Первый турнир UFC в Казахстане возглавит поединок бойца из России
Бой между россиянином Петром Яном и бразильцем Марлоном Мораесом станет главным событием турнира UFC в
Бой между россиянином Петром Яном и бразильцем Марлоном Мораесом станет главным событием турнира UFC в
Победитель поединка должен стать претендентом на чемпионский пояс в легчайшем весе, которым владеет американец Генри Сехудо. В официальном рейтинге UFC Мораес идет на первом месте, а Ян — на третьем.
Информацию о бое Ян — Мораес MMA Junkie подтвердили два источника. Контракты на поединок еще не подписаны, но стороны достигли устного соглашения.
Сам Ян не стал отрицать информацию MMA Junkie, а лишь потроллил Сехудо, который в следующем бою встретится с бразильцем Жозе Альдо, идущем на серии из двух поражений.
«Проигравший получит титульный шанс?» — написал Ян.
Турнир UFC в