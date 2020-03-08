Где тренируется Хабиб: семейная атмосфера и большие деньги
Чемпион UFC в легком весе тренируется там уже почти восемь лет.
Чемпион UFC в легком весе тренируется там уже почти восемь лет.
Зал тренера Хавьера Мендеса American Kickboxing Academy в
Мендес родился 18 сентября 1970 в США. Начал обучаться боевым искусствам в возрасте 8 лет. Первая дисциплина — тансудо. В 1985 профессионально занялся кикбоксингом. В 1992-м стал чемпионом ISKA в весе до 85 кг, в 1995 — в весе до 81 кг.
Хавьер параллельно занимался тренерской деятельностью, что и привело к созданию АКА. Как он рассказал в интервью
— Все началось в 1985 году, — сказал Мендес. — Я тогда выступал по любителям, денег, естественно, не хватало и пришлось искать подработку. Именно поэтому я начал проводить индивидуальные занятия со студентами и детьми. Затем арендовал помещение, а потом перешел в зал к своему другу — Скотту Кокеру — нынешнему президенту Bellator. А уже после этого я основал собственный зал.
Сначала Мендес специализировался на кикбоксинге, тренировал детей и студентов, но со временем АКА стал местом, где людей обучают ММА. Сейчас АКА — это академия площадью 2500 квадратных метров. Боксёрские ринги, помещения для борьбы,
Хавьер не забывает о том, как все начиналось, и периоду становления АКА в академии посвящена целая стена. На одной из табличек большими буквами написана незамысловатая фраза «От очень скоромного начала».
Мендес — один из самых успешных и богатых американских тренеров по ММА. Согласно celebstrendingnow.com, капитал Мендеса составляет 17 миллионов долларов. Пик его тренерской карьеры пришелся на 2015 год, когда сразу трое бойцов АКА были чемпионами UFC — Даниэль Кормье (полутяжелый вес), Люк Рокхолд (средний вес) и Кейн Веласкес (тяжелый вес). Другой очень успешный год — 2018-й, когда чемпионом UFC в легком весе стал Хабиб Нурмагомедов, а Кормье превратился в чемпиона в двух категориях — в полутяжелой и тяжелой. Тогда портал MMA Junkie признал его лучшим тренером года. Есть награды и у АКА: лучший зал 2015 года по версии MMA Junkie и 2018 года по версии Combat Press.
Вместе с Хавьером бойцов обучают «Сумасшедший» Боб Кук — бывший боец ММА, Леонардо Виейра — главный тренер по бразильскому
У АКА есть представительство в Таиланде — AKA Thailand. Залом руководит
Таджикский боец Салим Мухидинов, тренирующийся в АКА, в интервью «СЭ» рассказал о дружелюбной атмосфере в зале.
— Знаете, что меня здесь поражает? Тут нет понятия «жесткий тренер», — сказал он. — Здесь бойцам говорят: «Слушай свое тело». Не заставляют спарринговать, если устал. Хочешь спарринговаться — идешь и спаррингуешься, не хочешь — не идешь. У них нет такого, как в России, что слово тренера — закон. Все на твоей совести.
По словам Мухидинова, Мендес работает не со всеми бойцами, а только с топовыми. У других же спортсменов — другие тренеры.
— Спарринги смотрит Мендес, — отметил он. — Получается атмосфера, как на соревнованиях. Это здорово. Разные же тренеры, каждый
Мендес после тренировок общается с бойцами — для укрепления отношения. Для Хавьера АКА — большая семья.
— Более семейный, я бы сказал (чем зал American Top Team во Флориде. — Прим. «СЭ»), — сказал Мухидинов. — Поэтому наши бойцы между собой не дерутся (на турнирах. — Прим. «СЭ»). Я считаю, что это правильно. У нас много своих ребят, дружный коллектив. Выступаем в разных весовых категориях. У нас, правда, мало ребят моей категории, поэтому приходится спарринговаться с большими ребятами. Хотя, это, может, и к лучшему. Может, будет легче во время боя. У нас больше тяжеловесов и средневесов.
Первый боец UFC, переступивший порог АКА — Брайан Джонстон (5 побед, 6 поражений, выступал с 1996 по 1997 годы). Он бился с такими легендарными личностями, как Дон Фрай, Марк Коулман, Кен Шемрок (всем им, правда, проиграл).
Теперь в комнате, где спаррингуются чемпионы, висит фото Джонстона. Потом в зал пришли Фрэнк Шемрок (считается, что благодаря ему зал АКА и стал знаменитым), Майк Свик, Джон Фитч, Би Джей Пенн.
Би Джей Пенн — второй в истории боец UFC (после Рэнди Кутюра), ставший чемпионом в двух весах — в легком и полусреднем. Сейчас Пенн постоянно попадает в скандалы, пьяным дерется на улицах, однако Мендес всегда отзывался о нем положительно. Он своих не бросает.
О других титулованных воспитанниках АКА мы уже говорили — это Кормье, Рокхолд, Веласкес и, конечно же, Нурмагомедов.
Хабиб начал выступать в UFC в 2012 году. Первый бой он провел, когда тренировался в зале
Нурмагомедов лично определяет, каким российским бойцам можно тренироваться в АКА. Сейчас он взял с собой Ислама Махачева (его на UFC 249 ждет бой с Александром Эрнандесом), Умара Нурмагомедова (он подерется с Хантером Азуром), Ислама Мамедова (PFL), Гаджи Рабаданова (GFC), Тагира Уланбекова (GFC) и Сайгида Изагахмаева (GFC). До этого с ним в АКА также ездили Абубакар Нурмагомедов и Зубайра Тухугов (он не приехал в этот раз, поскольку а) у него пока нет американской визы, б) он дрался в Новой Зеландии).
Утро начинается с пробежки, затем бойцы завтракают и отдыхают 2−3 часа. Основная часть тренировок — спарринги. Итого часов пять тренировок в день. Времени на экскурсии мало, но в выходные дни парни гуляют по живописным местам Калифорнии.
Также известно, что в 2018 году в зале тренировался ростовский боец Александр Шаблий. Вот что он рассказал об АКА «Спорт-Экспресс»:
— АКА — настоящая дружная семья, там отличная команда, крепкие ребята. Тренировки заточены только на профессионалов, любители — это другая группа. В принципе, как и у нас в России. Технику там не отработаешь, это именно работа под бой.
Просто так, придя с улицы, начать тренироваться с профессионалами в калифорнийском АКА не получится. Тот же Мухидинов пришел в академию по протекции Майка Свика — таджик три года ходил в АКА Thailand. Для любителей все проще: плати деньги — будешь тренироваться. Одна тренировка стоит 25 долларов, неделя — 75 долларов, месяц — 200 долларов. Для жителей
Цены немаленькие. Вообще,
— Бойцы, которые тренируются у Грега Джексона, платят в месяц по 500 долларов за жилье, — рассказал Ислам Махачев в сентябре 2019-го журналисту Азамату Бостанову. — У нас все
Тем не менее, цены не пугают Хабиба и других бойцов, поскольку АКА — это качество.
Анна Поданева