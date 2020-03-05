Боец UFC Волков анонсировал «большой бой»
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волков анонсировал возвращение в октагон Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Публикация доступна в
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волков анонсировал возвращение в октагон Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Публикация доступна в
31-летний тяжеловес отметил, что не может называть соперника и дату боя до подписания контракта. Однако Волков назвал грядущее противостояние «большим боем».
По состоянию на 5 марта Волков занимает седьмую строчку в рейтинге тяжеловесов UFC. Ближайшим к россиянину бойцом является суринамец Жарзиньо Розенстрайк. У него уже назначен поединок с
В последний раз Волков выходил в октагон 9 ноября 2019-го на московском турнире UFC. Российский тяжеловес одолел американца Грега Харди, который заменил снявшегося с боя Дос Сантоса. Волков закрыл поражение от Льюиса — он уступил американцу на турнире UFC 229 в октябре 2018-го и упустил возможность побиться за титул.