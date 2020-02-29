Кадыров оценил удар Емельяненко
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Instagram оценил спарринг с российским бойцом смешанного стиля (ММА) Александром Емельяненко.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Instagram оценил спарринг с российским бойцом смешанного стиля (ММА) Александром Емельяненко.
Кадыров назвал Емельяненко одним из лучших бойцов России и мира, имеющим огромный потенциал возможностей. «Я рад был провести с Александром тренировку, а затем и спарринги. Сильный удар, молниеносная реакция, прекрасная выносливость. Это дано не каждому», — заявил он.
25 февраля в Instagram Емельяненко появилась первая публикация с боксерской тренировки с Кадыровым. Спортсмен заметил, что политик не жалел его и «жестко бил с обеих рук».
Также спортсмен оценил физическую форму Кадырова, отметив, что тот постоянно тренируется.
Емельяненко тренировался в бойцовском клубе «Ахмат», который курирует Кадыров. Его последний бой по правилам MMA прошел под эгидой грозненского промоушена и завершился вничью. Следующий поединок спортсмен проведет 3 апреля 2020 года на турнире АСА 107, его соперником станет Магомед Исмаилов.