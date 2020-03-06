«В UFC есть очень слабые бойцы». Он нокаутировал Мирзаева, а теперь будет биться за титул

В пятницу Шамиль Шахбулатов сразится за пояс АСА, а потом вернется в Грозный и пойдет на работу — охранником. Мы поговорили с Шамилем перед его новым главным боем в жизни.

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Шамиль Шахбулатов

Страна: Россия.

Возраст: 23 года.

Весовая категория: до 61,2 кг.

Победы: 11.

Поражения: 2.

Ничьи: 0.

Дебют в ММА: 2 марта 2014 года.

Шамиль Шахбулатов в сентябре прошлого года брутально нокаутировал Расула Мирзаева (18−2). В пятницу он будет драться за титул чемпиона АСА в легчайшем весе. Соперник — 33-летний бразилец Дэйви Даниэль Оливейра де Алмейда, или просто Жубилеу (26−6−1). Предполагалось, что бой будет рейтинговый, однако зимой Рустам Керимов покинул АСА и соответственно отказался от чемпионского пояса. Так Шахбулатов за полгода стал не только одним из самых популярных бойцов Чечни, но и претендентом на чемпионство. Поединок с Жубилеу пройдет в Алма-Ате на турнире АСА 105. До вылета Шамиля в крупнейший город Казахстана мы встретились с ним и обсудили Мирзаева, новый бой и UFC.

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«Переписываемся с Мирзаевым в Instagram»

— Как изменилась жизнь после победы над Мирзаевым?

— Не сказал бы, что жизнь изменилась, просто стали чаще узнавать. Вот и все. Изменений не вижу.

— Вы с Расулом выступите на одном турнире. Что скажете ему при встрече? (Мирзаев сразится с Арманом Оспановым).

— Ассалам алейкум. Мы же переписываемся в Instagram, у нас нормальные отношения. Пообщаюсь нормально, как со всеми. Это всего лишь спорт.

Мы должны вместе выступить в Казахстане, постараемся сделать это хорошо. Это просто бой, и все. Пожмем друг другу руки.

— После поражения от вас Мирзаев прекратил какую-либо активность в соцсетях. Говорят, он в психологической яме.

— Если честно, не могу ответить на этот вопрос. Может, у него были какие-то другие проблемы. Да, после поражения он ушел из соцсетей, всем было интересно, почему и куда. Многие спрашивали меня, писали мне, но я же не знаю. После того, как анонсировали его бой, он закинул пост, и все. Думаю, у него могли быть другие проблемы. Конечно, любому бойцу обидно, когда он проигрывает, тут не может быть никакой радости. Мне тоже бывало обидно, когда проигрывал, пару дней не заходил в Instagram. Это тяжело, не хочется проигрывать, когда готовишься к поединку два месяца. Это спорт, нужно быть готовым к этому, но все равно бывает очень обидно.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B27JwyvAR2M/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ACA MMA (@aca_mma)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-09-27T18:12:13+00:00">27 Сен 2019 в 11:12 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Благодаря победе над Мирзаевым вы стали открытием года в АСА, вам перечислили 10 тысяч долларов в качестве премии. Уже потратили их?

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— Да, уже потратил, сейчас на мели.

— На что?

— Ну, у меня свои дела есть дома. Так, в основном, половину потратил просто так.

— Это как?

— На посиделки всякие. Выходишь после боя, отдыхаешь, заходишь в одно заведение, в другое, с друзьями. Так и уходят деньги, даже не замечаешь.

— А сколько вам заплатили за бой с Мирзаевым?

— Хорошую сумму.

— Больше, чем премия по итогам года?

— Больше.

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«В UFC не пойду, я дал слово»

— Насколько я понимаю, вы не думаете о переходе в UFC?

— Нет, я уже дал одному человеку слово насчет этого, так что до тех пор, пока существует АСА, буду там, иншалла.

— Насколько уровень АСА отстает от UFC по уровню бойцов?

— Не думаю, что бойцы отстают, в АСА выступают топовые бойцы не только России, но и зарубежья.

Даже если любитель будет смотреть АСА, он поймет, какие конкурентные там бои, в этой лиге нет каких-то мешков. В UFC очень хорошие бойцы в топ-10, в топ-15, но там есть и очень слабые бойцы.

Считаю, что бойцы АСА ничем не уступают, может, они в чем-то даже лучше, чем те, кто дерется в UFC.

— Сможете назвать бой UFC, увидев который, вы подумали: «Что за колхоз?»

— Поименно вспомнить не могу, был турнир в Москве, дрался какой-то грузин, не помню его имя…

— Мераб Двалишвили?

— Да-да, с ним дрался какой-то боец, у которого был рекорд, кажется, 0−3, и четвертый бой он тоже проиграл (американец Террион Уэйр; его бой с Двалишвили состоялся 15 сентября 2018 года на турнире UFC Fight Night 136 в Москве. — Прим. «СЭ»). Ну он вообще какой-то… Не знаю, откуда он взялся в UFC, очень слабый. Любой новичок лиги АСА мог бы с ним выйти и подраться, и, думаю, победил бы.

— А как вам топы? Ян, Мораес, Сехудо?

— Топ в UFC очень хороший, базара нет. Тот же Петр Ян выступал в АСВ, перешел в UFC и выступает там очень успешно. То же самое и с Забитом Магомедшариповым, который тоже выступал в АСВ, он уже, кажется, в топ-3 рейтинга находится. Конечно, как и в любых организациях, в топ-10 там очень хорошие бойцы. То же самое и в ONE, и в Bellator.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B9TZLwlozdy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B9TZLwlozdy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B9TZLwlozdy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от "РИГАХО" (@shamil_shakhbulatov)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-03-04T07:16:55+00:00">3 Мар 2020 в 11:16 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Думаю, с Жубилеу будет заруба»

— Что скажете про своего соперника, Жубилеу?

— Достойный, сильный боец. Хорошо бьет. Постараюсь показать хороший бой, как всегда, Иншааллах, выиграю.

­— Вы недавно сказали, что ваш план на бой — просто избегать его. Правда?

— Да это я в шутку сказал (смеется). План, конечно, совсем другой, но в него входит и пункт «остерегаться правой руки», это не секрет. У Жубилеу очень сильный удар с правой. Когда ты смотришь его бои, в глаза сразу бросается его правая рука, которую он хлестко выбрасывает. Он может попасть и выиграть нокаутом. Я, если честно, этой руки и опасаюсь. Последние два боя он выиграл именно благодаря ей.

— Получается, нам не стоит ждать пятираундового поединка?

— Этого я вам гарантировать не могу, но, скорее всего, пяти раундов не будет.

Или я проиграю, или он проиграет досрочно. Конечно, хочется, чтобы бой закончился досрочно в мою пользу.

Я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы так и вышло.

— Но заруба будет?

— Думаю, да, мой соперник тоже любит зарубиться.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B6yGM4OCDwh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B6yGM4OCDwh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B6yGM4OCDwh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от "РИГАХО" (@shamil_shakhbulatov)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-01-01T15:53:19+00:00">1 Янв 2020 в 7:53 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Работаю сутки трое»

Шахбулатов после победы над Мирзаевым дал яркое интервью Youtube-каналу «Вестник ММА», сообщив, что бои — не единственная его работа. Мы уточнили, кем именно он работает.

­— Вернемся к бою с Мирзаевым. Бой кончился достаточно поздно по Москве. Получается, вы сразу сели на самолет, полетели в Грозный и отправились на работу?

— Бой закончился, мы провели ночь в гостинице, утром уже был рейс домой. Я пришел домой, и, если не ошибаюсь, на работу нужно было на следующий день. Точно не помню. Мог пойти на работу и в тот же день.

— Расскажите, чем занимаетесь?

— Охраняю здание, там фитнес-зал, бойцовский зал, много чего.

— Сколько длятся смены?

— 24 часа.

— То есть, работаете сутки трое?

— Да, все так.

— Это не вредит?

— Нет, потому что когда утром приходишь на работу, сначала идешь на первую тренировку, пока напарник страхует. После этого спускаешься вниз, обедаешь — и уже на работе. Потом до 10 утра сидишь на работе, а дальше — сколько угодно можешь ходить в зал, потому что 3 дня дома. В день работы я иду в зал один раз, утром.

— Работа — ваш основной заработок, или же больше получаете от боев?

— Основной заработок — бои, конечно. Там я больше получаю.

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— А как вы вообще пришли в ММА?

— До смешанных единоборств занимался тхэквондо, мне было 10−12 лет. Это было в селе Ханкала. Тренером был Муса Исаев, огромная благодарность ему. Пару лет походил туда, потом оставил это занятие. Поступил в университет, не занимался, просто смотрел бои. Всегда было интересно. На третьем курсе резко пришла в голову мысль, что надо делать что-то в спорте, потому что в учебе получалось не очень хорошо. Позвонил другу, спросил, не знает ли он зал, где есть тренировки по ММА. Он сказал: «Недавно открыли зал», отвел меня туда, и с тех пор началась моя спортивная карьера. Мне тогда было 18 лет.

— Получается, не так и рано. Но занимались тхэквондо.

— Да, благодаря этому иногда получаются хорошие удары ногами в боях, осталась какая-то база.

Илья Андреев