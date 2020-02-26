Нурмагомедов сравнил Макгрегора и Фергюсона

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Нурмагомедов вспомнил, что ему еще не доводилось встречаться с таким соперником, как Фергюсон. По мнению россиянина, американец сильнее любого другого бойца, с которым он встречался, в том числе Макгрегора. «Для своего наследия я должен победить настоящих претендентов, а не фейковых», — заявил Хабиб.

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Поединок Нурмагомедова и Фергюсона пройдет 19 апреля. Для 31-летнего россиянина это станет третьей защитой титула чемпиона UFC в легком весе. Первый раз он защитил пояс в поединке с Макгрегором, второй — с американцем Дастином Порье. Всего на счету российского спортсмена 28 побед, 12 из которых добыты в UFC.