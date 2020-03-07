Ответить за шутки о коронавирусе и теракте: что окружает новое шоу UFC

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B9PU772JXCe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B9PU772JXCe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B9PU772JXCe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ufc (@ufc)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-03-02T17:22:50+00:00">2 Мар 2020 в 9:22 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Среди участников каждого из них есть те, кто за последние недели изрядно подпортил свою репутацию. Рассказываем, как именитые спортсмены показали пример неподобающего поведения в медийном пространстве, и размышляем, что они продемонстрируют уже в октагоне.

Жанг — Енджейчик

Первый пояс в рамках UFC 248 будет оспорен в соглавном событии вечера. Символично, что китаянка Вэйли Жанг и полька Йоанна Енджейчик сделают это почти в Международный женский день (по московскому времени праздник уже наступит). И у девушек есть все, чтобы в очередной раз внести весомую лепту в популяризацию женских смешанных единоборств, показав зрелищный бой.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B9XcNoaBkz1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B9XcNoaBkz1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B9XcNoaBkz1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ufc (@ufc)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-03-05T21:00:38+00:00">5 Мар 2020 в 1:00 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

На данный момент титулом в минимальном весе владеет Жанг, около полугода назад ставшая первой чемпионкой UFC из Китая. Дебютная защита пояса видится для нее серьезной проверкой, ведь Енджейчик с 2015 по 2017 год была доминирующей королевой дивизиона. Потом в карьере польки начался спад, последовала годичная пауза в выступлениях, но сейчас Йоанна твердо намерена вернуть себе пояс.

Енджейчик по-прежнему предана образу жесткой и порой грубой девушки, и в преддверии боя с Жанг это привело к неприятной ситуации. В конце января полька разместила в сториз Instagram одну из неофициальных афиш поединка, где ее лицо было скрыто за противогазом. Явная отсылка к эпидемии коронавируса в Китае вызвала бурное негодование в соцсетях. Енджейчик оперативно удалила сомнительный контент, но осадок остался. К тому же из-за печальных обстоятельств Жанг была вынуждена покинуть родину раньше срока, изменив план подготовки.

«Смех над трагедией — вот истинный показатель характера, — ожидаемо отреагировала китаянка. — Люди гибнут: это чьи-то отцы, матери и дети. Ты можешь говорить что угодно обо мне, если это делает тебя сильнее, но не смей шутить о том, что происходит здесь. Я желаю тебе доброго здоровья до 7 марта. Скоро увидимся».

Енджейчик в ответ извинилась и пояснила, что это была всего лишь ирония над забавным мемом. Но вдобавок полька призвала китаянку не быть чересчур эмоциональной, поэтому конфликт вряд ли можно считать полностью улаженным. Тем более что за несколько дней до боя резонанс получило замечание Жанг о силиконовой груди оппонентки. По мнению чемпионки, импланты могут помешать Йоанне показать необходимый вес.

Совсем скоро соперницы смогут решить все свои вопросы в октагоне. Китаянка видится фавориткой при работе в партере, а ее образцовая мощь и напор могут подавить любую оппонентку в стойке. Безусловно, 32-летняя Енджейчик — очень талантливая ударница, но есть большие сомнения в том, что ей удастся финишировать чемпионку. А на дистанции пяти раундов преимущество наверняка заберет 30-летняя китаянка.

Подобный расклад сил близок и букмекерским конторам. Коэффициенты на победу Жанг составляют около 1,6 против 2,5−2,6 на успех Енджейчик.

Адесанья — Ромеро

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B7fJ-ZeneQS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B7fJ-ZeneQS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B7fJ-ZeneQS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ufc (@ufc)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-01-19T03:52:07+00:00">18 Янв 2020 в 7:52 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Следом за звездами женских ММА в октагоне появятся титаны среднего дивизиона. Новозеландец нигерийского происхождения Исраэль Адесанья будет защищать чемпионский пояс от кубинца Йоэля Ромеро, а заодно с высокой вероятностью получит порцию гула и свиста с трибун.

Дело в том, что на одной из пресс-конференций перед турниром обладатель титула допустил крайне неуместное выражение, заявив, что Ромеро от его ударов рухнет, как башни-близнецы. Стоит ли напоминать, что это символ самой масштабной террористической атаки, случившейся 11 сентября 2001 года? Такая отсылка к одной из страшнейших страниц в истории США подняла бум ненависти к Адесанье.

Новозеландец оперативно извинился за неудачную шутку в Instagram, посетовав, что его рот сработал быстрее мозга. Боец отметил, что и не думал пренебрежительно относиться к упомянутой катастрофе. Разумеется, извинения лишь частично смягчили атмосферу вокруг него. В итоге 30-летний атлет за несколько дней до боя вынужден был отвечать на вопросы, готов ли он к освистыванию от американской публики. Действующий чемпион заявил, что такая реакция на него не повлияет.

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Ромеро был более сдержанным в формулировках, но тоже пообещал нокаутировать соперника. А заодно кубинец, которому в апреле исполнится 43 года, сообщил о готовности драться на профессиональном уровне еще десять лет. При всей условности таких планов они не выглядят недостижимыми в случае с Ромеро. Йоэль прямо сейчас демонстрирует пример выдающегося спортивного долголетия, ведь свое серебро Олимпийских игр по вольной борьбе он завоевывал аж двадцать лет назад.

Теперь же кубинец грезит о чемпионском титуле UFC, к которому уже неоднократно подбирался, попутно не раз проиграв спорными судейскими решениями. А два года назад Ромеро даже выиграл поединок за временный пояс, но не получил его, так как не уложился в границы весовой категории. В последнее время весогонка вообще дается ему непросто. К счастью, по словам атлета, перед боем с Адесаньей этот процесс проходит без проблем.

Если Ромеро не лукавит и сделает нужный вес, болельщики получат яркий и долгожданный бой. Непобежденный чемпион с отточенной ударной техникой против суператлетичного и зрелищного претендента, который способен создать массу проблем как в стойке, так и в партере. Возможных сценариев у этого поединка много, но понятно одно: Адесанья — фаворит. Как минимум потому, что он сейчас находится на настоящем пике карьеры. Согласны с этим и букмекеры, дающие коэффициенты около 1,4 на победу нигерийца против 3,2−3,6 на успех Ромеро.

Виейра — Сафаров

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B7DZQURC6pH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B7DZQURC6pH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B7DZQURC6pH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-01-08T09:06:54+00:00">8 Янв 2020 в 1:06 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Единственным россиянином на турнире будет 33-летний Сапарбек Сафаров. Также на шоу ожидалось выступление Мовсара Евлоева, но он выбыл из-за травм, полученных в результате ДТП.

Спустившемуся в средний вес Сафарову предстоит биться в предварительном карде. Первым соперником россиянина по новому дивизиону станет бразилец Родолфо Виейра, который выиграл все шесть поединков в смешанных единоборствах. До этого 30-летний атлет построил внушительную карьеру в бразильском джиу-джитсу.

Техническая база южноамериканца в партере, откровенно говоря, оставляет Сафарову мало шансов. Да, в стойке россиянин способен поразить оппонента, но в целом Сапарбек выглядит явным андердогом противостояния. Позиция букмекеров абсолютно разгромна: коэффициенты на победу Виейры находятся на уровне 1,1 против 6,2−6,8 на успех Сафарова.