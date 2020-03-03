Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Барыс
Металлург Мг
02
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Локомотив
Хоккей. НХЛ
4.03
Тампа-Бэй Лайтнинг
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
4.03
Нью-Йорк Айлендерс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
4.03
Нью-Йорк Рейнджерс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
4.03
Питтсбург Пингвинз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
4.03
Миннесота Уайлд
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
4.03
Виннипег Джетс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
4.03
Чикаго Блэкхокс
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
4.03
Даллас Старз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Эдмонтон Ойлерз
38
Все события
Фоторепортажи
17Главные звёзды плей-офф Лиги чемпионов
8Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера в бое-реванше
15:44 (мск), источник: Vesti.kz

«Казахстан для меня родной». Расул Мирзаев рассказал о подготовке к бою с Арманом Оспановым в Алматы

Российский боец смешанных единоборств Расул Мирзаев в преддверии боя с Арманом Оспановым в рамках ACA 105, который пройдет 6 марта в Алматы, рассказал о своей подготовке. Накануне он вместе с другими участниками турнира провел открытую тренировку, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

— В своем последнем поединке вы проиграли Шамилю Шахбулатову. Насколько тяжело было в психологическом плане после этого поражения и как проходила подготовка к бою с Оспановым?

— Такие поражения в нашем спорте бывают. Переоцениваем свои возможности и получаем иногда сюрпризы. Не бывает спортсменов, которые не падают. Все для чего-то делается, но не от нас все зависит. Мой бывший соперник молодой, дорогу молодым — я не против.

Восстановление было нервным. Меня один за другим преследуют сюрпризы. Подготовка прошла успешно. Настрой хороший. Казахстан для меня родной, я здесь как дома.

Читайте также
Официально объявлено о бое Армана Оспанова с Расулом Мирзаевым

По поводу того, что говорят о моем видео. Хочу сказать, что ничего против казахского народа я не имею. Претензия была к Alash Pride. Они знают почему, и я знаю почему. К казахскому народу только уважение и почтение. Будем драться и показывать хороший бой с Арманом.

— Какой настрой на поединок и расскажите о своем сопернике?

— Настрой — драться и выигрывать. Я себе не изменяю, наверное этим и привлекаю публику. Я сам это люблю.

Мы с Арманом из боевого самбо, оба — чемпионы мира. Он трехкратный, я не успел стать трехкратным, хотя был рядом. Уважаю его, удачи нам, покажем хороший бой.

— Фанаты всего мира ждут поединок между Тони Фергюсоном и Хабибом Нурмагомедовым. Он срывался четыре раза, в чем причина?

— Наверное, наверху все знают. А мы простые люди, живем здесь. Не от нас зависит. Наш вид спорта непредсказуемый. Все может быть.

— Здесь, в Алматы, Шахбулатов. Интересен ли реванш с ним?

— На данный момент моя цель — Арман. О Шамиле я не думаю. Он молодой талантливый боец, дерется за пояс.
Расул Мирзаев

Если будет суждено, то да. Если нет, то нет.

Отметим, что Мирзаев провел 20 боев, выиграв 18 из них и потерпев два поражения. Последний поединок он провел на турнире ACA 99, который состоялся 27 сентября 2019 года, проиграл нокаутом соотечественнику Шамилю Шахбулатову.

Напомним, турнир ACA 105 состоится 6 марта в Алматы.

22
фотографии
22
фотографии
22
фотографии
Хабиб победил Порье и защитил титул чемпиона UFC
Читайте также
"Измотана, но довольна". Победительница алматинского этапа Кубка мира по могулу - о Казахстане и сложностях трассы
Не рука Родченкова. Главный разоблачитель допинга в спорте исчез
Сборная России узнает соперников по группе в Лиге наций УЕФА
«Врачи тряслись от страха за меня»: важные слова Сотниковой
Махинация с подписями Родченкова грозит повлиять на другие дела
Круче гонок: звезда «Дома-2», вышедшая замуж за Маркелова (фото)
Побитый россиянином боец UFC высказался о скандальном поединке
Тренер биатлонистов России рассказал о защите от коронавируса
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь