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21:27 (мск), источник: Lenta.Ru

В UFC появился еще один Нурмагомедов

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) объявил о подписании контракта с российским спортсменом Умаром Нурмагомедовым. Пост опубликован в Instagram промоушена.

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Нурмагомедов, являющийся братом чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, будет выступать в легчайшем дивизионе. Он впервые появится в октагоне под эгидой промоушена 19 апреля, на турнире UFC 249. Соперник Умара пока неизвестен.

В тот же день Хабиб будет проводить защиту своего титула в поединке против американца Тони Фергюсона. До этого спортсмен дважды успешно защитил пояс, победив Дастина Порье и Конора Макгрегора.

В UFC уже выступает еще один брат Нурмагомедова — Абубакар. В ноябре 2019 года он провел первый поединок в промоушене и проиграл немцу Давиду Заваде удушающим приемом. После этого спортсмену предрекли изгнание из UFC.

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