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04:06 (мск), источник: Sports.Ru

Тренировки Тони Фергюсона — отдельный вид искусства. Он настоящий псих

Удары по фонарным столбам прилагаются.

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Чуть больше месяца осталось до самого ожидаемого боя в легком дивизионе UFC. 18 апреля в Нью-Йорке Хабиб Нурмагомедов подерется с Тони Фергюсоном — это самые крутые бойцы категории.

«Я соревновался с такими парнями, как Барбоза, Дос Аньос, Конор, Порье, Яквинта. Но все эти ребята не такие крутые, как Тони Фергюсон. Для своего наследия я должен побеждать жестких противников. Вот почему я чувствую сейчас такую невероятную мотивацию. Фергюсон — мой самый сильный соперник за все время», — считает Хабиб.

Фергюсон и правда феноменальный боец с уникальным подходом к тренировкам. Он отрабатывает лоукики на фонарных столбах, крутит сальто, тренирует точность с закрытыми глазами и занимается кунг-фу, а его функциональные тренировки просто беспощадны.

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Брюс Ли однажды сказал: «Ты должен сам быть тренировкой, а не делать ее. Ты должен быть свободен. Вместо сложности формы, должна быть простота выражения».

Это цитата отлично подходит Тони, потому что его уникальность упирается не только в зрелищные бои, но еще в образ жизни и подход к тренировкам. Упражнения, которые выполняет Фергюсон — сумасшедшие. Он постоянно придумывает что-то новое, и это часто похоже на безумие.

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Глава первая: авторские функциональные тренировки Фергюсона

У Тони уникальный стиль, поэтому его тренировки тоже не стандартны. Он постоянно ищет некомфортную зону и адаптируется в ней. Фергюсон понимает, что в бою с Хабибом важную роль сыграет выносливость — особенно в борьбе, где чаще всего решает статодинамическая нагрузка (техника, при которой упражнение выполняется с постоянным напряжением мышц и небольшой амплитудой, что приводит к закислению мышц).

Для прокачки кора Эль-кукуй (прозвище Фергюсона) использует упражнения на мышцы пресса и спины с отягощением (штанга), а также работает над контролем ног и работы рук в некомфортной зоне.

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Следующим использует упражнения на плечи и предплечья, что повышает выносливость, прокачивает стабилизаторы и увеличивает силовую выносливость.

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Тренировка ног Тони очень опасна для людей без подготовки. Он работает на баланс и укрепление мышц шеи в статическом напряжении с нестабильным отягощением (шина). И к этому добавляет скоростно-силовую нагрузку на переднюю часть бедра.

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За счет некомфортного угла и собственного веса Фергюсон прокачивает грудные мышцы и трицепс. Это отлично подходит для разминки под силовую тренировку: помогает прогреть все группы мышц воротниковой зоны, и растянуть грудь и руки.

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Глава вторая: тренировки ловкости, в ролях столы, веревки, столбы и деревья

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Глава третья: тренировки на баланс при участии фитнес-шара, стенки и стульев

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Глава четвертая: тренировки точности, где закрытые глаза — главный тренд

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Глава пятая: тренировка ног, в которой все трюки выполнены профессионалами

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Глава шестая: тренировки в восточном стиле, в том числе деревянный манекен, медитация на берегу моря и бой с тенью под дождем

Тони работает с деревянным манекеном, как это делали мастера кунг-фу. Этот тренажер оттачивает навык атаковать и защищаться одновременно, а также служит тренингом баланса и точности.

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Глава седьмая: танцы!

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«Они могут смеяться, говорить сколько угодно дерьма. Мой подход к тренировкам не шаблонный, как и я. В этом вся разница. Я выхожу и дерусь, а они выходят и зарабатывают очки», — уверен Фергюсон.

Кстати, Майк Тайсон в свое время отлично охарактеризовал нынешнего Фергюсона (хотя говорил про себя): «Я встаю каждое утро в 4 утра и бегаю по пустому городу. Я делаю это не потому, что из-за этого становлюсь сильнее, а потому что я точно знаю: мой соперник этого не делает. Поэтому у меня уже есть преимущество».

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