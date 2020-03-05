Арман Оспанов и Расул Мирзаев прошли взвешивание перед боем в Алматы
Участники турнира по смешанным единоборствам ACA 105 в Алматы прошли официальную церемонию взвешивания, передает корреспондент Vesti.kz.
Участники турнира по смешанным единоборствам ACA 105 в Алматы прошли официальную церемонию взвешивания, передает корреспондент Vesti.kz.
Спортивное событие запланировано на 6 марта. Принимать АСА 105 будет «Алматы Арена». В главном поединке сойдутся Шамиль Шахбулатов (Россия) и Даниель «Жубилео» (Бразилия). Соглавным боем станет встреча казахстанца Армана Оспанова с россиянином Расулом Мирзаевым.
Все бойцы, за исключением участников карда Мигеля «Филипиньо», Мурада Магомедова и Джосиеля Силвы, уложились в рамки своих весовых категорий, в том числе и Оспанов с Мирзаевым.
Главный кард:
— Бой за титул в легчайшем весе: Шамиль Шахбулатов (61,7 кг) — Даниель «Жубилео» (61,45 кг);
— Арман Оспанов (66,25 кг) — Расул Мирзаев (66,25 кг);
— Артем Резников (Казахстан, 70,65 кг) — Хамзат Аушев (Россия, 70,8 кг);
— Асылжан Бахытжанулы (Казахстан, 92,75 кг) — Даниель Толедо (Испания, 93,5 кг);
— Евгений Егембердиев (Казахстан, 93,5 кг) — Карол Селински (Польша, 92,9 кг).
Предварительный кард:
— Нурсултан Касымханов (Казахстан, 66,2 кг) — Иван Жвирбля (Беларусь, 65.95 кг);.
— Ермек Тлауов (Казахстан, 66,3 кг) — Алихан Сулейманов (Россия, 66 кг);.
— Муслим Магомедов (Россия, 93,3 кг) — Карлос Эдуардо (Бразилия, 93.5 кг).
— Канат Келдибеков (Кыргызстан, 61,7 кг) — Уолтер Перейра (Бразилия, 61.7 кг);.
— Насрудин Насрудинов (Россия, 93,5 кг) — Кори Хендрикс (США, 93,45 кг);.
— Имран Букуев (Россия, 57,06кг) — Мигель «Фелипиньо» (Бразилия, 58,38 кг*);.
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— Иманали Гамзатханов (Россия, 70,8 кг) — Раймундо Батиста (Бразилия, 70,8 кг);.
— Юсуп Умаров (Россия, 70,8 кг) — Егор Голубцов (Бразилия, 70,65 кг);.
— Казим Туменов (Россия, 70,75 кг) — Рустамбек Атамбаев (Кыргызстан, 70,55 кг);.
— Мурад Магомедов (Россия, 60,55 кг*) — Джосиель Силва (Бразилия, 57,54 кг*).
Добавим, что АСА 105 пройдет завтра, 6 марта. Начало в 18:00.