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25 февраля, источник: Lenta.Ru

Макгрегор начал переговоры о новом бое в UFC

По информации журналиста Ариэля Хельвани, ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор может вновь выступить под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) летом 2020 года. Об этом он рассказал в эфире Ariel Helwani’s MMA Show.

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Источник: AP 2020

Обозреватель подчеркнул, что переговоры находятся на ранней стадии. Предполагается, что соперником Макгрегора станет американец Джастин Гэтжи, а сам поединок пройдет на одном из летних турниров UFC. Отмечается, что его победителя могут свести в титульном противостоянии с победителем боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, который назначен на 19 апреля.

Макгрегор — Ковбой
Все про бой
Макгрегор вернулся к выступлениям в UFC в январе 2020-го. Он одержал первую победу в октагоне с 2016 года, нокаутировав американца Дональда Серроне в рамках противостояния в полусредней весовой категории.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.

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