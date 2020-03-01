Нурмагомедовых посчитали «королевской семьей» мирового MMA

Наиболее известные представители клана Грейси — Элиу и Карлуш изучали дзюдо и создали на его основе бразильское джиу-джитсу. Сын Элиу Карлуш Грейси продвигал боевое искусство в США и стал одним из основателей UFC. Победителем первого турнира стал Хойс Грейси. В нынешнем ростере UFC также есть представитель бразильского клана — Крон Грейси, сын известного бойца Хиксона Грейси, выступавшего в Pride.