Ответить за шутки о коронавирусе и теракте: что окружает новое шоу UFC
На ближайшие выходные Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) запланировал грандиозный номерной турнир в
На ближайшие выходные Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) запланировал грандиозный номерной турнир в
Среди участников каждого из них есть те, кто за последние недели изрядно подпортил свою репутацию. Рассказываем, как именитые спортсмены показали пример неподобающего поведения в медийном пространстве, и размышляем, что они продемонстрируют уже в октагоне.
Первый пояс в рамках UFC 248 будет оспорен в соглавном событии вечера. Символично, что китаянка Вэйли Жанг и полька Йоанна Енджейчик сделают это почти в Международный женский день (по московскому времени праздник уже наступит). И у девушек есть все, чтобы в очередной раз внести весомую лепту в популяризацию женских смешанных единоборств, показав зрелищный бой.
На данный момент титулом в минимальном весе владеет Жанг, около полугода назад ставшая первой чемпионкой UFC из Китая. Дебютная защита пояса видится для нее серьезной проверкой, ведь Енджейчик с 2015 по 2017 год была доминирующей королевой дивизиона. Потом в карьере польки начался спад, последовала годичная пауза в выступлениях, но сейчас Йоанна твердо намерена вернуть себе пояс.
Енджейчик
Енджейчик в ответ извинилась и пояснила, что это была всего лишь ирония над забавным мемом. Но вдобавок полька призвала китаянку не быть чересчур эмоциональной, поэтому конфликт вряд ли можно считать полностью улаженным. Тем более что за несколько дней до боя резонанс получило замечание Жанг о силиконовой груди оппонентки. По мнению чемпионки, импланты могут помешать Йоанне показать необходимый вес.
Совсем скоро соперницы смогут решить все свои вопросы в октагоне. Китаянка видится фавориткой при работе в партере, а ее образцовая мощь и напор могут подавить любую оппонентку в стойке. Безусловно, 32-летняя Енджейчик — очень талантливая ударница, но есть большие сомнения в том, что ей удастся финишировать чемпионку. А на дистанции пяти раундов преимущество наверняка заберет 30-летняя китаянка.
Подобный расклад сил близок и букмекерским конторам. Коэффициенты на победу Жанг составляют около 1,6 против 2,5−2,6 на успех Енджейчик.
Следом за звездами женских ММА в октагоне появятся титаны среднего дивизиона. Новозеландец нигерийского происхождения Исраэль Адесанья будет защищать чемпионский пояс от кубинца Йоэля Ромеро, а заодно с высокой вероятностью получит порцию гула и свиста с трибун.
Дело в том, что на одной из
Новозеландец оперативно извинился за неудачную шутку в Instagram, посетовав, что его рот сработал быстрее мозга. Боец отметил, что и не думал пренебрежительно относиться к упомянутой катастрофе. Разумеется, извинения лишь частично смягчили атмосферу вокруг него. В итоге 30-летний атлет за несколько дней до боя вынужден был отвечать на вопросы, готов ли он к освистыванию от американской публики. Действующий чемпион заявил, что такая реакция на него не повлияет.
Ромеро был более сдержанным в формулировках, но тоже пообещал нокаутировать соперника. А заодно кубинец, которому в апреле исполнится 43 года, сообщил о готовности драться на профессиональном уровне еще десять лет. При всей условности таких планов они не выглядят недостижимыми в случае с Ромеро. Йоэль прямо сейчас демонстрирует пример выдающегося спортивного долголетия, ведь свое серебро Олимпийских игр по вольной борьбе он завоевывал аж двадцать лет назад.
Теперь же кубинец грезит о чемпионском титуле UFC, к которому уже неоднократно подбирался, попутно не раз проиграв спорными судейскими решениями. А два года назад Ромеро даже выиграл поединок за временный пояс, но не получил его, так как не уложился в границы весовой категории. В последнее время весогонка вообще дается ему непросто. К счастью, по словам атлета, перед боем с Адесаньей этот процесс проходит без проблем.
Если Ромеро не лукавит и сделает нужный вес, болельщики получат яркий и долгожданный бой. Непобежденный чемпион с отточенной ударной техникой против суператлетичного и зрелищного претендента, который способен создать массу проблем как в стойке, так и в партере. Возможных сценариев у этого поединка много, но понятно одно: Адесанья — фаворит. Как минимум потому, что он сейчас находится на настоящем пике карьеры. Согласны с этим и букмекеры, дающие коэффициенты около 1,4 на победу нигерийца против 3,2−3,6 на успех Ромеро.
Единственным россиянином на турнире будет 33-летний Сапарбек Сафаров. Также на шоу ожидалось выступление Мовсара Евлоева, но он выбыл
Спустившемуся в средний вес Сафарову предстоит биться в предварительном карде. Первым соперником россиянина по новому дивизиону станет бразилец Родолфо Виейра, который выиграл все шесть поединков в смешанных единоборствах. До этого 30-летний атлет построил внушительную карьеру в бразильском
Техническая база южноамериканца в партере, откровенно говоря, оставляет Сафарову мало шансов. Да, в стойке россиянин способен поразить оппонента, но в целом Сапарбек выглядит явным андердогом противостояния. Позиция букмекеров абсолютно разгромна: коэффициенты на победу Виейры находятся на уровне 1,1 против 6,2−6,8 на успех Сафарова.
Александр Бокулев