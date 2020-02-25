Петр Ян отреагировал на оскорбительные слова чемпиона UFC в свой адрес

Источник: AP 2020

В активе 27-летнего Яна 14 побед и одно поражение в ММА. В UFC россиянин дебютировал в июне 2018 года и с тех пор провел шесть успешных поединков. Ян находится на третьей строчке рейтинга организации в легчайшем весе. В середине декабря прошлого года после победы над американцем Юрайей Фейбером на турнире UFC 245 в Лас-Вегасе россиянин заявил, что хочет «биться с Сехудо за титул».

«Я нормально на это отреагировал. Мне теперь что ли на каждый выпад стараться его оскорбить и задеть? Он поджигает немножко. Но суть в том, что уже он реагирует, а не отмалчивается, как делал это раньше. Он начал отвечать», — сказал Ян в разговоре с корреспондентом РИА Новости.