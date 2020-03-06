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22:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мирзаева снова нокаутировали. У «Черного тигра» — черная полоса

Расул Мирзаев проиграл Арману Оспанову на турнире АСА 105 в Казахстане.

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В сентябре прошлого года на турнире АСА 99 в Москве Расул Мирзаев сенсационно проиграл 23-летнему чеченцу Шамилю Шахбулатову. Мирзаев пошел в рубку, нарвался на левый хук и упал без сознания. Глухой нокаут.

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До этой недели Расул не дал ни одного интервью. Как говорили его представители, Мирзаев — в психологической яме. Возможно, лучший способ выйти из такого состояния — выиграть бой. Дагестанцу дали одного из самых популярных казахстанских бойцов — Армана Оспанова.

Предыдущий поединок Оспанов тожде проиграл — и тоже на АСА 99. Он разбивал Алексея Полпудникова, но во втором раунде был нокаутирован. Несмотря на это, перед шоу в Алма-Ате появилась информация о том, что Оспанов в случае победы над Мирзаевым подпишет контракт с UFC. Ожидается, что 13 июня в Нур-Султане пройдет турнир серии UFC Fight Night. Контракты с лигой уже заключили трое бойцов из Казахстана (Шавкат Рахмонов, Жалгас Жумагулов, Мария Агапова), но нужна еще парочка. И Оспанов — отличный вариант. Яркий (все победы кроме одной — досрочные), с армией фанатов. Однако в UFC после поражения не берут, так что выигрыш для Армана был важен как никогда.

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Мирзаев сразу пошел вперед. Оспанов увернулся от первой двойки, но затем казахстанец оказался в неудобной позиции — он пробил ногой в корпус, однако дагестанец сделал подхват и дважды сильно приложился правой у сетки.

Потом Расул ударом правой посадил соперника на заднее место. Оспанов тут же поднялся, Мирзаев бросился добивать, но нарвался на мощный встречный.

Затем случился решающий эпизод боя. Расул пробил ногой, Арман блокировал удар, подхватил оппонента и повалил. Оспанов показал, что такое эффективный граунд-энд-паунд — Мирзаеву сразу прилетело несколько увесистых плюх. Какое-то время российский боец держался, но после новых убойных панчей рефери остановил поединок.

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Кто-то скажет, что «Черный тигр» уже не тот. Но с Оспановым он дрался классно. У Расула были хорошие моменты, он дал людям шоу (бой получился отличным — как и ожидалось). Но один лишний удар определил исход поединка. Оспанов воспользовался шансом и теперь, похоже, будет драться в UFC. А что теперь будет с Мирзаевым — вопрос. 30 марта ему исполнится 34 года, а для его дивизиона (с Шахбулатовым он дрался в категории до 61,2 кг, с Оспановым — до 65,8 кг) — это очень серьезный возраст. Будет ли он продолжать?

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