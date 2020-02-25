В этого бородача уже никто не верил. Но он эффектно нокаутировал надежду Bellator
Традиционная подборка лучших нокаутов недели (16 — 23 февраля).
Традиционная подборка лучших нокаутов недели (16 — 23 февраля).
21 февраля. ММА. Роке Мартинес (США) — Хидеки Секине (Япония) — ТКО, 1-й раунд, 04:04. Свыше 93,0 кг. Хамамацу (Япония), Rizin 21.
Секине с 2009 по 2014 годы выиграл семь боев в Японии, а потом непобежденным пришел в One. Там проиграл трижды подряд. Черная серия продолжается — теперь его избили в Rizin. Мартинес разнес японца
22 февраля. ММА. Рикки Бандехас (США) — Франс Миамбо (Ирландия) — КО, 2-й раунд, 1:25. До 61,2 кг. Дублин (Ирландия), Bellator 240.
Бандехас считался едва ли не самым талантливым бойцом в Bellator, шел с рекордом 11−1, а потом потерпел два поражения подряд. Но теперь у Рикки все хорошо. Он выиграл нокаутом в августе прошлого года, а теперь и в феврале нынешнего, продемонстрировав стремительную серию ударов.
23 февраля. Кикбоксинг. Джин Мандокоро (Япония) — Кейсуке (Япония) — КО, 1-й раунд, 2:39. До 53 кг. Токио (Япония), Rise 137.
В очередной раз бой безобидных (на вид) мальчиков (на самом деле, им уже больше 20) закончился жестким нокаутом.
23 февраля. Кикбоксинг. Даичи Миками (Япония) — Тошики Ишикава (Япония) — КО, 1-й раунд, 1:32. До 90 кг. Токио (Япония), Rise 137.
И снова турнир по кикбоксингу в Японии. Этот бой напомнил знаменитый поединок между Федором Емельяненко и Андреем Орловским. Парень тоже хотел пробить коленом в прыжке и тоже улетел в глухой нокаут.
21 февраля. ММА. Артем Фролов (Россия) — Бруно Сантос (Бразилия) — КО, 2-й раунд, 2:56. До 83,9 кг. Краснодар (Россия), АСА 104.
28-летний Артем Фролов (13−2) осенью 2018 года должен был выступить на турнире UFC Fight Night в Москве, но
23 февраля. Тайский бокс. Карим Беналиа (Алжир) — Сеагамес (Таиланд) — КО, 04:38. Бангкок (Таиланд), Super Champ.
Сначала алжирец свалил тайца
21 февраля. ММА. Тимоти Джонсон (США) — Тайрелл Форчун (США) — КО, 1-й раунд, 2:35. Свыше 93 кг. Такервилл (США), Bellator 239.
В Bellator немного бойцов, чьи бои заканчиваются только нокаутами и только в первых раундах. Один из них — Федор Емельяненко. Другой такой боец — 34-летний Тимоти Джонсон. Он пришел в Bellator после UFC, рассматривался как потенциальный претендент на чемпионство, но дважды проиграл глухими нокаутами — сначала Чейку Конго, а потом Виталию Минакову. У 29-летнего Тайрелла Форчуна был рекорд 8−0, он — тот человек, который должен освежить ветеранский тяжелый дивизион, он надежда Bellator. Однако Джонсон, в этот раз вышедший в клетку с бородой (раньше он дрался усатым), снес Форчуна мощнейшим ударом правой в челюсть.
Отдел единоборств «СЭ»