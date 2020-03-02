Сергей Харитонов: Никто и никогда не изменит Александра Емельяненко
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов в разговоре с корреспондентом РИА Новости Василием
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов в разговоре с корреспондентом РИА Новости Василием
— Сергей, вы 23 февраля на границе с Белоруссией провели успешный бой с бразильцем Фернандо Родригесом.
— Это опасный и опытный парень, который и проигрывал, и выигрывал. Что касается заработка, то гонорар — стандартная процедура. Для меня это, скорее, возвращение после травмы. Я решился выйти на бой без операции (в предыдущем поединке в ноябре прошлого года Харитонов порвал связку колена — ред.), максимально закачав ногу.
— Как в Bellator смотрят на то, что вы проводите поединки в других промоушенах?
— Ну я же не просто так взял и согласился на бой в другой лиге. Предварительно я договорился с Bellator, у нас есть определенные соглашения. И прежде чем
Вот в UFC есть определенные рамки, и там заключают соглашения, от которых нельзя отказаться. В моем возрасте я не суперстарый, но мне в этом году 40 лет — надо думать, что каждый бой может стать последним.
— То есть вас преследуют такие мысли?
— У меня таких мыслей нет. Сказал это в контексте того, что я хочу проявить себя и проводить бои в том числе на территории России. Если я буду выступать только в Bellator, то получится, что буду выступать практически только в США. Хотя последний поединок в промоушене я провел в Израиле. Я хотел бы, чтобы российский зритель тоже видел меня, поэтому через год провожу тут бои в разных организациях. Хочу быть на одной волне с российским зрителем. Мне это интересно.
А если бы мне было 20−25, и я бы шел на титул, например, чемпиона UFC, то тогда я был бы готов на эксклюзивный контракт. Но сейчас мне условия (в Bellator) более подходящие.
— Ну, а дойти до звания чемпиона Bellator в тяжелом весе?
— Само собой. Любому спортсмену всегда хочется драться за пояс. Если не учитывать мой прошлый неудачный бой, то я, возможно, был бы следующим претендентом. Но я не хочу ждать
— Да, у Бейдера на 9 мая назначена защита титула лиги в полутяжелом весе против россиянина Вадима Немкова.
— Именно, и потом ждать, когда он захочет защищать пояс в тяжелом весе… А там еще
— Как понял, у вас нет самоцели выйти на бой с Бейдером и, например, отомстить за Федора Емельяненко?
— У меня нет мести. Мне звонят и говорят: «Вот ты молодец — победил Мэтта Митриона и отомстил за Федора». Я никому не мстил, это спорт.
— Ваш первый бой с Митрионом был признан несостоявшимся
— Нет никакой мести! А если бы у меня получился такой удар? В этом виде спорта может случиться всякое. Я не думаю, что Митрион со зла и специально провел такой удар. Но я не мог продолжать поединок. И во втором бою с Мэттом я вышел и показал, на что способен.
Это спортивная составляющая. А эта месть… Это не мое.
— Как вы считаете, на какой позиции вы находитесь в Bellator?
— Ко мне отличное отношение. Скотт Кокер является добродушным, нормальным человеком, который отлично общается. Нет таких сугубых отношений «начальник-подчиненный». Он интересуется состоянием, моими планами. Мне приятно выступать в этой организации. Вот сейчас они пошли навстречу, чтобы я провел поединок в Белоруссии, чтобы не было простоя.
— Сколько поединков у вас осталось по действующему контракту с американской лигой?
— Еще достаточное количество — в районе пяти боев. Я буду выступать в Bellator и еще выйду в гонку за чемпионский пояс. Но мне неинтересно стоять на месте. Для меня любые вызовы интересны.
— Можно ли назвать реванш с Линтоном Васселлом за поражение в ноябре прошлого года самым желаемым для вас?
— Ну тут тогда можно говорить и о реваншах с Хави Айалой, и с Васселлом. Да, я реваншист по своей натуре и амбициям. Но если дадут другого бойца, то будем готовиться к тому, кого дадут. Мне это интересно. Я авантюрист, мне интересны всякие ситуации на грани фола. Это моя жизнь, я занимаюсь любимым делом и не собираюсь никуда уходить.
— Помимо ММА, у вас есть другая деятельность?
— Скажу честно: у меня есть
— В какой момент вы поняли, что «нужно думать о завтрашнем дне»?
— Я думал так всегда. Как поступил в военное училище, то начал так думать. Я думал о близких. Да, не было денег, не было возможности
Я не могу брать деньги со спортсменов, которые приходят ко мне тренироваться в бойцовскую зону. И именно
из-заэтого клуб был в минусе. Как я могу брать с них деньги? Я не рожден для этого.
Да, у меня была
— Расскажите об особенностях выступлений в США.
— Все, кто поднялся, сначала уехали в США. Например, Сергей Ковалев уехал, и о нем все узнали. Тот же Гена Головкин. После серебра на Олимпиаде-2004 его особо не узнавали, а потом он уехал в США, и через пару боев ему лично президент Казахстана звонил. Я патриот своей страны, но после отъезда туда меня стали узнавать.
Проблем в США нет, там нормальные и адекватные люди. Если не брать политическую верхушку, то это очень гостеприимный, доброжелательный и открытый народ, который очень хорошо относится к россиянам. Нет никакой ненависти. Мне очень комфортно, когда я там тренируюсь или выступаю.
— Но эта аудитория теоретически может поменять свое мнение после
— Почему? Можно и в берете выходить. А так везде есть определенная группа людей, которая постоянно
— Не хотите вернуться к практике своих выходов?
— Я бы хотел выходить в берете, тельняшке и маскхалате. Но у меня есть спонсорские обязательства, и я выхожу под эгидой своего клуба и спонсора. Это своего рода заработок и обязательства.
Будет некрасиво выйти в берете, тельняшке и при этом весь расписанным в спонсорских делах. Это должно быть отдельно. Я ни в коем случае не продался или
— Как часто вас спрашивают об Александре Емельяненко?
— Постоянно.
— Вас это не бесит?
— Нет никакого бешенства. Я давно сказал, что это преступник, насильник, пьяница и дебошир. Я могу это сказать и раз, и два, и десять, и двадцать. Человека никто и никогда не изменит. Он может на время затаиться и позиционировать себя положительно. Люди, которые его поддерживают, делают это до того момента, пока это не коснется их самих, их близких — жен, дочерей, матерей. Тогда вы сразу измените свое мнение. Этот человек преступник, который позорит наш спорт. Даже прошлый мой соперник Родригес сказал, что в Бразилии о нем говорят в контексте темного пятна российского ММА.
Вот многие говорят, что Саша не стесняется того, какой он есть. Он же с самого начала не говорил, что он пьяница и дебошир, пока его не поймали. Вот сейчас он говорит: «выпил, подрался и в тюрьму». Пока его не поймали, он об этом не говорил. В обратном случае можно было бы говорить, что он не боится быть самим собой. А сейчас ему уже деваться некуда.
— Вернемся к спорту. Бой Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым, который пройдет 3 апреля в Москве, вам интересен?
— Вообще не интересен. Чем он может быть интересен?
— Тогда в заключении задав вопрос о другом поединке уже с участием российского
— Уайт — очень непростой соперник, Саше будет непросто. Вообще Александр Поветкин — мой друг, настоящий патриот своей страны, воин, гордость нашей страны. Именно на этого человека можно равняться.