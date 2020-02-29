Глава UFC усомнился в желании Макгрегора биться с Нурмагомедовым

Уайт отреагировал на недавнее высказывание 31-летнего россиянина, который предположил, что Макгрегор выбирает легких соперников. Глава UFC отметил, что ирландец всегда соглашался на тех оппонентов, что ему предлагал промоушен. Он связал реакцию Нурмагомедова с взаимной ненавистью бойцов. Глава организации также отметил, что рассчитывает на второй поединок между ними, но уже сомневается в желании Макгрегора.