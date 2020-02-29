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21:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Боец MMA пропустил удар коленом и потерял сознание

Американский боец смешанного стиля (MMA) Кливленд Маклин нокаутировал Дезмонда Мура на турнире Titan FC 59. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте UFC Fight Pass.

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Маклин одержал победу нокаутом в первом раунде. После его удара коленом Мур обрушился на канвас и ненадолго потерял сознание. Маклин заработал девятую победу в карьере при семи поражениях. Для Мура поражение стало третьим в карьере.

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Titan FC прошел 28 февраля в США. В главном бою вечера действующий чемпион промоушена в полусреднем весе Майк Грэвс сохранил титул в поединке с Юри Виллефортом.

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