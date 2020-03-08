Где тренируется Хабиб: семейная атмосфера и большие деньги

Текущие события
Хоккей. НХЛ
2-й период
Лос-Анджелес Кингз
Миннесота Уайлд
31
Хоккей. НХЛ
03:00
Сан-Хосе Шаркс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Баффало Сэйбрз
Футбол. Зарубежный
7.03
Хетафе
Сельта
00
Футбол. Зарубежный
7.03
Дижон
Тулуза
21
Футбол. Зарубежный
7.03
Ницца
Монако
21
Футбол. Зарубежный
7.03
Анже
Нант
20
Футбол. Зарубежный
7.03
Метц
Ним
21
Футбол. Зарубежный
7.03
Реймс
Брест
10
Хоккей. НХЛ
7.03
Даллас Старз
Нэшвилл Предаторз
01
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон Ойлерз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
7.03
Нью-Йорк Айлендерс
Каролина Харрикейнз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
7.03
Питтсбург Пингвинз
Вашингтон Кэпиталз
25
Футбол. Зарубежный
7.03
Бернли
Тоттенхэм Хотспур
11
Футбол. Зарубежный
7.03
Боруссия М
Боруссия Д
12
Футбол. Зарубежный
7.03
Барселона
Реал Сосьедад
10
Футбол. Зарубежный
7.03
Кристал Пэлас
Уотфорд
10
Футбол. Зарубежный
7.03
Арсенал
Вест Хэм Юнайтед
10
Футбол. Зарубежный
7.03
Саутгемптон
Ньюкасл Юнайтед
01
Футбол. Зарубежный
7.03
Шеффилд Юнайтед
Норвич
10
Футбол. Зарубежный
7.03
Вулверхэмптон Уондерерс
Брайтон & Хоув
00
Футбол. Зарубежный
7.03
Атлетико
Севилья
22
Футбол. Зарубежный
7.03
Байер
Айнтрахт Ф
40
Футбол. Зарубежный
7.03
Вольфсбург
РБ Лейпциг
00
Футбол. Зарубежный
7.03
Герта
Вердер
22
Футбол. Зарубежный
7.03
Фрайбург
Унион Б
31
Футбол. Зарубежный
7.03
Шальке-04
Хоффенхайм
11
Хоккей. КХЛ
7.03
Витязь
СКА
ОТ
23
Хоккей. КХЛ
7.03
Локомотив
Йокерит
43
Футбол. Премьер-лига
7.03
Динамо
Тамбов
10
Футбол. Зарубежный
7.03
Ливерпуль
Борнмут
21
Футбол. Зарубежный
7.03
Эйбар
Мальорка
12
Хоккей. КХЛ
7.03
Металлург Мг
Барыс
02
Хоккей. КХЛ
7.03
Салават Юлаев
Авангард
15
Футбол. Премьер-лига
7.03
Оренбург
Арсенал Т
20
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Автомобилист
Все события
Фоторепортажи
20«Спартак» начал високосный год с победы над «Динамо»
18«Реал» выиграл класико
00:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Где тренируется Хабиб: семейная атмосфера и большие деньги

Чемпион UFC в легком весе тренируется там уже почти восемь лет.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

Зал тренера Хавьера Мендеса American Kickboxing Academy в Сан-Хосе (Калифорния, США) — очень авторитетный в мире ММА. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов тренируется там уже почти восемь лет. Что такое АКА — в материале «СЭ».

Во время загрузки произошла ошибка.

Отец-основатель: Хавьер Мендес — хороший кикбоксер, отличный тренер

Мендес родился 18 сентября 1970 в США. Начал обучаться боевым искусствам в возрасте 8 лет. Первая дисциплина — тансудо. В 1985 профессионально занялся кикбоксингом. В 1992-м стал чемпионом ISKA в весе до 85 кг, в 1995 — в весе до 81 кг.

Во время загрузки произошла ошибка.

Хавьер параллельно занимался тренерской деятельностью, что и привело к созданию АКА. Как он рассказал в интервью Youtube-каналу Neruda prodaction MMA, он начал тренировать из-за нехватки денег.

Читайте также
Тренировки Тони Фергюсона — отдельный вид искусства. Он настоящий псих

— Все началось в 1985 году, — сказал Мендес. — Я тогда выступал по любителям, денег, естественно, не хватало и пришлось искать подработку. Именно поэтому я начал проводить индивидуальные занятия со студентами и детьми. Затем арендовал помещение, а потом перешел в зал к своему другу — Скотту Кокеру — нынешнему президенту Bellator. А уже после этого я основал собственный зал.

Сначала Мендес специализировался на кикбоксинге, тренировал детей и студентов, но со временем АКА стал местом, где людей обучают ММА. Сейчас АКА — это академия площадью 2500 квадратных метров. Боксёрские ринги, помещения для борьбы, джиу-джитсу, кросс-фита, комнаты с тренажерами, кардио-зона, криотерапия. Большой вклад в развитие АКА вложила Йоанна Такэкс — жена Мендеса.

Хавьер не забывает о том, как все начиналось, и периоду становления АКА в академии посвящена целая стена. На одной из табличек большими буквами написана незамысловатая фраза «От очень скоромного начала».

Во время загрузки произошла ошибка.

Мендес — один из самых успешных и богатых американских тренеров по ММА. Согласно celebstrendingnow.com, капитал Мендеса составляет 17 миллионов долларов. Пик его тренерской карьеры пришелся на 2015 год, когда сразу трое бойцов АКА были чемпионами UFC — Даниэль Кормье (полутяжелый вес), Люк Рокхолд (средний вес) и Кейн Веласкес (тяжелый вес). Другой очень успешный год — 2018-й, когда чемпионом UFC в легком весе стал Хабиб Нурмагомедов, а Кормье превратился в чемпиона в двух категориях — в полутяжелой и тяжелой. Тогда портал MMA Junkie признал его лучшим тренером года. Есть награды и у АКА: лучший зал 2015 года по версии MMA Junkie и 2018 года по версии Combat Press.

Тренерский штаб: «Сумасшедший» Боб и тайское представительство

Вместе с Хавьером бойцов обучают «Сумасшедший» Боб Кук — бывший боец ММА, Леонардо Виейра — главный тренер по бразильскому джиу-джитсу, Росендо Санчес — тренер по боксу. Дерек Юэн помогает бойцам оттачивать навыки по тайскому боксу, Вайн Филлипс — по кикбоксингу, Рон Кеслар — по БЖЖ. Работают в академии и другие специалисты (всего в АКА 17 инструкторов). Также со спортсменами работает Даниэль Кормье, который не только прекрасный боец ММА, а еще и бывший капитан сборной США по вольной борьбе.

Во время загрузки произошла ошибка.
Слева направо: Дерон Винн — боец UFC, Боб Кук, Рон Кеслар, Розендо Санчес

У АКА есть представительство в Таиланде — AKA Thailand. Залом руководит экс-боец UFC Майк Свик. Там главный тренер по ММА и БЖЖ — Марсио Кесар. Входит в штаб и знаменитый кикбоксер — Диллон Кроусхорн. Текучка бойцов в тайском АКА очень большая. Отбор там не такой жесткий, как в «головном офисе».

Во время загрузки произошла ошибка.

Семейная атмосфера: бойцы АКА не дерутся между собой

Таджикский боец Салим Мухидинов, тренирующийся в АКА, в интервью «СЭ» рассказал о дружелюбной атмосфере в зале.

— Знаете, что меня здесь поражает? Тут нет понятия «жесткий тренер», — сказал он. — Здесь бойцам говорят: «Слушай свое тело». Не заставляют спарринговать, если устал. Хочешь спарринговаться — идешь и спаррингуешься, не хочешь — не идешь. У них нет такого, как в России, что слово тренера — закон. Все на твоей совести.

Читайте также
«Ты, американец, не знаешь, что такое уличная драка». Хабиб и Фергюсон отожгли на пресс-конференции

По словам Мухидинова, Мендес работает не со всеми бойцами, а только с топовыми. У других же спортсменов — другие тренеры.

— Спарринги смотрит Мендес, — отметил он. — Получается атмосфера, как на соревнованиях. Это здорово. Разные же тренеры, каждый что-то кричит своему ученику. У нас тут жесткие спарринги, народ собирается у клетки, чувствуешь себя, как в настоящем бою.

Мендес после тренировок общается с бойцами — для укрепления отношения. Для Хавьера АКА — большая семья.

— Более семейный, я бы сказал (чем зал American Top Team во Флориде. — Прим. «СЭ»), — сказал Мухидинов. — Поэтому наши бойцы между собой не дерутся (на турнирах. — Прим. «СЭ»). Я считаю, что это правильно. У нас много своих ребят, дружный коллектив. Выступаем в разных весовых категориях. У нас, правда, мало ребят моей категории, поэтому приходится спарринговаться с большими ребятами. Хотя, это, может, и к лучшему. Может, будет легче во время боя. У нас больше тяжеловесов и средневесов.

Зал славы АКА: от Джонстона до Хабиба

Первый боец UFC, переступивший порог АКА — Брайан Джонстон (5 побед, 6 поражений, выступал с 1996 по 1997 годы). Он бился с такими легендарными личностями, как Дон Фрай, Марк Коулман, Кен Шемрок (всем им, правда, проиграл).

Во время загрузки произошла ошибка.

Теперь в комнате, где спаррингуются чемпионы, висит фото Джонстона. Потом в зал пришли Фрэнк Шемрок (считается, что благодаря ему зал АКА и стал знаменитым), Майк Свик, Джон Фитч, Би Джей Пенн.

Би Джей Пенн — второй в истории боец UFC (после Рэнди Кутюра), ставший чемпионом в двух весах — в легком и полусреднем. Сейчас Пенн постоянно попадает в скандалы, пьяным дерется на улицах, однако Мендес всегда отзывался о нем положительно. Он своих не бросает.

О других титулованных воспитанниках АКА мы уже говорили — это Кормье, Рокхолд, Веласкес и, конечно же, Нурмагомедов.

Хабиб: чемпион UFC сам решает, кто из россиян будет тренироваться в АКА

Хабиб начал выступать в UFC в 2012 году. Первый бой он провел, когда тренировался в зале K-Dojo у Мурата Кештова, а потом перебрался в АКА. В России Нурмагомедова тренирует отец — Абдулманап Нурмагомедов, а в Америке — Мендес, который выводил его в октагон 11 раз (однажды вместе с Абдулманапом). Обычно Хабиб прилетает в США за два месяца до боя и начинает усиленно тренироваться. Как говорит Мендес, Хабиб проводит много спаррингов. Но в зале Мендеса запрещено их снимать. Хотя недавно в сети появилась схватка Нурмагомедова с юным борцом из университета, где Кормье преподает борьбу. Дагестанец без проблем победил. Однако спаррингом это назвать сложно.

Нурмагомедов лично определяет, каким российским бойцам можно тренироваться в АКА. Сейчас он взял с собой Ислама Махачева (его на UFC 249 ждет бой с Александром Эрнандесом), Умара Нурмагомедова (он подерется с Хантером Азуром), Ислама Мамедова (PFL), Гаджи Рабаданова (GFC), Тагира Уланбекова (GFC) и Сайгида Изагахмаева (GFC). До этого с ним в АКА также ездили Абубакар Нурмагомедов и Зубайра Тухугов (он не приехал в этот раз, поскольку а) у него пока нет американской визы, б) он дрался в Новой Зеландии).

Во время загрузки произошла ошибка.

Утро начинается с пробежки, затем бойцы завтракают и отдыхают 2−3 часа. Основная часть тренировок — спарринги. Итого часов пять тренировок в день. Времени на экскурсии мало, но в выходные дни парни гуляют по живописным местам Калифорнии.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Также известно, что в 2018 году в зале тренировался ростовский боец Александр Шаблий. Вот что он рассказал об АКА «Спорт-Экспресс»:

— АКА — настоящая дружная семья, там отличная команда, крепкие ребята. Тренировки заточены только на профессионалов, любители — это другая группа. В принципе, как и у нас в России. Технику там не отработаешь, это именно работа под бой.

Во время загрузки произошла ошибка.

АКА — это дорого: подготовка российского бойца стоит 10 тысяч долларов

Просто так, придя с улицы, начать тренироваться с профессионалами в калифорнийском АКА не получится. Тот же Мухидинов пришел в академию по протекции Майка Свика — таджик три года ходил в АКА Thailand. Для любителей все проще: плати деньги — будешь тренироваться. Одна тренировка стоит 25 долларов, неделя — 75 долларов, месяц — 200 долларов. Для жителей Сан-Хосе первое занятие бесплатное.

Читайте также
Почему Хабиб Нурмагомедов не стал лучшим бойцом UFC? Объясняет «Матч ТВ»

Цены немаленькие. Вообще, Сан-Хосе — один из самых дорогих городов США. Дает о себе знать близость Кремниевой (Силиконовой) долины. Из-за дороговизны из АКА недавно ушел Луис Пенья.

— Бойцы, которые тренируются у Грега Джексона, платят в месяц по 500 долларов за жилье, — рассказал Ислам Махачев в сентябре 2019-го журналисту Азамату Бостанову. — У нас все по-другому, у нас все очень дорого. Отели одной сети в Лос-Анджелесе стоят дешевле, чем в Сан-Хосе. Силиконовая долина рядом, поэтому все дорого. Обычная комната в отеле стоит 4 тысячи долларов в месяц. За два месяца уходит где-то 10 тысяч долларов на подготовку.

Тем не менее, цены не пугают Хабиба и других бойцов, поскольку АКА — это качество.

Анна Поданева

 Кого купит "Зенит", куда перейдет Кокорин, кого продаст "Спартак". Таблица трансферов РПЛ
Загитова откатала программу в юбке на замерзшем озере и упала. Уникальные кадры «СЭ»
Судьи не дали российским фигуристам выиграть все золото ЮЧМ
Гол Месси с пенальти помог «Барселоне» обыграть «Реал Сосьедад»
Пока ЦСКА страдает без форварда, Комличенко забивает за «Динамо»
«Вашингтон» победил «Питтсбург» и без помощи Овечкина
«Витязь» ушел в отпуск. После 113 минут и 30 секунд в 4-м матче
Биатлонистки РФ проиграли медаль на последнем круге в эстафете
«Сельта» со Смоловым в составе сыграла вничью с «Хетафе»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь