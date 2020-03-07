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00:35 (мск), источник: Sport24

Следующий чемпион UFC из России. Бой Петра Яна возглавит турнир в Казахстане

Кажется, осталось сделать последний шаг.

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На Петра Яна (16−1, 6−0 в UFC) возлагают очень большие надежды не только в России, но и в США. Он ярко дерется и обладает отличными навыками как в стойке, так и в партере. За пределами октагона Ян тоже интересен. Петр бросал вызов Генри Сехудо, называя чемпиона тройным клоуном, а в подтрибунном помещении устраивал перепалку с Коди Гарбрантом, подогревая интерес к их возможному бою. Неудивительно, что всего за два года в UFC он вплотную подобрался к титулу.

В декабре 2019-го Петр Ян выступил в основном карде турнира UFC 245 в Лас-Вегасе и получил бонус. От рук и ног россиянина пострадал американец Юрайя Фейбер, член зала славы UFC.

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Накануне стало известно имя следующего соперника Яна. Им стал бразилец Марлон Мораес (23−6, 5−2 в UFC), а бой, как ожидается, состоится 13 июня на турнире UFC в Казахстане. Официально событие еще не утверждено, но вероятных участников мы уже знаем.

Кто такой Марлон Мораес?

Мораес тяжело дебютировал в UFC: поражение от Рафаэля Асунсао и победа над Джоном Додсоном раздельными решениями. Но затем он вышел на пик формы и включил режим нокаутера. За 67 секунд Мораес усыпил Алджамейна Стерлинга.

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А за 33 секунды уничтожил Джимми Риверу.

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Весь 2019 год легчайший дивизион UFC штормило. Действующий чемпион Ти Джей Диллашоу попался на допинге и в обмен на свой статус получил дисквалификацию на два года. В бою за вакантный пояс сошлись чемпион дивизиона «мухачей» Генри Сехудо и первый номер рейтинга легчайшего веса Марлон Мораес.

Марлон считался фаворитом. Эксперты отмечали превосходство в размахе рук и ударную мощь бразильца. Да, в первом раунде он перебил Сехудо, но вскоре устал и под конец третьей пятиминутки угодил под граунд-энд-паунд и был забит практически до потери сознания.

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С этого момента Генри Сехудо вошел в список двойных чемпионов UFC, присоединившись к Конору Макгрегору и Даниэлю Кормье, а Марлону Мораесу пришлось на некоторое время забыть о чемпионских амбициях.

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Чтобы вернуться в чемпионскую гонку, Мораесу нужно было победить звезду UFC. Матчмейкеры предоставили ему такую возможность, организовав бой с Жозе Алдо, который спустился с полулегкого дивизиона в легчайший. Но в этот раз что-то пошло не так. Марлон победил Алдо раздельным решением и, по мнению очень многих, не выиграл этот бой.

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«Генри Сехудо прислал мне сегодня сообщение: “Это чушь! Алдо не проиграл этот бой. Он выиграл бой, и я хочу, чтобы к нему отнеслись соответствующим образом”. Он хочет драться с Жозе Альдо. Я не против. Сейчас Сехудо вправе принимать решения», — говорил Дэйна Уайт после турнира UFC 245.

Бой Генри Сехудо и Жозе Алдо состоится 9 мая на турнире UFC 250 в Бразилии. А спустя месяц Петр Ян и Марлон Мораес определят нового претендента на пояс. Ожидается, что их бой возглавит кард первого турнира UFC в Казахстане.

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Антон Комар

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