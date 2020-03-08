Чемпионка UFC из Китая Чжан. Фанатела от Брюса Ли, переезжала из-за короновируса, дралась с парнями
Уникальная
Уникальная
Знакомьтесь, это Вэйли Чжан — первая чемпионка UFC из Китая.
Хрупкая девушка, подумаете вы. Но это не совсем так. Вэйли родилась в китайской провинции Хэбэй, которая славилась местными мастерами боевых искусств. С раннего детства маленькую девочку воспитывали так, чтобы она могла постоять за себя.
«Моя мама вырывала яму во дворе и заставляла меня прыгать и выпрыгивать. Если я выпрыгивала, она просто вырывала яму поглубже и заставляла меня прыгать снова. У нее всегда было желание сделать меня сильнее», — вспоминает Чжан.
В возрасте шести лет Вэйли начала изучать местное боевое искусство. Учась в школе, она нередко защищала друзей от хулиганов, обращая их в бегство. Уже тогда девочке нравилось бросать вызов самой себе и преодолевать трудности.
В 2013 году Чжан дебютировала в ММА с поражения. Но справиться с неудачей ей помог Брюс Ли. Да, именно философия актера и мастера боевых искусств помогла будущей чемпионке вернуться в октагон и выдать самую впечатляющую серию в истории женских ММА — 20 побед подряд.
Не бойся неудачи. Не провал, а низкая цель — преступление.
«В 2014 году я уволилась с работы и посвятила все свое время тренировкам и карьере бойца ММА», — вспоминает Вэйли.
Ее уникальность на этом не заканчивается. Кто еще способен за один год выступления в UFC получить право на титульный поединок? Для возможности подраться за пояс ей понадобилось всего три боя.
На данный момент Вэйли Чжан — самый успешный боец ММА из Китая. На чемпионстве ее амбиции не заканчиваются. Если UFC решит организовать бой между мужчиной и женщиной, Чжан легко примет этот вызов.
Утром восьмого марта Вэйли предстоит первая защита титула в бою с Йоанной Енджейчик. Новый бой — новый вызов.
«Из-за коронавируса мне пришлось менять места тренировок. Эпидемия вспыхнула, когда шел Китайский Новый год. Это наш национальный праздник. По сути, я никуда не ходила. Только тренировки и дом. Первого февраля со мной связались представители UFC и сказали, что мне небезопасно оставаться в Китае, что мне нужно вылететь в Таиланд. Я немедленно вылетела. С Таиланда я улетела в
Я ужасно себя чувствовала в тот момент, позвонила маме и пожаловалась ей, сказала, что я полностью измотана. Она сказала, что настоящие бойцы сейчас на линии фронта — доктора, полиция. У них нет времени даже на сон. Так
С такой философией и подходом к делу Вэйли Чжан по силам стать доминирующей чемпионкой своего дивизиона.
«Я всегда стараюсь учиться и совершенствоваться. Но я также стараюсь использовать свои достижения, чтобы побудить больше молодых женщин посвятить себя спорту и ММА. Не всегда для того, чтобы они стремились стать профессионалами, а просто для оздоровления с помощью спортивных единоборств».
Антон Комар