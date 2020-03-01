Александр Емельяненко: Тема с братом для меня закрыта

Источник: Спорт-Экспресс

— Я его попросил, чтобы он сходил в храм, за усопших свечку поставил — за меня. Поэтому тема с братом закрыта, — сказал Емельяненко в передаче «О них говорят» на «Пятом канале».

Братья не общаются уже несколько лет. Периодически между ними возникают конфликты в СМИ.