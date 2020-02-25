Макгрегор начал переговоры о новом бое в UFC

Обозреватель подчеркнул, что переговоры находятся на ранней стадии. Предполагается, что соперником Макгрегора станет американец Джастин Гэтжи, а сам поединок пройдет на одном из летних турниров UFC. Отмечается, что его победителя могут свести в титульном противостоянии с победителем боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, который назначен на 19 апреля.