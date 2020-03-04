Кадыров записал на видео извинения Емельяненко перед Канделаки

Днем ранее телеведущая и продюсер заявила, что скандальному российскому бойцу необходима поддержка влиятельного политика, такого как Рамзан Кадыров, на что сам Емельяненко отреагировал негативно.

Бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым должен пройти 3 апреля в Москве на турнире АСА 107. Емельяненко неоднократно замечали в нетрезвом виде и привлекали к ответственности. В последний раз боец попал в неприятную ситуацию в январе, когда отсидел семь суток в изоляторе временного содержания Анапы за мелкое хулиганство.