Александр Емельяненко: Тема с братом для меня закрыта
Российский боец ММА Александр Емельяненко закрыл для себя тему отношений со старшим братом Федором.
Российский боец ММА Александр Емельяненко закрыл для себя тему отношений со старшим братом Федором.
— Я его попросил, чтобы он сходил в храм, за усопших свечку поставил — за меня. Поэтому тема с братом закрыта, — сказал Емельяненко в передаче «О них говорят» на «Пятом канале».
Братья не общаются уже несколько лет. Периодически между ними возникают конфликты в СМИ.
На счету 38-летнего Александра Емельяненко 28 побед, 7 поражений и 1 ничья в ММА. У 43-летнего бывшего чемпиона Pride в тяжелом весе Федора Емельяненко — 39 побед и 6 поражений в ММА.