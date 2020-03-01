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00:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Нурмагомедовых посчитали «королевской семьей» мирового MMA

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Чейл Соннен порассуждал о репутации семьи Нурмагомедовых в спорте. Выпуск шоу Соннена доступен на YouTube.

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42-летний американец заметил, что представителей семейства Нурмагомедовых можно сравнить с бойцами клана Грейси. «Я бы дал Нурмагомедовым второе место среди королевских семей MMA», — признался Соннен.

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Россиянин Хабиб Нурмагомедов — действующий обладатель пояса чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Помимо него в промоушене выступает его кузен Абубакар Нурмагомедов. 19 апреля в рамках организации дебютирует двоюродный брат чемпиона UFC Умар Нурмагомедов. Тренером бойцов выступает отец Хабиба — Абдулманап Нурмагомедов.

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Наиболее известные представители клана Грейси — Элиу и Карлуш изучали дзюдо и создали на его основе бразильское джиу-джитсу. Сын Элиу Карлуш Грейси продвигал боевое искусство в США и стал одним из основателей UFC. Победителем первого турнира стал Хойс Грейси. В нынешнем ростере UFC также есть представитель бразильского клана — Крон Грейси, сын известного бойца Хиксона Грейси, выступавшего в Pride.

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