мы пришли и остались тут уже по сегодняшний день. Когда я пришла сюда, мне было 13 лет. Здесь я попала словно в семью. Наш тренер создал такую атмосферу, что мы полюбили это место, этот зал, друг друга. Каждый день я бежала сюда с такой радостью, даже несмотря на запреты родителей. Я ругалась с ними, лишь бы прийти на тренировку», — поделилась откровениями прекрасная спортсменка.

Сначала было тяжело. Девочек в зале было мало, основная нагрузка была рассчитана на парней. Приходилось заниматься наравне с мальчиками, уступать мальчикам очень не хотелось. Дарья Ныркова

«Первый год — это был очень тяжелый год, когда входили в форму. А потом уже пошло по накатанной, уже мальчики стали с нас брать пример», — заключила девушка.