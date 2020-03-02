«Дагестанская кровь — горячая». Почему бой Анкалаева в UFC закончился скандалом
Все подробности прямиком из США.
Все подробности прямиком из США.
Сегодня Магомед Анкалаев проводил пятый бой в UFC и первый — в США. На турнире в Норфолке он встречался с молдаванином Ионом Куцелабой, который очень любит выводить соперников на эмоции.
На церемонии взвешивания Куцелаба буквально накричал на Анкалаева, а перед самым началом боя потолкался с ним в октагоне.
Во время самого поединка Куцелаба сходу начал ловить в голову тяжелые удары с ног и рук и его повело. По крайней мере, так показалось на первый взгляд. В плохое состояние Иона поверил и рефери боя, который зафиксировал победу Анкалаева на 38-й секунде первого раунда.
С таким решением не согласились ни Куцелаба, ни зрители, находившиеся в тот момент на арене. Ион объяснял, что состояние грогги было наигранным, а болельщики освистывали Анкалаева. И получили ответ.
Корреспондент Sport24 Ярослав Степанов связался с тренером Анкалаева Сухрабом Магомедовым, чтобы узнать, что происходило в зале, и какой разговор у них состоялся с Куцелабой после боя.
— У нас настроение отличное. Победителей не судят. Конечно, хотелось бы победить иначе, но победа есть победа. Мы вышли и дрались. Нам
— Что видели вы из угла Анкалаева? В каком состоянии находился Куцелаба?
— Да не знаю. Шатался он. Рефери было видно лучше, так как он рядом находился. Мы видели, что у него голова плыла, пропускал удары. Может, ногой и в защиту Магомед попадал, но руки проходили, попадал в цель.
— Вы уже пересматривали бой?
— Да везде об этом говорят, скидывают видео. Я не могу его состояние оценить. Куцелаба говорит, что все было нормально, а рефери остановил. Мы готовы были драться хоть 10 раундов. Честно сказать, я тоже недоволен был. Но бой есть бой, а победа есть победа, нашу руку подняли. Считаю, Мага лучший боец, чем Куцелаба. У него разнообразнее арсенал. Но получилось так, как получилось.
— Показалось, что вы раньше Майкла Биспинга начали говорить Магомеду о том, чтобы он сказал о реванше. Это так?
— Да нам разницы нет. Дадут его — будем драться с ним. Дадут другого — будем драться с другим. Сейчас на него заряжаться… Мы прошли через него и хотим двигаться дальше.
— Был момент перед самым началом боя, когда Куцелаба агрессивно пошел на Магомеда, и они столкнулись. Могло ли там
— Мага контролировал себя и свои эмоции, он уравновешенный человек. Думаю, там не было ничего такого. Вот если бы Куцелаба начал
Надо понимать, что дагестанская кровь чуть горячая. Может, это
где-тос кем-тои прокатит, но так нельзя делать, надо правильно себя вести.
— Куцелаба ведет себя вызывающе, но, по сути, этот бой получился самым запоминающимся на турнире. Разве это не хорошо?
— Да, на самом деле, дагестанским спортсменам нужны такие соперники, которые ведут себя ярко. Это же профессиональный спорт. ММА сейчас — это наполовину шоу, а наполовину спорт. И чтобы наши ребята ярко побеждали, им нужны яркие оппоненты. Просто есть грань, за которую нельзя переходить. Вот, например, так близко подходить. А как он хотел, чтобы мы себя повели?
Но ярости никакой нет, мы после боя посидели, поговорили. Он говорит, типа рефери подарил нам победу. Но победу нам дал всевышний. Никто другой. Надо нормально себя показывать, а то он вышел, шататься начал. Не знаю, играл или реально так было.
— То есть, вы пообщались после боя?
— Да. Нормальный он парень, приятный. Просто недоволен действиями рефери, а к нам претензий не имеет. Если к нам нет претензий, то и у нас их тоже нет.
— Что был за эпизод, когда Анкалаев покидал арену и всем понятным жестом обращался к зрителям?
— Да публика там была нехорошая. Не знаю, показывали их по телевизору или нет, но они все вот этот же жест демонстрировали. А у Маги столько энергии осталось, вот он ее и выплеснул. Но публика некрасиво себя вела. Показывала жесты некрасивые. Мы же не виноваты ни в чем.
— В вас ничего не кидали, когда вы покидали арену?
— Нет, до этого не дошло. Но гудели и жесты показывали. Но получилось так, как получилось. Просто нас снимают, а их не снимают.
Ярослав Степанов