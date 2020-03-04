Канделаки ответила на оскорбления Емельяненко

43 фотографии 43 фотографии 43 фотографии

«Приятно знать, что Александр Емельяненко читает мой “Дзен”, хотя мода некоторых современных мужчин на бессодержательную брань в мой адрес не перестает умилять. Еще раз убедилась, что Саша очень нуждается в воспитании, поэтому верю: если он задержится в “Ахмате”, то там с этим блестяще справятся», — написала Канделаки.

Ранее Емельяненко обозвал Канделаки полной дурой после ее слов об отношениях бойца с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.

По мнению Канделаки, обстановка в Грозном располагает к борьбе за будущее Емельяненко «не столько в спорте, сколько в дальнейшей жизни». Она отметила, что каждый раз, когда бойцу требуется помощь, он получает ее в Грозном, отдавая взамен свое желание тренироваться с бойцами из Чечни и самим Кадыровым.