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12:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сергей Харитонов: Никто и никогда не изменит Александра Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов в разговоре с корреспондентом РИА Новости Василием Коновым-младшим рассказал о своих амбициях в Bellator, бизнесе вне спорта, а также вспомнил об Александре Емельяненко и назвал Александра Поветкина образцом для подражания.

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— Сергей, вы 23 февраля на границе с Белоруссией провели успешный бой с бразильцем Фернандо Родригесом. Кому-то могло показаться, что этот поединок для заработка. Все-таки вы проводите встречи с более серьезными оппонентами.

— Это опасный и опытный парень, который и проигрывал, и выигрывал. Что касается заработка, то гонорар — стандартная процедура. Для меня это, скорее, возвращение после травмы. Я решился выйти на бой без операции (в предыдущем поединке в ноябре прошлого года Харитонов порвал связку колена — ред.), максимально закачав ногу.

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— Как в Bellator смотрят на то, что вы проводите поединки в других промоушенах?

— Ну я же не просто так взял и согласился на бой в другой лиге. Предварительно я договорился с Bellator, у нас есть определенные соглашения. И прежде чем что-то заключить, мы обговариваем условия. Я заранее говорю, что мне нужны такие-то условия, и промоутеры и менеджеры занимаются этими вопросами. Мне интересны поединки не только на территории США и Европы, я могу подраться и в России, и в Азии.

Вот в UFC есть определенные рамки, и там заключают соглашения, от которых нельзя отказаться. В моем возрасте я не суперстарый, но мне в этом году 40 лет — надо думать, что каждый бой может стать последним.

— То есть вас преследуют такие мысли?

— У меня таких мыслей нет. Сказал это в контексте того, что я хочу проявить себя и проводить бои в том числе на территории России. Если я буду выступать только в Bellator, то получится, что буду выступать практически только в США. Хотя последний поединок в промоушене я провел в Израиле. Я хотел бы, чтобы российский зритель тоже видел меня, поэтому через год провожу тут бои в разных организациях. Хочу быть на одной волне с российским зрителем. Мне это интересно.

А если бы мне было 20−25, и я бы шел на титул, например, чемпиона UFC, то тогда я был бы готов на эксклюзивный контракт. Но сейчас мне условия (в Bellator) более подходящие.

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— Ну, а дойти до звания чемпиона Bellator в тяжелом весе?

— Само собой. Любому спортсмену всегда хочется драться за пояс. Если не учитывать мой прошлый неудачный бой, то я, возможно, был бы следующим претендентом. Но я не хочу ждать чего-то. Образно говоря, подождать, пока Райан Бейдер защитит титул в другом весе.

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— Да, у Бейдера на 9 мая назначена защита титула лиги в полутяжелом весе против россиянина Вадима Немкова.

— Именно, и потом ждать, когда он захочет защищать пояс в тяжелом весе… А там еще что-то может произойти. Мне хочется драться, я от этого кайфую. При этом у меня были и громкие победы, и проигрыши.

— Как понял, у вас нет самоцели выйти на бой с Бейдером и, например, отомстить за Федора Емельяненко?

— У меня нет мести. Мне звонят и говорят: «Вот ты молодец — победил Мэтта Митриона и отомстил за Федора». Я никому не мстил, это спорт.

— Ваш первый бой с Митрионом был признан несостоявшимся из-за того, что американец нанес вам запрещенный прием в область паха. Получается, вы и за себя самого отомстили во втором поединке.

— Нет никакой мести! А если бы у меня получился такой удар? В этом виде спорта может случиться всякое. Я не думаю, что Митрион со зла и специально провел такой удар. Но я не мог продолжать поединок. И во втором бою с Мэттом я вышел и показал, на что способен.

Это спортивная составляющая. А эта месть… Это не мое.

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— Как вы считаете, на какой позиции вы находитесь в Bellator?

— Ко мне отличное отношение. Скотт Кокер является добродушным, нормальным человеком, который отлично общается. Нет таких сугубых отношений «начальник-подчиненный». Он интересуется состоянием, моими планами. Мне приятно выступать в этой организации. Вот сейчас они пошли навстречу, чтобы я провел поединок в Белоруссии, чтобы не было простоя.

— Сколько поединков у вас осталось по действующему контракту с американской лигой?

— Еще достаточное количество — в районе пяти боев. Я буду выступать в Bellator и еще выйду в гонку за чемпионский пояс. Но мне неинтересно стоять на месте. Для меня любые вызовы интересны.

— Можно ли назвать реванш с Линтоном Васселлом за поражение в ноябре прошлого года самым желаемым для вас?

— Ну тут тогда можно говорить и о реваншах с Хави Айалой, и с Васселлом. Да, я реваншист по своей натуре и амбициям. Но если дадут другого бойца, то будем готовиться к тому, кого дадут. Мне это интересно. Я авантюрист, мне интересны всякие ситуации на грани фола. Это моя жизнь, я занимаюсь любимым делом и не собираюсь никуда уходить.

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«Не хочу как большинство российских мужчин: ушел на пенсию — диван, телевизор, банка пива»

— Помимо ММА, у вас есть другая деятельность?

— Скажу честно: у меня есть кое-какой бизнес. Мои магазины продают разные товары, в частности хозтовары. Конкретизировать не хочу. Но могу сказать, что эта деятельность приносит мне достаточно денег. Я знаю, что сегодня могу уйти из спорта и жить без него. Но это не интересно. Но я обязан думать о завтрашнем дне — у меня шестеро детей. Но если я уйду из спорта, то стану дедом. Я не хочу, как большинство российских мужчин: ушел на пенсию — диван, телевизор, банка пива. Это не мое. Мне нравятся какие-то новые вещи, тренировки. Нравится общаться с молодыми и перспективными ребятами, делиться опытом. На данном этапе это и есть Сергей Харитонов.

— В какой момент вы поняли, что «нужно думать о завтрашнем дне»?

— Я думал так всегда. Как поступил в военное училище, то начал так думать. Я думал о близких. Да, не было денег, не было возможности что-то купить. Но сейчас эта возможность есть. Я, кстати, пытался вкладываться в спорт — открывал спортивный клуб. Но прибыли это не приносило, а, к сожалению, одни убытки. Я пытался это сделать, но тяжело — клуб каждый месяц был в минусе. Сегодня для достижения успеха в этой отрасли нужно только идти по государственным программам.

Я не могу брать деньги со спортсменов, которые приходят ко мне тренироваться в бойцовскую зону. И именно из-за этого клуб был в минусе. Как я могу брать с них деньги? Я не рожден для этого.

Да, у меня была фитнес-зона, и она приносила прибыль, которая не покрывала все траты. И клуб пришлось закрыть. Ну ничего — в ближайшее время мы, все подрассчитав, откроем другой клуб.

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— Расскажите об особенностях выступлений в США.

— Все, кто поднялся, сначала уехали в США. Например, Сергей Ковалев уехал, и о нем все узнали. Тот же Гена Головкин. После серебра на Олимпиаде-2004 его особо не узнавали, а потом он уехал в США, и через пару боев ему лично президент Казахстана звонил. Я патриот своей страны, но после отъезда туда меня стали узнавать.

Проблем в США нет, там нормальные и адекватные люди. Если не брать политическую верхушку, то это очень гостеприимный, доброжелательный и открытый народ, который очень хорошо относится к россиянам. Нет никакой ненависти. Мне очень комфортно, когда я там тренируюсь или выступаю.

— Но эта аудитория теоретически может поменять свое мнение после какого-то поступка. Не факт, что выход в берете или с флагом ВДВ может понравиться.

— Почему? Можно и в берете выходить. А так везде есть определенная группа людей, которая постоянно что-то критикует. У каждого свой имидж. Я в 2008 году в Лас-Вегасе выходил в берете, и меня все поддерживали, хлопали.

— Не хотите вернуться к практике своих выходов?

— Я бы хотел выходить в берете, тельняшке и маскхалате. Но у меня есть спонсорские обязательства, и я выхожу под эгидой своего клуба и спонсора. Это своего рода заработок и обязательства.

Будет некрасиво выйти в берете, тельняшке и при этом весь расписанным в спонсорских делах. Это должно быть отдельно. Я ни в коем случае не продался или что-то подобное, просто у меня есть договоренность, и люди мне помогают. Я не могу этих людей обмануть. Да, я десантник и с гордостью буду надевать тельняшку и берет, в том числе 2 августа.

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«Александр Емельяненко может на время затаиться и позиционировать себя положительно»

— Как часто вас спрашивают об Александре Емельяненко?

— Постоянно.

— Вас это не бесит?

— Нет никакого бешенства. Я давно сказал, что это преступник, насильник, пьяница и дебошир. Я могу это сказать и раз, и два, и десять, и двадцать. Человека никто и никогда не изменит. Он может на время затаиться и позиционировать себя положительно. Люди, которые его поддерживают, делают это до того момента, пока это не коснется их самих, их близких — жен, дочерей, матерей. Тогда вы сразу измените свое мнение. Этот человек преступник, который позорит наш спорт. Даже прошлый мой соперник Родригес сказал, что в Бразилии о нем говорят в контексте темного пятна российского ММА.

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Вот многие говорят, что Саша не стесняется того, какой он есть. Он же с самого начала не говорил, что он пьяница и дебошир, пока его не поймали. Вот сейчас он говорит: «выпил, подрался и в тюрьму». Пока его не поймали, он об этом не говорил. В обратном случае можно было бы говорить, что он не боится быть самим собой. А сейчас ему уже деваться некуда.

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— Вернемся к спорту. Бой Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым, который пройдет 3 апреля в Москве, вам интересен?

— Вообще не интересен. Чем он может быть интересен?

— Тогда в заключении задав вопрос о другом поединке уже с участием российского боксера-тяжеловеса Александра Поветкина. Какие шансы у Русского Витязя в потенциальном бою с британцем Диллианом Уайтом?

— Уайт — очень непростой соперник, Саше будет непросто. Вообще Александр Поветкин — мой друг, настоящий патриот своей страны, воин, гордость нашей страны. Именно на этого человека можно равняться.

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