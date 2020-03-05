Президент UFC предрек российскому бойцу звездную карьеру
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал о перспективах россиянина Петра Яна.
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал о перспективах россиянина Петра Яна.
На счету 27-летнего Яна 14 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.
«Ян на пути к очень звездной карьере. Однажды он будет там, где сейчас находится Жозе Альдо, и с ним захотят драться», — цитирует Уайта портал Allboxing.ru.
Ранее стало известно, что следующим соперником Яна станет бразилец Марлон Мораес. Поединок пройдет 13 июня в Казахстане.