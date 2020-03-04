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22:16 (мск), источник: Vesti.kz

Первый турнир UFC в Казахстане возглавит поединок бойца из России

Бой между россиянином Петром Яном и бразильцем Марлоном Мораесом станет главным событием турнира UFC в Нур-Султане, сообщает MMA Junkie.

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Победитель поединка должен стать претендентом на чемпионский пояс в легчайшем весе, которым владеет американец Генри Сехудо. В официальном рейтинге UFC Мораес идет на первом месте, а Ян — на третьем.

Информацию о бое Ян — Мораес MMA Junkie подтвердили два источника. Контракты на поединок еще не подписаны, но стороны достигли устного соглашения.

Сам Ян не стал отрицать информацию MMA Junkie, а лишь потроллил Сехудо, который в следующем бою встретится с бразильцем Жозе Альдо, идущем на серии из двух поражений.

«Проигравший получит титульный шанс?» — написал Ян.

Турнир UFC в Нур-Султане планируется на 13 июня 2020 года на «Астана Арене». Первым об этом сообщил казахстанский менеджер Саят Абдрахманов, который представляет интересы Яна и ряда других бойцов UFC, но сам промоушен пока не анонсировал турнир официально.

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