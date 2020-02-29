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20:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава UFC усомнился в желании Макгрегора биться с Нурмагомедовым

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт прокомментировал возможный поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. Об этом сообщает TMZ Sports.

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Уайт отреагировал на недавнее высказывание 31-летнего россиянина, который предположил, что Макгрегор выбирает легких соперников. Глава UFC отметил, что ирландец всегда соглашался на тех оппонентов, что ему предлагал промоушен. Он связал реакцию Нурмагомедова с взаимной ненавистью бойцов. Глава организации также отметил, что рассчитывает на второй поединок между ними, но уже сомневается в желании Макгрегора.

«Не уверен, что Конор станет ждать, пока Нурмагомедов подерется с Тони Фергюсоном», — считает функционер.

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Нурмагомедов выйдет на бой с Фергюсоном 19 апреля. Их поединок за звание чемпиона организации в легком весе возглавит турнир UFC 248.

Макгрегор вернулся в октагон в январе. Ирландец за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне. Победа Макгрегора вызвала неоднозначную реакцию в окружении российского бойца. Американский тренер Нурмагомедова Хавьер Мендес похвалил ирландца, а отец российского чемпиона Абдулманап Нурмагомедов предположил, что поединок мог быть договорным.

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