Нурмагомедовых посчитали «королевской семьей» мирового MMA
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Чейл Соннен порассуждал о репутации семьи Нурмагомедовых в спорте. Выпуск шоу Соннена доступен на YouTube.
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Чейл Соннен порассуждал о репутации семьи Нурмагомедовых в спорте. Выпуск шоу Соннена доступен на YouTube.
42-летний американец заметил, что представителей семейства Нурмагомедовых можно сравнить с бойцами клана Грейси. «Я бы дал Нурмагомедовым второе место среди королевских семей MMA», — признался Соннен.
Россиянин Хабиб Нурмагомедов — действующий обладатель пояса чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Помимо него в промоушене выступает его кузен Абубакар Нурмагомедов. 19 апреля в рамках организации дебютирует двоюродный брат чемпиона UFC Умар Нурмагомедов. Тренером бойцов выступает отец Хабиба — Абдулманап Нурмагомедов.
Наиболее известные представители клана Грейси — Элиу и Карлуш изучали дзюдо и создали на его основе бразильское