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10:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«В UFC есть очень слабые бойцы». Он нокаутировал Мирзаева, а теперь будет биться за титул

А потом вернется в Грозный и пойдет на работу — охранником.

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В пятницу Шамиль Шахбулатов сразится за пояс АСА, а потом вернется в Грозный и пойдет на работу — охранником. Мы поговорили с Шамилем перед его новым главным боем в жизни.

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Шамиль Шахбулатов
Страна: Россия.
Возраст: 23 года.
Весовая категория: до 61,2 кг.
Победы: 11.
Поражения: 2.
Ничьи: 0.
Дебют в ММА: 2 марта 2014 года.

Шамиль Шахбулатов в сентябре прошлого года брутально нокаутировал Расула Мирзаева (18−2). В пятницу он будет драться за титул чемпиона АСА в легчайшем весе. Соперник — 33-летний бразилец Дэйви Даниэль Оливейра де Алмейда, или просто Жубилеу (26−6−1). Предполагалось, что бой будет рейтинговый, однако зимой Рустам Керимов покинул АСА и соответственно отказался от чемпионского пояса. Так Шахбулатов за полгода стал не только одним из самых популярных бойцов Чечни, но и претендентом на чемпионство. Поединок с Жубилеу пройдет в Алма-Ате на турнире АСА 105. До вылета Шамиля в крупнейший город Казахстана мы встретились с ним и обсудили Мирзаева, новый бой и UFC.

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«Переписываемся с Мирзаевым в Instagram»

— Как изменилась жизнь после победы над Мирзаевым?

— Не сказал бы, что жизнь изменилась, просто стали чаще узнавать. Вот и все. Изменений не вижу.

— Вы с Расулом выступите на одном турнире. Что скажете ему при встрече? (Мирзаев сразится с Арманом Оспановым).

— Ассалам алейкум. Мы же переписываемся в Instagram, у нас нормальные отношения. Пообщаюсь нормально, как со всеми. Это всего лишь спорт.

Мы должны вместе выступить в Казахстане, постараемся сделать это хорошо. Это просто бой, и все. Пожмем друг другу руки.

— После поражения от вас Мирзаев прекратил какую-либо активность в соцсетях. Говорят, он в психологической яме.

— Если честно, не могу ответить на этот вопрос. Может, у него были какие-то другие проблемы. Да, после поражения он ушел из соцсетей, всем было интересно, почему и куда. Многие спрашивали меня, писали мне, но я же не знаю. После того, как анонсировали его бой, он закинул пост, и все. Думаю, у него могли быть другие проблемы. Конечно, любому бойцу обидно, когда он проигрывает, тут не может быть никакой радости. Мне тоже бывало обидно, когда проигрывал, пару дней не заходил в Instagram. Это тяжело, не хочется проигрывать, когда готовишься к поединку два месяца. Это спорт, нужно быть готовым к этому, но все равно бывает очень обидно.

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— Благодаря победе над Мирзаевым вы стали открытием года в АСА, вам перечислили 10 тысяч долларов в качестве премии. Уже потратили их?

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— Да, уже потратил, сейчас на мели.

— На что?

— Ну, у меня свои дела есть дома. Так, в основном, половину потратил просто так.

— Это как?

— На посиделки всякие. Выходишь после боя, отдыхаешь, заходишь в одно заведение, в другое, с друзьями. Так и уходят деньги, даже не замечаешь.

— А сколько вам заплатили за бой с Мирзаевым?

— Хорошую сумму.

— Больше, чем премия по итогам года?

— Больше.

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«В UFC не пойду, я дал слово»

— Насколько я понимаю, вы не думаете о переходе в UFC?

— Нет, я уже дал одному человеку слово насчет этого, так что до тех пор, пока существует АСА, буду там, иншалла.

— Насколько уровень АСА отстает от UFC по уровню бойцов?

— Не думаю, что бойцы отстают, в АСА выступают топовые бойцы не только России, но и зарубежья.

Даже если любитель будет смотреть АСА, он поймет, какие конкурентные там бои, в этой лиге нет каких-то мешков. В UFC очень хорошие бойцы в топ-10, в топ-15, но там есть и очень слабые бойцы.

Считаю, что бойцы АСА ничем не уступают, может, они в чем-то даже лучше, чем те, кто дерется в UFC.

— Сможете назвать бой UFC, увидев который, вы подумали: «Что за колхоз?»

— Поименно вспомнить не могу, был турнир в Москве, дрался какой-то грузин, не помню его имя…

— Мераб Двалишвили?

— Да-да, с ним дрался какой-то боец, у которого был рекорд, кажется, 0−3, и четвертый бой он тоже проиграл (американец Террион Уэйр; его бой с Двалишвили состоялся 15 сентября 2018 года на турнире UFC Fight Night 136 в Москве. — Прим. «СЭ»). Ну он вообще какой-то… Не знаю, откуда он взялся в UFC, очень слабый. Любой новичок лиги АСА мог бы с ним выйти и подраться, и, думаю, победил бы.

— А как вам топы? Ян, Мораес, Сехудо?

— Топ в UFC очень хороший, базара нет. Тот же Петр Ян выступал в АСВ, перешел в UFC и выступает там очень успешно. То же самое и с Забитом Магомедшариповым, который тоже выступал в АСВ, он уже, кажется, в топ-3 рейтинга находится. Конечно, как и в любых организациях, в топ-10 там очень хорошие бойцы. То же самое и в ONE, и в Bellator.

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«Думаю, с Жубилеу будет заруба»

— Что скажете про своего соперника, Жубилеу?

— Достойный, сильный боец. Хорошо бьет. Постараюсь показать хороший бой, как всегда, Иншааллах, выиграю.

­— Вы недавно сказали, что ваш план на бой — просто избегать его. Правда?

— Да это я в шутку сказал (смеется). План, конечно, совсем другой, но в него входит и пункт «остерегаться правой руки», это не секрет. У Жубилеу очень сильный удар с правой. Когда ты смотришь его бои, в глаза сразу бросается его правая рука, которую он хлестко выбрасывает. Он может попасть и выиграть нокаутом. Я, если честно, этой руки и опасаюсь. Последние два боя он выиграл именно благодаря ей.

— Получается, нам не стоит ждать пятираундового поединка?

— Этого я вам гарантировать не могу, но, скорее всего, пяти раундов не будет.

Или я проиграю, или он проиграет досрочно. Конечно, хочется, чтобы бой закончился досрочно в мою пользу.

Я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы так и вышло.

— Но заруба будет?

— Думаю, да, мой соперник тоже любит зарубиться.

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«Работаю сутки трое»

Шахбулатов после победы над Мирзаевым дал яркое интервью Youtube-каналу «Вестник ММА», сообщив, что бои — не единственная его работа. Мы уточнили, кем именно он работает.

­— Вернемся к бою с Мирзаевым. Бой кончился достаточно поздно по Москве. Получается, вы сразу сели на самолет, полетели в Грозный и отправились на работу?

— Бой закончился, мы провели ночь в гостинице, утром уже был рейс домой. Я пришел домой, и, если не ошибаюсь, на работу нужно было на следующий день. Точно не помню. Мог пойти на работу и в тот же день.

— Расскажите, чем занимаетесь?

— Охраняю здание, там фитнес-зал, бойцовский зал, много чего.

— Сколько длятся смены?

— 24 часа.

— То есть, работаете сутки трое?

— Да, все так.

— Это не вредит?

— Нет, потому что когда утром приходишь на работу, сначала идешь на первую тренировку, пока напарник страхует. После этого спускаешься вниз, обедаешь — и уже на работе. Потом до 10 утра сидишь на работе, а дальше — сколько угодно можешь ходить в зал, потому что 3 дня дома. В день работы я иду в зал один раз, утром.

— Работа — ваш основной заработок, или же больше получаете от боев?

— Основной заработок — бои, конечно. Там я больше получаю.

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— А как вы вообще пришли в ММА?

— До смешанных единоборств занимался тхэквондо, мне было 10−12 лет. Это было в селе Ханкала. Тренером был Муса Исаев, огромная благодарность ему. Пару лет походил туда, потом оставил это занятие. Поступил в университет, не занимался, просто смотрел бои. Всегда было интересно. На третьем курсе резко пришла в голову мысль, что надо делать что-то в спорте, потому что в учебе получалось не очень хорошо. Позвонил другу, спросил, не знает ли он зал, где есть тренировки по ММА. Он сказал: «Недавно открыли зал», отвел меня туда, и с тех пор началась моя спортивная карьера. Мне тогда было 18 лет.

— Получается, не так и рано. Но занимались тхэквондо.

— Да, благодаря этому иногда получаются хорошие удары ногами в боях, осталась какая-то база.

Илья Андреев

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