«В UFC есть очень слабые бойцы». Он нокаутировал Мирзаева, а теперь будет биться за титул
А потом вернется в Грозный и пойдет на работу — охранником.
А потом вернется в Грозный и пойдет на работу — охранником.
В пятницу Шамиль Шахбулатов сразится за пояс АСА, а потом вернется в Грозный и пойдет на работу — охранником. Мы поговорили с Шамилем перед его новым главным боем в жизни.
Шамиль Шахбулатов
Страна: Россия.
Возраст: 23 года.
Весовая категория: до 61,2 кг.
Победы: 11.
Поражения: 2.
Ничьи: 0.
Дебют в ММА: 2 марта 2014 года.
Шамиль Шахбулатов в сентябре прошлого года брутально нокаутировал Расула Мирзаева (18−2). В пятницу он будет драться за титул чемпиона АСА в легчайшем весе. Соперник — 33-летний бразилец Дэйви Даниэль Оливейра де Алмейда, или просто Жубилеу (26−6−1). Предполагалось, что бой будет рейтинговый, однако зимой Рустам Керимов покинул АСА и соответственно отказался от чемпионского пояса. Так Шахбулатов за полгода стал не только одним из самых популярных бойцов Чечни, но и претендентом на чемпионство. Поединок с Жубилеу пройдет в
— Как изменилась жизнь после победы над Мирзаевым?
— Не сказал бы, что жизнь изменилась, просто стали чаще узнавать. Вот и все. Изменений не вижу.
— Вы с Расулом выступите на одном турнире. Что скажете ему при встрече? (Мирзаев сразится с Арманом Оспановым).
— Ассалам алейкум. Мы же переписываемся в Instagram, у нас нормальные отношения. Пообщаюсь нормально, как со всеми. Это всего лишь спорт.
Мы должны вместе выступить в Казахстане, постараемся сделать это хорошо. Это просто бой, и все. Пожмем друг другу руки.
— После поражения от вас Мирзаев прекратил
— Если честно, не могу ответить на этот вопрос. Может, у него были
— Благодаря победе над Мирзаевым вы стали открытием года в АСА, вам перечислили 10 тысяч долларов в качестве премии. Уже потратили их?
— Да, уже потратил, сейчас на мели.
— На что?
— Ну, у меня свои дела есть дома. Так, в основном, половину потратил просто так.
— Это как?
— На посиделки всякие. Выходишь после боя, отдыхаешь, заходишь в одно заведение, в другое, с друзьями. Так и уходят деньги, даже не замечаешь.
— А сколько вам заплатили за бой с Мирзаевым?
— Хорошую сумму.
— Больше, чем премия по итогам года?
— Больше.
— Насколько я понимаю, вы не думаете о переходе в UFC?
— Нет, я уже дал одному человеку слово насчет этого, так что до тех пор, пока существует АСА, буду там, иншалла.
— Насколько уровень АСА отстает от UFC по уровню бойцов?
— Не думаю, что бойцы отстают, в АСА выступают топовые бойцы не только России, но и зарубежья.
Даже если любитель будет смотреть АСА, он поймет, какие конкурентные там бои, в этой лиге нет
Считаю, что бойцы АСА ничем не уступают, может, они в
чем-тодаже лучше, чем те, кто дерется в UFC.
— Сможете назвать бой UFC, увидев который, вы подумали: «Что за колхоз?»
— Поименно вспомнить не могу, был турнир в Москве, дрался
— Мераб Двалишвили?
—
— А как вам топы? Ян, Мораес, Сехудо?
— Топ в UFC очень хороший, базара нет. Тот же Петр Ян выступал в АСВ, перешел в UFC и выступает там очень успешно. То же самое и с Забитом Магомедшариповым, который тоже выступал в АСВ, он уже, кажется, в топ-3 рейтинга находится. Конечно, как и в любых организациях, в топ-10 там очень хорошие бойцы. То же самое и в ONE, и в Bellator.
— Что скажете про своего соперника, Жубилеу?
— Достойный, сильный боец. Хорошо бьет. Постараюсь показать хороший бой, как всегда, Иншааллах, выиграю.
— Вы недавно сказали, что ваш план на бой — просто избегать его. Правда?
— Да это я в шутку сказал (смеется). План, конечно, совсем другой, но в него входит и пункт «остерегаться правой руки», это не секрет. У Жубилеу очень сильный удар с правой. Когда ты смотришь его бои, в глаза сразу бросается его правая рука, которую он хлестко выбрасывает. Он может попасть и выиграть нокаутом. Я, если честно, этой руки и опасаюсь. Последние два боя он выиграл именно благодаря ей.
— Получается, нам не стоит ждать пятираундового поединка?
— Этого я вам гарантировать не могу, но, скорее всего, пяти раундов не будет.
Или я проиграю, или он проиграет досрочно. Конечно, хочется, чтобы бой закончился досрочно в мою пользу.
Я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы так и вышло.
— Но заруба будет?
— Думаю, да, мой соперник тоже любит зарубиться.
Шахбулатов после победы над Мирзаевым дал яркое интервью
— Вернемся к бою с Мирзаевым. Бой кончился достаточно поздно по Москве. Получается, вы сразу сели на самолет, полетели в Грозный и отправились на работу?
— Бой закончился, мы провели ночь в гостинице, утром уже был рейс домой. Я пришел домой, и, если не ошибаюсь, на работу нужно было на следующий день. Точно не помню. Мог пойти на работу и в тот же день.
— Расскажите, чем занимаетесь?
— Охраняю здание, там
— Сколько длятся смены?
— 24 часа.
— То есть, работаете сутки трое?
— Да, все так.
— Это не вредит?
— Нет, потому что когда утром приходишь на работу, сначала идешь на первую тренировку, пока напарник страхует. После этого спускаешься вниз, обедаешь — и уже на работе. Потом до 10 утра сидишь на работе, а дальше — сколько угодно можешь ходить в зал, потому что 3 дня дома. В день работы я иду в зал один раз, утром.
— Работа — ваш основной заработок, или же больше получаете от боев?
— Основной заработок — бои, конечно. Там я больше получаю.
— А как вы вообще пришли в ММА?
— До смешанных единоборств занимался тхэквондо, мне было 10−12 лет. Это было в селе Ханкала. Тренером был Муса Исаев, огромная благодарность ему. Пару лет походил туда, потом оставил это занятие. Поступил в университет, не занимался, просто смотрел бои. Всегда было интересно. На третьем курсе резко пришла в голову мысль, что надо делать
— Получается, не так и рано. Но занимались тхэквондо.
— Да, благодаря этому иногда получаются хорошие удары ногами в боях, осталась
Илья Андреев