Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Мальорка
Хетафе
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кальяри
Рома
11
Хоккей. НХЛ
1-й период
Нью-Йорк Рейнджерс
Филадельфия Флайерз
01
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Сочи
Арсенал Т
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бордо
Ницца
11
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Барселона
Футбол. Зарубежный
18:00
Эспаньол
Атлетико
11
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Байер
11
Хоккей. НХЛ
23:59
Флорида Пантерз
Калгари Флэймз
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон
Манчестер Юнайтед
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Тоттенхэм Хотспур
Вулверхэмптон Уондерерс
23
Футбол. Зарубежный
17:00
Нант
Лилль
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Лечче
Аталанта
27
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
Витязь
61
Хоккей. КХЛ
17:00
Йокерит
Локомотив
60
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар
Уфа
20
Футбол. Зарубежный
16:00
Атлетик
Вильярреал
10
Хоккей. КХЛ
16:00
Авангард
Салават Юлаев
52
Футбол. Зарубежный
15:30
Унион Б
Вольфсбург
22
Хоккей. НХЛ
2.03
Коламбус Блю Джэкетс
Ванкувер Кэнакс
Футбол. Премьер-лига
14:00
Тамбов
Рубин
00
Футбол. Зарубежный
14:00
Севилья
Осасуна
32
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Металлург Мг
40
Хоккей. НХЛ
2.03
Миннесота Уайлд
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
2.03
Анахайм Дакс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
2.03
Вегас Голден Найтс
Лос-Анджелес Кингз
Все события
Фоторепортажи
12Логинов выиграл спринт на ЧМ
18Самые известные ученицы Тутберидзе
17:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Александр Емельяненко: Тема с братом для меня закрыта

Российский боец ММА Александр Емельяненко закрыл для себя тему отношений со старшим братом Федором.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

— Я его попросил, чтобы он сходил в храм, за усопших свечку поставил — за меня. Поэтому тема с братом закрыта, — сказал Емельяненко в передаче «О них говорят» на «Пятом канале».

Братья не общаются уже несколько лет. Периодически между ними возникают конфликты в СМИ.

На счету 38-летнего Александра Емельяненко 28 побед, 7 поражений и 1 ничья в ММА. У 43-летнего бывшего чемпиона Pride в тяжелом весе Федора Емельяненко — 39 побед и 6 поражений в ММА.

Читайте также
Как Емельяненко выпивал в сборной России
Во время загрузки произошла ошибка.
12 февраля© Ньюстюб
 Кого купит "Зенит", куда перейдет Кокорин, кого продаст "Спартак". Таблица трансферов РПЛ
Загитова откатала программу в юбке на замерзшем озере и упала. Уникальные кадры «СЭ»
«Краснодар» продлил серию без поражений в РПЛ до 10 матчей
СКА разгромил «Витязь» и вышел вперед в серии Кубка Гагарина
В Москве отменили матч из-за подозрения на коронавирус
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью после ужасной ошибки де Хеа
«Ростов» пожаловался в РФС на судейство в матче с «Ахматом»
«Сочи» с Кокориным в составе принимает «Арсенал» (трансляция)
«Йокерит» забросил шесть шайб «Локомотиву» в первом матче серии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь