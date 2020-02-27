Нурмагомедов отказался называть Макгрегора по имени

31-летний россиянин беседовал с капитаном American Kickboxing Academy Даниэлем Кормье и рассказал ему о том, что удивлен мнением еще одного американского бойца Доминика Круса, который считает, что Макгрегор заставил Нурмагомедова потратить силы в их бою в октябре 2018-го. При этом российский спортсмен называл соперника «тем парнем». Кормье обратил внимание на отказ Нурмагомедова упоминать имя Макгрегора. «Что, ты больше и имени его не произносишь?» — удивился тяжеловес.