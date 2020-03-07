Ромеро может выиграть пояс UFC в 42 года. В истории бывали и более старые чемпионы
Кубинский феномен поражает своей физической формой. Йоэль собирается драться ещё 10 лет.
Кубинский феномен поражает своей физической формой. Йоэль собирается драться ещё 10 лет.
Ранним утром 8 марта по московскому времени в
Легендарный канадец является одним из немногих бойцов UFC, которому удалось выигрывать титулы в двух весовых категориях. И если большая часть его великолепной карьеры прошла в полусреднем весе, то скоротечное возвращение в большой спорт в 2017 году он осуществил уже в среднем весе.
В ноябре 2017 года
Таким образом, он стал чемпионом в среднем весе. Через некоторое время боец оставил титул вакантным и снова объявил о завершении карьеры. В прессе периодически возникают слухи о его возможном возвращении. А больше всего этого ждёт чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, который приглашает канадца в свою весовую категорию и готов предоставить ему шанс побороться за пояс в третьей весовой категории. Но с течением времени шансов на это всё меньше. Как бы то ни было, имя
Жертва
На схватку за пояс он вышел в июне 2016 года, а его соперником стал Люк Рокхолд. Биспинг уничтожил более молодого соперника за три с небольшим минуты, отправив его в нокаут. То поражение фактически стоило Рокхолду всей карьеры, а Майкла вознесло на престол. После этого он провёл ещё одну защиту титула, а затем случился и уже упомянутый поединок с
Бразильский боец впервые получил в руки пояс чемпиона организации в возрасте 37 лет и 7 месяцев. В феврале 2015 года на турнире в Мехико он справился с Марком Хантом. Но тогда Вердум получил звание лишь «временного чемпиона». Полноценная регалия досталась ему лишь через четыре месяца.
В июне 2015 года Фабрисиу встретился с доминирующим на тот момент чемпионом Кейном Веласкесом. Турнир снова прошёл в Мехико, который стал для Вердума воистину счастливым городом. Бразилец начал встречу не лучшим образом. Но уже со второго раунда завладел инициативой, а в третьем поймал Веласкеса и провёл удушающий приём, завоевав досрочную победу и титул чемпиона организации. Уже в следующей схватке Вердум потерял титул, проиграв нокаутом Стипе Миочичу.
С тех пор ему не удалось вернуться на вершину. Более того, в 2018 году спортсмен попал в
Великий Кормье является вторым в истории по старшинству бойцом, которому удавалось завоёвывать титул UFC. Но в случае с Даниэлем есть один нюанс. На бой за звание чемпиона в тяжёлом весе со Стипе Миочичем он уже выходил в статусе обладателя титула, удерживая пояс в полутяжёлом дивизионе.
Июльская встреча с Миочичем в 2018 году лишний раз доказала, что у Даниэля ещё есть порох в пороховницах. Стипе, незадолго до того ставший первым чемпионом UFC в хэвивейте, которому удавалось провести три удачные защиты титула, не смог ничего поделать с шустрым Кормье и проиграл тому уже в первом раунде. Благодаря этому Даниэль стал чемпионом в двух весовых категориях.
После такого успеха боец решил сосредоточиться на выступлениях в тяжёлом дивизионе. В 2018 году он успел защитить титул от посягательств Деррика Льюиса, а в 2019 году дал реванш Миочичу. На этот раз американец хорватского происхождения одержал победу. На тот момент Кормье уже было 40 лет. Теперь он находится на грани завершения карьеры. По его собственным словам, если ему не удастся договориться о трилогии со Стипе, то он окончательно завяжет с большим спортом.
Рекорд Рэнди Кутюра, кажется, не падёт никогда. Особенно с учётом того, что в последние годы количество промоушенов растёт, как грибы после дождя и в каждом из них только и занимаются тем, что пытаются подписать ветераном ММА с громким именем. В этих условиях, в UFC ощущается дефицит возрастных бойцов, да и кроме того, в лиге и сами не прочь избавиться от ветеранов.
Но сейчас о Кутюре. В последний раз он завоевал титул в 2007 году, когда ему было 43 года. Для Рэнди это был третий раз, когда он стал обладателем пояса UFC в тяжёлом весе, кроме того, к тому моменту он уже успел побывать и чемпионом в полутяжёлом весе.
В 2007 году он завоевал титул в противостоянии с Тимом Сильвией, победив того решением судей. Интересно, что Кутюр был старше соперника на 13 лет, но это не помешало ему справиться с задачей. После того Рэнди ещё умудрился и защитить титул, нокаутировав Габриэля Гонзагу. Пояс был утрачен лишь в возрасте 45 лет, когда Кутюр проиграл Броку Леснару. Последний же бой в UFC он провёл в 47-летнем возрасте, проиграв нокаутом Лиото Мачиде.
Что же, глядя на этот список можно сказать, что в случае победы, Ромеро переплюнет всех, за исключением Кутюра. Но с учётом недавних слов кубинца, что он хочет биться до 50 лет, можно предположить, что в его планах и переписывание множества рекордов. Посмотрим, сумеет ли призёр уже далёких Олимпийских игр в Сиднее наконец реализовать мечту и стать чемпионом. Ждать осталось недолго.
Микаил Гусейнов