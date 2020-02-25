UFC утвердил титульный бой, в котором у претендента два поражения подряд. Промоушен сошел с ума
Поединок Сехудо и Альдо — просто бред.
Поединок Сехудо и Альдо — просто бред.
Титульный бой в легчайшем весе UFC официально утвержден: 9 мая на UFC 250 в Бразилии Генри Сехудо будет защищать пояс против Жозе Альдо. Чемпион выбрал самый легкий вариант, промоушен его утвердил, а Альдо получил незаслуженный подарок — у бразильца два поражения подряд, но именно он
При этом в дивизионе есть два крутых парня, которых обделили: Петр Ян и Алджамейн Стерлинг. Наверняка они проведут контендерский бой, но в любом случае действия UFC — нелогичны.
В июне 2019-го Генри Сехудо поднялся из наилегчайшего веса в легчайший, чтобы подраться за вакантный титул после отстранения Ти Джея Диллашоу. Несмотря на явных претендентов из этого дивизиона (Марлон Мораес, Ян и Стерлинг), промоушен выбрал вариант героя из смежной категории. Это довольно просто объяснялось: имя Сехудо медийнее всех остальных, плюс он олимпийский чемпион по вольной борьбе и мог стать первым в истории спортсменом, у которого было золото Олимпиады и два титула UFC.
Красивая история стала реальностью: Сехудо победил Мораеса техническим нокаутом в третьем раунде (но слегка травмировался — потребовалась операция). Так у Генри появилось прозвище Triple C (тройной чемпион), и у него сорвало крышу. Сехудо говорил всем преклонить колено, везде ходил с поясами и олимпийской медалью, а потом решил стать межгендерным чемпионом — и вызвал на бой Валентину Шевченко.
К счастью, UFC не полностью сошел с ума, поэтому пока Сехудо дерется с мужиками. Но его активность просто ужасна. С момента боя против Мораеса он не выступал: бой 9 мая будет первым за 11 месяцев, хотя на полное восстановление после травмы ему отводили 4 месяца. На том же турнире дрались и Ян, и Стерлинг. Тогда Петр сказал Sports.ru, что была устная договоренность: кто ярче побеждает, тот и становится следующим претендентом.
Ян победил Джимми Риверу, Алджамейн — Педро Муньоза, оба выиграли единогласными решениями судей. Но никто титульник не получил. Стерлинг выбыл
В день, когда Ян избивал Фэйбера, дрался и Жозе Альдо. Он сменил весовую категорию и опустился из полулегкого дивизиона в легчайший. Там его поприветствовал Мораес (тот самый, который проиграл Сехудо титульник). Дебют Альдо не удался: Марлон победил его раздельным решением судей, а суммарно у Жозе серия из двух подряд поражений. В рейтинге полулегкого веса он занимает 11-е место, а в легчайшем — 6-е.
Но после проигрыша Жозе заговорил Сехудо.
«Хочу поаплодировать Альдо за его выступление. Жозе — первый выбор Сехудо. Но бой пройдет на моих условиях. Хочу драться с ним в Рио-де-Жанейро», — выдал Генри.
Слова Сехудо казались бредом: выбирать бойца на спаде, который в последнем бою проиграл тому, кого недавно побеждал ты. Формально чемпион может влиять на поединки и выражать желание, с кем хочет подраться. Но последнее слово за Дэйной Уайтом и промоушеном — и очень странно, что они так нагло пошли против спорта и подтвердили поединок.
Спортивной составляющей в решении UFC нет. Жозе Альдо — безусловная легенда MMA, но он не заслужил бой за титул. Такой выбор организации — прогиб под Сехудо и потенциально красивая история. Один из главных спортсменов Бразилии получает последний шанс завоевать чемпионский пояс у себя дома. Пусть и не по делу.
Стерлинг моментально отреагировал на анонс боя: «Поединок, который никто не просил и который никто не хочет видеть».
В разговоре со Sports.ru Ян объяснил действия Сехудо:
«Сехудо аргументирует выбор Альдо тем, что хочет подраться с ним после простоя. Поэтому он выбирает того соперника, с которым у него больше шансов на победу. Плюс Жозе более известный. Сехудо беспокоится о том, что пока он дерется — про него ничего не слышно. Поэтому он хайпует».
Я тут уже ничего не могу поделать, буду доказывать делом. Не сказал бы, что поведение Сехудо трусливое, но оно своеобразное. Каждый чемпион выбирает себе более комфортные поединки. Если я выиграю следующий бой — не важно против кого — то это будет гарантированная заявка на титул. Так что скоро я побью Сехудо.
Теперь первой тройке рейтинга нужно выяснить, кто следующий. Победитель пары Сехудо — Альдо будет готов защищать титул не раньше
«Думаю,
Верим, что после такого у UFC уже не будет вариантов, а контракт на бой Сехудо — Альдо не включает незамедлительный реванш и простой дивизиона до конца года.
Алексей Сафонов