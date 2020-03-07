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03:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ответить за шутки о коронавирусе и теракте: что окружает новое шоу UFC

На ближайшие выходные Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) запланировал грандиозный номерной турнир в Лас-Вегасе, который увенчают сразу два титульных поединка.

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Среди участников каждого из них есть те, кто за последние недели изрядно подпортил свою репутацию. Рассказываем, как именитые спортсмены показали пример неподобающего поведения в медийном пространстве, и размышляем, что они продемонстрируют уже в октагоне.

Жанг — Енджейчик

Первый пояс в рамках UFC 248 будет оспорен в соглавном событии вечера. Символично, что китаянка Вэйли Жанг и полька Йоанна Енджейчик сделают это почти в Международный женский день (по московскому времени праздник уже наступит). И у девушек есть все, чтобы в очередной раз внести весомую лепту в популяризацию женских смешанных единоборств, показав зрелищный бой.

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На данный момент титулом в минимальном весе владеет Жанг, около полугода назад ставшая первой чемпионкой UFC из Китая. Дебютная защита пояса видится для нее серьезной проверкой, ведь Енджейчик с 2015 по 2017 год была доминирующей королевой дивизиона. Потом в карьере польки начался спад, последовала годичная пауза в выступлениях, но сейчас Йоанна твердо намерена вернуть себе пояс.

Енджейчик по-прежнему предана образу жесткой и порой грубой девушки, и в преддверии боя с Жанг это привело к неприятной ситуации. В конце января полька разместила в сториз Instagram одну из неофициальных афиш поединка, где ее лицо было скрыто за противогазом. Явная отсылка к эпидемии коронавируса в Китае вызвала бурное негодование в соцсетях. Енджейчик оперативно удалила сомнительный контент, но осадок остался. К тому же из-за печальных обстоятельств Жанг была вынуждена покинуть родину раньше срока, изменив план подготовки.

Эпидемия коронавируса
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«Смех над трагедией — вот истинный показатель характера, — ожидаемо отреагировала китаянка. —  Люди гибнут: это чьи-то отцы, матери и дети. Ты можешь говорить что угодно обо мне, если это делает тебя сильнее, но не смей шутить о том, что происходит здесь. Я желаю тебе доброго здоровья до 7 марта. Скоро увидимся».

Енджейчик в ответ извинилась и пояснила, что это была всего лишь ирония над забавным мемом. Но вдобавок полька призвала китаянку не быть чересчур эмоциональной, поэтому конфликт вряд ли можно считать полностью улаженным. Тем более что за несколько дней до боя резонанс получило замечание Жанг о силиконовой груди оппонентки. По мнению чемпионки, импланты могут помешать Йоанне показать необходимый вес.

Совсем скоро соперницы смогут решить все свои вопросы в октагоне. Китаянка видится фавориткой при работе в партере, а ее образцовая мощь и напор могут подавить любую оппонентку в стойке. Безусловно, 32-летняя Енджейчик — очень талантливая ударница, но есть большие сомнения в том, что ей удастся финишировать чемпионку. А на дистанции пяти раундов преимущество наверняка заберет 30-летняя китаянка.

Подобный расклад сил близок и букмекерским конторам. Коэффициенты на победу Жанг составляют около 1,6 против 2,5−2,6 на успех Енджейчик.

Адесанья — Ромеро

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Следом за звездами женских ММА в октагоне появятся титаны среднего дивизиона. Новозеландец нигерийского происхождения Исраэль Адесанья будет защищать чемпионский пояс от кубинца Йоэля Ромеро, а заодно с высокой вероятностью получит порцию гула и свиста с трибун.

Дело в том, что на одной из пресс-конференций перед турниром обладатель титула допустил крайне неуместное выражение, заявив, что Ромеро от его ударов рухнет, как башни-близнецы. Стоит ли напоминать, что это символ самой масштабной террористической атаки, случившейся 11 сентября 2001 года? Такая отсылка к одной из страшнейших страниц в истории США подняла бум ненависти к Адесанье.

Новозеландец оперативно извинился за неудачную шутку в Instagram, посетовав, что его рот сработал быстрее мозга. Боец отметил, что и не думал пренебрежительно относиться к упомянутой катастрофе. Разумеется, извинения лишь частично смягчили атмосферу вокруг него. В итоге 30-летний атлет за несколько дней до боя вынужден был отвечать на вопросы, готов ли он к освистыванию от американской публики. Действующий чемпион заявил, что такая реакция на него не повлияет.

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Ромеро был более сдержанным в формулировках, но тоже пообещал нокаутировать соперника. А заодно кубинец, которому в апреле исполнится 43 года, сообщил о готовности драться на профессиональном уровне еще десять лет. При всей условности таких планов они не выглядят недостижимыми в случае с Ромеро. Йоэль прямо сейчас демонстрирует пример выдающегося спортивного долголетия, ведь свое серебро Олимпийских игр по вольной борьбе он завоевывал аж двадцать лет назад.

Теперь же кубинец грезит о чемпионском титуле UFC, к которому уже неоднократно подбирался, попутно не раз проиграв спорными судейскими решениями. А два года назад Ромеро даже выиграл поединок за временный пояс, но не получил его, так как не уложился в границы весовой категории. В последнее время весогонка вообще дается ему непросто. К счастью, по словам атлета, перед боем с Адесаньей этот процесс проходит без проблем.

Если Ромеро не лукавит и сделает нужный вес, болельщики получат яркий и долгожданный бой. Непобежденный чемпион с отточенной ударной техникой против суператлетичного и зрелищного претендента, который способен создать массу проблем как в стойке, так и в партере. Возможных сценариев у этого поединка много, но понятно одно: Адесанья — фаворит. Как минимум потому, что он сейчас находится на настоящем пике карьеры. Согласны с этим и букмекеры, дающие коэффициенты около 1,4 на победу нигерийца против 3,2−3,6 на успех Ромеро.

Виейра — Сафаров

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Единственным россиянином на турнире будет 33-летний Сапарбек Сафаров. Также на шоу ожидалось выступление Мовсара Евлоева, но он выбыл из-за травм, полученных в результате ДТП.

Спустившемуся в средний вес Сафарову предстоит биться в предварительном карде. Первым соперником россиянина по новому дивизиону станет бразилец Родолфо Виейра, который выиграл все шесть поединков в смешанных единоборствах. До этого 30-летний атлет построил внушительную карьеру в бразильском джиу-джитсу.

Техническая база южноамериканца в партере, откровенно говоря, оставляет Сафарову мало шансов. Да, в стойке россиянин способен поразить оппонента, но в целом Сапарбек выглядит явным андердогом противостояния. Позиция букмекеров абсолютно разгромна: коэффициенты на победу Виейры находятся на уровне 1,1 против 6,2−6,8 на успех Сафарова.

Александр Бокулев

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