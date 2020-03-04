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09:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Канделаки ответила на оскорбления Емельяненко

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки ответила на оскорбления российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко. Пост она опубликовала в своем Telegram-аккаунте.

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«Приятно знать, что Александр Емельяненко читает мой “Дзен”, хотя мода некоторых современных мужчин на бессодержательную брань в мой адрес не перестает умилять. Еще раз убедилась, что Саша очень нуждается в воспитании, поэтому верю: если он задержится в “Ахмате”, то там с этим блестяще справятся», — написала Канделаки.

Ранее Емельяненко обозвал Канделаки полной дурой после ее слов об отношениях бойца с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.

По мнению Канделаки, обстановка в Грозном располагает к борьбе за будущее Емельяненко «не столько в спорте, сколько в дальнейшей жизни». Она отметила, что каждый раз, когда бойцу требуется помощь, он получает ее в Грозном, отдавая взамен свое желание тренироваться с бойцами из Чечни и самим Кадыровым.

Емельяненко тренируется в бойцовском клубе «Ахмат», который курирует Кадыров. Боец неоднократно выкладывал фотографии с занятий по боксу с главой Чечни, а в декабре прошлого года они договорились провести поединок. Спортсмен отдал Кадырову право самому выбрать время и место проведения боя.

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