Сергей Харитонов: Никто и никогда не изменит Александра Емельяненко

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— Сергей, вы 23 февраля на границе с Белоруссией провели успешный бой с бразильцем Фернандо Родригесом. Кому-то могло показаться, что этот поединок для заработка. Все-таки вы проводите встречи с более серьезными оппонентами.

— Это опасный и опытный парень, который и проигрывал, и выигрывал. Что касается заработка, то гонорар — стандартная процедура. Для меня это, скорее, возвращение после травмы. Я решился выйти на бой без операции (в предыдущем поединке в ноябре прошлого года Харитонов порвал связку колена — ред.), максимально закачав ногу.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--e30a6d5e8ec96c3106d0" data-vnd="e30a6d5e8ec96c3106d0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=e30a6d5e8ec96c3106d0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

— Как в Bellator смотрят на то, что вы проводите поединки в других промоушенах?

— Ну я же не просто так взял и согласился на бой в другой лиге. Предварительно я договорился с Bellator, у нас есть определенные соглашения. И прежде чем что-то заключить, мы обговариваем условия. Я заранее говорю, что мне нужны такие-то условия, и промоутеры и менеджеры занимаются этими вопросами. Мне интересны поединки не только на территории США и Европы, я могу подраться и в России, и в Азии.

Вот в UFC есть определенные рамки, и там заключают соглашения, от которых нельзя отказаться. В моем возрасте я не суперстарый, но мне в этом году 40 лет — надо думать, что каждый бой может стать последним.

— То есть вас преследуют такие мысли?

— У меня таких мыслей нет. Сказал это в контексте того, что я хочу проявить себя и проводить бои в том числе на территории России. Если я буду выступать только в Bellator, то получится, что буду выступать практически только в США. Хотя последний поединок в промоушене я провел в Израиле. Я хотел бы, чтобы российский зритель тоже видел меня, поэтому через год провожу тут бои в разных организациях. Хочу быть на одной волне с российским зрителем. Мне это интересно.

А если бы мне было 20−25, и я бы шел на титул, например, чемпиона UFC, то тогда я был бы готов на эксклюзивный контракт. Но сейчас мне условия (в Bellator) более подходящие.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B7-rWYdDTpZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B7-rWYdDTpZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B7-rWYdDTpZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Sergey Kharitonov (@kharitonovmma)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-01-31T09:40:12+00:00">31 Янв 2020 в 1:40 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Ну, а дойти до звания чемпиона Bellator в тяжелом весе?

— Само собой. Любому спортсмену всегда хочется драться за пояс. Если не учитывать мой прошлый неудачный бой, то я, возможно, был бы следующим претендентом. Но я не хочу ждать чего-то. Образно говоря, подождать, пока Райан Бейдер защитит титул в другом весе.

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— Да, у Бейдера на 9 мая назначена защита титула лиги в полутяжелом весе против россиянина Вадима Немкова.

— Именно, и потом ждать, когда он захочет защищать пояс в тяжелом весе… А там еще что-то может произойти. Мне хочется драться, я от этого кайфую. При этом у меня были и громкие победы, и проигрыши.

— Как понял, у вас нет самоцели выйти на бой с Бейдером и, например, отомстить за Федора Емельяненко?

— У меня нет мести. Мне звонят и говорят: «Вот ты молодец — победил Мэтта Митриона и отомстил за Федора». Я никому не мстил, это спорт.

— Ваш первый бой с Митрионом был признан несостоявшимся из-за того, что американец нанес вам запрещенный прием в область паха. Получается, вы и за себя самого отомстили во втором поединке.

— Нет никакой мести! А если бы у меня получился такой удар? В этом виде спорта может случиться всякое. Я не думаю, что Митрион со зла и специально провел такой удар. Но я не мог продолжать поединок. И во втором бою с Мэттом я вышел и показал, на что способен.

Это спортивная составляющая. А эта месть… Это не мое.

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— Как вы считаете, на какой позиции вы находитесь в Bellator?

— Ко мне отличное отношение. Скотт Кокер является добродушным, нормальным человеком, который отлично общается. Нет таких сугубых отношений «начальник-подчиненный». Он интересуется состоянием, моими планами. Мне приятно выступать в этой организации. Вот сейчас они пошли навстречу, чтобы я провел поединок в Белоруссии, чтобы не было простоя.

— Сколько поединков у вас осталось по действующему контракту с американской лигой?

— Еще достаточное количество — в районе пяти боев. Я буду выступать в Bellator и еще выйду в гонку за чемпионский пояс. Но мне неинтересно стоять на месте. Для меня любые вызовы интересны.

— Можно ли назвать реванш с Линтоном Васселлом за поражение в ноябре прошлого года самым желаемым для вас?

— Ну тут тогда можно говорить и о реваншах с Хави Айалой, и с Васселлом. Да, я реваншист по своей натуре и амбициям. Но если дадут другого бойца, то будем готовиться к тому, кого дадут. Мне это интересно. Я авантюрист, мне интересны всякие ситуации на грани фола. Это моя жизнь, я занимаюсь любимым делом и не собираюсь никуда уходить.

«Не хочу как большинство российских мужчин: ушел на пенсию — диван, телевизор, банка пива»

— Помимо ММА, у вас есть другая деятельность?

— Скажу честно: у меня есть кое-какой бизнес. Мои магазины продают разные товары, в частности хозтовары. Конкретизировать не хочу. Но могу сказать, что эта деятельность приносит мне достаточно денег. Я знаю, что сегодня могу уйти из спорта и жить без него. Но это не интересно. Но я обязан думать о завтрашнем дне — у меня шестеро детей. Но если я уйду из спорта, то стану дедом. Я не хочу, как большинство российских мужчин: ушел на пенсию — диван, телевизор, банка пива. Это не мое. Мне нравятся какие-то новые вещи, тренировки. Нравится общаться с молодыми и перспективными ребятами, делиться опытом. На данном этапе это и есть Сергей Харитонов.

— В какой момент вы поняли, что «нужно думать о завтрашнем дне»?

— Я думал так всегда. Как поступил в военное училище, то начал так думать. Я думал о близких. Да, не было денег, не было возможности что-то купить. Но сейчас эта возможность есть. Я, кстати, пытался вкладываться в спорт — открывал спортивный клуб. Но прибыли это не приносило, а, к сожалению, одни убытки. Я пытался это сделать, но тяжело — клуб каждый месяц был в минусе. Сегодня для достижения успеха в этой отрасли нужно только идти по государственным программам.

Я не могу брать деньги со спортсменов, которые приходят ко мне тренироваться в бойцовскую зону. И именно из-за этого клуб был в минусе. Как я могу брать с них деньги? Я не рожден для этого.

Да, у меня была фитнес-зона, и она приносила прибыль, которая не покрывала все траты. И клуб пришлось закрыть. Ну ничего — в ближайшее время мы, все подрассчитав, откроем другой клуб.

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— Расскажите об особенностях выступлений в США.

— Все, кто поднялся, сначала уехали в США. Например, Сергей Ковалев уехал, и о нем все узнали. Тот же Гена Головкин. После серебра на Олимпиаде-2004 его особо не узнавали, а потом он уехал в США, и через пару боев ему лично президент Казахстана звонил. Я патриот своей страны, но после отъезда туда меня стали узнавать.

Проблем в США нет, там нормальные и адекватные люди. Если не брать политическую верхушку, то это очень гостеприимный, доброжелательный и открытый народ, который очень хорошо относится к россиянам. Нет никакой ненависти. Мне очень комфортно, когда я там тренируюсь или выступаю.

— Но эта аудитория теоретически может поменять свое мнение после какого-то поступка. Не факт, что выход в берете или с флагом ВДВ может понравиться.

— Почему? Можно и в берете выходить. А так везде есть определенная группа людей, которая постоянно что-то критикует. У каждого свой имидж. Я в 2008 году в Лас-Вегасе выходил в берете, и меня все поддерживали, хлопали.

— Не хотите вернуться к практике своих выходов?

— Я бы хотел выходить в берете, тельняшке и маскхалате. Но у меня есть спонсорские обязательства, и я выхожу под эгидой своего клуба и спонсора. Это своего рода заработок и обязательства.

Будет некрасиво выйти в берете, тельняшке и при этом весь расписанным в спонсорских делах. Это должно быть отдельно. Я ни в коем случае не продался или что-то подобное, просто у меня есть договоренность, и люди мне помогают. Я не могу этих людей обмануть. Да, я десантник и с гордостью буду надевать тельняшку и берет, в том числе 2 августа.

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«Александр Емельяненко может на время затаиться и позиционировать себя положительно»

— Как часто вас спрашивают об Александре Емельяненко?

— Постоянно.

— Вас это не бесит?

— Нет никакого бешенства. Я давно сказал, что это преступник, насильник, пьяница и дебошир. Я могу это сказать и раз, и два, и десять, и двадцать. Человека никто и никогда не изменит. Он может на время затаиться и позиционировать себя положительно. Люди, которые его поддерживают, делают это до того момента, пока это не коснется их самих, их близких — жен, дочерей, матерей. Тогда вы сразу измените свое мнение. Этот человек преступник, который позорит наш спорт. Даже прошлый мой соперник Родригес сказал, что в Бразилии о нем говорят в контексте темного пятна российского ММА.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--055c2023ad9813c05d27" data-vnd="055c2023ad9813c05d27" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=055c2023ad9813c05d27" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

Вот многие говорят, что Саша не стесняется того, какой он есть. Он же с самого начала не говорил, что он пьяница и дебошир, пока его не поймали. Вот сейчас он говорит: «выпил, подрался и в тюрьму». Пока его не поймали, он об этом не говорил. В обратном случае можно было бы говорить, что он не боится быть самим собой. А сейчас ему уже деваться некуда.

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— Вернемся к спорту. Бой Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым, который пройдет 3 апреля в Москве, вам интересен?

— Вообще не интересен. Чем он может быть интересен?

— Тогда в заключении задав вопрос о другом поединке уже с участием российского боксера-тяжеловеса Александра Поветкина. Какие шансы у Русского Витязя в потенциальном бою с британцем Диллианом Уайтом?

— Уайт — очень непростой соперник, Саше будет непросто. Вообще Александр Поветкин — мой друг, настоящий патриот своей страны, воин, гордость нашей страны. Именно на этого человека можно равняться.