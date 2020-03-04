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18:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кадыров записал на видео извинения Емельяненко перед Канделаки

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеоролик, на котором российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко приносит извинения известной телеведущей Тине Канделаки.

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Источник: Спорт РИА Новости

Видеозапись Канделаки опубликовала в Twitter.

Днем ранее телеведущая и продюсер заявила, что скандальному российскому бойцу необходима поддержка влиятельного политика, такого как Рамзан Кадыров, на что сам Емельяненко отреагировал негативно.

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Бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым должен пройти 3 апреля в Москве на турнире АСА 107. Емельяненко неоднократно замечали в нетрезвом виде и привлекали к ответственности. В последний раз боец попал в неприятную ситуацию в январе, когда отсидел семь суток в изоляторе временного содержания Анапы за мелкое хулиганство.

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