«Казахстан для меня родной». Расул Мирзаев рассказал о подготовке к бою с Арманом Оспановым в Алматы

— В своем последнем поединке вы проиграли Шамилю Шахбулатову. Насколько тяжело было в психологическом плане после этого поражения и как проходила подготовка к бою с Оспановым?

— Такие поражения в нашем спорте бывают. Переоцениваем свои возможности и получаем иногда сюрпризы. Не бывает спортсменов, которые не падают. Все для чего-то делается, но не от нас все зависит. Мой бывший соперник молодой, дорогу молодым — я не против.

Восстановление было нервным. Меня один за другим преследуют сюрпризы. Подготовка прошла успешно. Настрой хороший. Казахстан для меня родной, я здесь как дома.

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По поводу того, что говорят о моем видео. Хочу сказать, что ничего против казахского народа я не имею. Претензия была к Alash Pride. Они знают почему, и я знаю почему. К казахскому народу только уважение и почтение. Будем драться и показывать хороший бой с Арманом.

— Какой настрой на поединок и расскажите о своем сопернике?

— Настрой — драться и выигрывать. Я себе не изменяю, наверное этим и привлекаю публику. Я сам это люблю.

Мы с Арманом из боевого самбо, оба — чемпионы мира. Он трехкратный, я не успел стать трехкратным, хотя был рядом. Уважаю его, удачи нам, покажем хороший бой.

— Фанаты всего мира ждут поединок между Тони Фергюсоном и Хабибом Нурмагомедовым. Он срывался четыре раза, в чем причина?

— Наверное, наверху все знают. А мы простые люди, живем здесь. Не от нас зависит. Наш вид спорта непредсказуемый. Все может быть.

— Здесь, в Алматы, Шахбулатов. Интересен ли реванш с ним?

— На данный момент моя цель — Арман. О Шамиле я не думаю. Он молодой талантливый боец, дерется за пояс. Расул Мирзаев

Если будет суждено, то да. Если нет, то нет.

Отметим, что Мирзаев провел 20 боев, выиграв 18 из них и потерпев два поражения. Последний поединок он провел на турнире ACA 99, который состоялся 27 сентября 2019 года, проиграл нокаутом соотечественнику Шамилю Шахбулатову.

Напомним, турнир ACA 105 состоится 6 марта в Алматы.