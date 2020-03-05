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13:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Боец UFC Волков анонсировал «большой бой»

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волков анонсировал возвращение в октагон Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Публикация доступна в Instagram-аккаунте спортсмена.

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Источник: Reuters

31-летний тяжеловес отметил, что не может называть соперника и дату боя до подписания контракта. Однако Волков назвал грядущее противостояние «большим боем».

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По состоянию на 5 марта Волков занимает седьмую строчку в рейтинге тяжеловесов UFC. Ближайшим к россиянину бойцом является суринамец Жарзиньо Розенстрайк. У него уже назначен поединок с франко-камерунским бойцом Фрэнсисом Нганну (вторая строчка рейтинга). Восьмой тяжеловес организации голландец Алистар Оверим также недоступен — ему 11 апреля предстоит поединок с американцем Уолтом Харрисом. Таким образом, среди лучших представителей дивизиона потенциальным соперником россиянина могут стать экс-чемпион промоушена Даниэль Кормье, а также Кертис Блейдс, Джуниор дос Сантос или Деррик Льюис.

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В последний раз Волков выходил в октагон 9 ноября 2019-го на московском турнире UFC. Российский тяжеловес одолел американца Грега Харди, который заменил снявшегося с боя Дос Сантоса. Волков закрыл поражение от Льюиса — он уступил американцу на турнире UFC 229 в октябре 2018-го и упустил возможность побиться за титул.

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