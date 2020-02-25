UFC утвердил титульный бой, в котором у претендента два поражения подряд. Промоушен сошел с ума

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B89tnR-FjXL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B89tnR-FjXL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B89tnR-FjXL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Henry Cejudo (@henry_cejudo)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-02-24T21:12:09+00:00">24 Фев 2020 в 1:12 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Титульный бой в легчайшем весе UFC официально утвержден: 9 мая на UFC 250 в Бразилии Генри Сехудо будет защищать пояс против Жозе Альдо. Чемпион выбрал самый легкий вариант, промоушен его утвердил, а Альдо получил незаслуженный подарок — у бразильца два поражения подряд, но именно он почему-то стал претендентом.

При этом в дивизионе есть два крутых парня, которых обделили: Петр Ян и Алджамейн Стерлинг. Наверняка они проведут контендерский бой, но в любом случае действия UFC — нелогичны.

Сехудо дерется раз в год. Это непозволительно в живом дивизионе

В июне 2019-го Генри Сехудо поднялся из наилегчайшего веса в легчайший, чтобы подраться за вакантный титул после отстранения Ти Джея Диллашоу. Несмотря на явных претендентов из этого дивизиона (Марлон Мораес, Ян и Стерлинг), промоушен выбрал вариант героя из смежной категории. Это довольно просто объяснялось: имя Сехудо медийнее всех остальных, плюс он олимпийский чемпион по вольной борьбе и мог стать первым в истории спортсменом, у которого было золото Олимпиады и два титула UFC.

Красивая история стала реальностью: Сехудо победил Мораеса техническим нокаутом в третьем раунде (но слегка травмировался — потребовалась операция). Так у Генри появилось прозвище Triple C (тройной чемпион), и у него сорвало крышу. Сехудо говорил всем преклонить колено, везде ходил с поясами и олимпийской медалью, а потом решил стать межгендерным чемпионом — и вызвал на бой Валентину Шевченко.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B1INjVWFzvG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B1INjVWFzvG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B1INjVWFzvG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Henry Cejudo (@henry_cejudo)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-08-14T02:52:29+00:00">13 Авг 2019 в 7:52 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

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К счастью, UFC не полностью сошел с ума, поэтому пока Сехудо дерется с мужиками. Но его активность просто ужасна. С момента боя против Мораеса он не выступал: бой 9 мая будет первым за 11 месяцев, хотя на полное восстановление после травмы ему отводили 4 месяца. На том же турнире дрались и Ян, и Стерлинг. Тогда Петр сказал Sports.ru, что была устная договоренность: кто ярче побеждает, тот и становится следующим претендентом.

Ян победил Джимми Риверу, Алджамейн — Педро Муньоза, оба выиграли единогласными решениями судей. Но никто титульник не получил. Стерлинг выбыл из-за травмы, а Петр, чтобы не простаиваться, согласился на бой с Юрайей Фэйбером, которого нокаутировал в декабре.

Генри выбрал Альдо, потому что Жозе — самый простой и медийный вариант

В день, когда Ян избивал Фэйбера, дрался и Жозе Альдо. Он сменил весовую категорию и опустился из полулегкого дивизиона в легчайший. Там его поприветствовал Мораес (тот самый, который проиграл Сехудо титульник). Дебют Альдо не удался: Марлон победил его раздельным решением судей, а суммарно у Жозе серия из двух подряд поражений. В рейтинге полулегкого веса он занимает 11-е место, а в легчайшем — 6-е.

Но после проигрыша Жозе заговорил Сехудо.

«Хочу поаплодировать Альдо за его выступление. Жозе — первый выбор Сехудо. Но бой пройдет на моих условиях. Хочу драться с ним в Рио-де-Жанейро», — выдал Генри.

Слова Сехудо казались бредом: выбирать бойца на спаде, который в последнем бою проиграл тому, кого недавно побеждал ты. Формально чемпион может влиять на поединки и выражать желание, с кем хочет подраться. Но последнее слово за Дэйной Уайтом и промоушеном — и очень странно, что они так нагло пошли против спорта и подтвердили поединок.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B7rqZfFgaHs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B7rqZfFgaHs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B7rqZfFgaHs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от José Aldo Junior (@josealdojunioroficial)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-01-24T00:26:19+00:00">23 Янв 2020 в 4:26 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Из-за этого выбора UFC получилось следующее:

Первый номер рейтинга — Мораес — победил Альдо, но остался без титульника.

Второй номер рейтинга — Стерлинг — идет на серии из 4 побед, но остался без титульника.

Третий номер рейтинга — Ян — идет на серии из 6 побед в UFC (в промоушене Петр вообще не проигрывал), но остался без титульника.

Ян не считает поведение Сехудо трусливым, но обещает его побить. А Стерлинг вообще в бешенстве

Спортивной составляющей в решении UFC нет. Жозе Альдо — безусловная легенда MMA, но он не заслужил бой за титул. Такой выбор организации — прогиб под Сехудо и потенциально красивая история. Один из главных спортсменов Бразилии получает последний шанс завоевать чемпионский пояс у себя дома. Пусть и не по делу.

Стерлинг моментально отреагировал на анонс боя: «Поединок, который никто не просил и который никто не хочет видеть».

В разговоре со Sports.ru Ян объяснил действия Сехудо:

«Сехудо аргументирует выбор Альдо тем, что хочет подраться с ним после простоя. Поэтому он выбирает того соперника, с которым у него больше шансов на победу. Плюс Жозе более известный. Сехудо беспокоится о том, что пока он дерется — про него ничего не слышно. Поэтому он хайпует».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B7Wkwgpl1o0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B7Wkwgpl1o0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B7Wkwgpl1o0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Henry Cejudo (@henry_cejudo)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-01-15T19:52:59+00:00">15 Янв 2020 в 11:52 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Я тут уже ничего не могу поделать, буду доказывать делом. Не сказал бы, что поведение Сехудо трусливое, но оно своеобразное. Каждый чемпион выбирает себе более комфортные поединки. Если я выиграю следующий бой — не важно против кого — то это будет гарантированная заявка на титул. Так что скоро я побью Сехудо. Петр Ян

Теперь первой тройке рейтинга нужно выяснить, кто следующий. Победитель пары Сехудо — Альдо будет готов защищать титул не раньше августа-сентября, а к тому моменту простой Стерлинга составит 14 месяцев, а Яна и Мораеса — 8.

«Думаю, где-то через месяц-полтора будут хорошие новости. Переговоры идут, но конкретики никакой нет. Возможно, будет Стерлинг. Но сейчас просто важно подраться и определить сильнейшего претендента», — добавил Ян.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/F06iY_MzOEc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Верим, что после такого у UFC уже не будет вариантов, а контракт на бой Сехудо — Альдо не включает незамедлительный реванш и простой дивизиона до конца года.