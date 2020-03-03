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14:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Побитый россиянином боец UFC высказался о скандальном поединке

Молдавский боец смешанного стиля (MMA) Ион Куцелаба не согласен с решением судьи остановить его поединок с россиянином Магомедом Анкалаевым. Его слова приводит Bloody Elbow.

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«Я контролировал каждый удар оппонента. Рефери остановил бой, когда я готовил ответ. Он решил, что я вот-вот упаду, хотя это было лишь частью моего плана», — пояснил Куцелаба.

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В ходе поединка на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Норфолке молдавский боец зашатался после ударов Анкалаева, и рефери остановил бой, чем вызвал недовольство Куцелабы. Победа Анкалаева ознаменовалась скандалом: публика гулом встретила триумф россиянина, а боец показал трибунам неприличный жест. Тренер Анкалаева Сухраб Магомедов при этом признал ошибку рефери. По его словам, остановка боя была преждевременной.

Анкалаев одержал четвертую победу подряд в UFC. Всего на счету 27-летнего россиянина 13 побед и одно поражение.

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