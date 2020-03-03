Побитый россиянином боец UFC высказался о скандальном поединке

«Я контролировал каждый удар оппонента. Рефери остановил бой, когда я готовил ответ. Он решил, что я вот-вот упаду, хотя это было лишь частью моего плана», — пояснил Куцелаба.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a7ff18a3d2d51d74ad80" data-vnd="a7ff18a3d2d51d74ad80" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a7ff18a3d2d51d74ad80" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В ходе поединка на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Норфолке молдавский боец зашатался после ударов Анкалаева, и рефери остановил бой, чем вызвал недовольство Куцелабы. Победа Анкалаева ознаменовалась скандалом: публика гулом встретила триумф россиянина, а боец показал трибунам неприличный жест. Тренер Анкалаева Сухраб Магомедов при этом признал ошибку рефери. По его словам, остановка боя была преждевременной.

Анкалаев одержал четвертую победу подряд в UFC. Всего на счету 27-летнего россиянина 13 побед и одно поражение.