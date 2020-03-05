Арман Оспанов и Расул Мирзаев прошли взвешивание перед боем в Алматы

Спортивное событие запланировано на 6 марта. Принимать АСА 105 будет «Алматы Арена». В главном поединке сойдутся Шамиль Шахбулатов (Россия) и Даниель «Жубилео» (Бразилия). Соглавным боем станет встреча казахстанца Армана Оспанова с россиянином Расулом Мирзаевым .

Все бойцы, за исключением участников карда Мигеля «Филипиньо», Мурада Магомедова и Джосиеля Силвы, уложились в рамки своих весовых категорий, в том числе и Оспанов с Мирзаевым.