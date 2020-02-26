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13:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Нурмагомедов сравнил Макгрегора и Фергюсона

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов сравнил ирландца Конора Макгрегора и американца Тони Фергюсона, отдав предпочтение последнему. Слова спортсмена приводит TMZ.

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Нурмагомедов вспомнил, что ему еще не доводилось встречаться с таким соперником, как Фергюсон. По мнению россиянина, американец сильнее любого другого бойца, с которым он встречался, в том числе Макгрегора. «Для своего наследия я должен победить настоящих претендентов, а не фейковых», — заявил Хабиб.

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Поединок Нурмагомедова и Фергюсона пройдет 19 апреля. Для 31-летнего россиянина это станет третьей защитой титула чемпиона UFC в легком весе. Первый раз он защитил пояс в поединке с Макгрегором, второй — с американцем Дастином Порье. Всего на счету российского спортсмена 28 побед, 12 из которых добыты в UFC.

Фергюсон — бывший временный чемпион организации. Он также одержал серию побед в UFC из 12 поединков. Его бой с Нурмагомедовым срывался уже четыре раза.

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