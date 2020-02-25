Петр Ян отреагировал на оскорбительные слова чемпиона UFC в свой адрес
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Василий
В активе 27-летнего Яна 14 побед и одно поражение в ММА. В UFC россиянин дебютировал в июне 2018 года и с тех пор провел шесть успешных поединков. Ян находится на третьей строчке рейтинга организации в легчайшем весе. В середине декабря прошлого года после победы над американцем Юрайей Фейбером на турнире UFC 245 в
«Я нормально на это отреагировал. Мне теперь что ли на каждый выпад стараться его оскорбить и задеть? Он поджигает немножко. Но суть в том, что уже он реагирует, а не отмалчивается, как делал это раньше. Он начал отвечать», — сказал Ян в разговоре с корреспондентом РИА Новости.
Сехудо владеет титулами UFC в легчайшем и наилегчайшем весе, на счету 33-летнего американца 15 побед и два поражения. В ближайших планах Сехудо бой 9 мая с бразильцем Жозе Алду.