Тренировки Тони Фергюсона — отдельный вид искусства. Он настоящий псих
Удары по фонарным столбам прилагаются.
Удары по фонарным столбам прилагаются.
Чуть больше месяца осталось до самого ожидаемого боя в легком дивизионе UFC. 18 апреля в
«Я соревновался с такими парнями, как Барбоза, Дос Аньос, Конор, Порье, Яквинта. Но все эти ребята не такие крутые, как Тони Фергюсон. Для своего наследия я должен побеждать жестких противников. Вот почему я чувствую сейчас такую невероятную мотивацию. Фергюсон — мой самый сильный соперник за все время», — считает Хабиб.
Фергюсон и правда феноменальный боец с уникальным подходом к тренировкам. Он отрабатывает лоукики на фонарных столбах, крутит сальто, тренирует точность с закрытыми глазами и занимается
Брюс Ли однажды сказал: «Ты должен сам быть тренировкой, а не делать ее. Ты должен быть свободен. Вместо сложности формы, должна быть простота выражения».
Это цитата отлично подходит Тони, потому что его уникальность упирается не только в зрелищные бои, но еще в образ жизни и подход к тренировкам. Упражнения, которые выполняет Фергюсон — сумасшедшие. Он постоянно придумывает
У Тони уникальный стиль, поэтому его тренировки тоже не стандартны. Он постоянно ищет некомфортную зону и адаптируется в ней. Фергюсон понимает, что в бою с Хабибом важную роль сыграет выносливость — особенно в борьбе, где чаще всего решает статодинамическая нагрузка (техника, при которой упражнение выполняется с постоянным напряжением мышц и небольшой амплитудой, что приводит к закислению мышц).
Для прокачки кора
Следующим использует упражнения на плечи и предплечья, что повышает выносливость, прокачивает стабилизаторы и увеличивает силовую выносливость.
Тренировка ног Тони очень опасна для людей без подготовки. Он работает на баланс и укрепление мышц шеи в статическом напряжении с нестабильным отягощением (шина). И к этому добавляет
За счет некомфортного угла и собственного веса Фергюсон прокачивает грудные мышцы и трицепс. Это отлично подходит для разминки под силовую тренировку: помогает прогреть все группы мышц воротниковой зоны, и растянуть грудь и руки.
Тони работает с деревянным манекеном, как это делали мастера
«Они могут смеяться, говорить сколько угодно дерьма. Мой подход к тренировкам не шаблонный, как и я. В этом вся разница. Я выхожу и дерусь, а они выходят и зарабатывают очки», — уверен Фергюсон.
Кстати, Майк Тайсон в свое время отлично охарактеризовал нынешнего Фергюсона (хотя говорил про себя): «Я встаю каждое утро в 4 утра и бегаю по пустому городу. Я делаю это не потому, что
Никита Карин