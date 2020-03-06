Мирзаева снова нокаутировали. У «Черного тигра» — черная полоса
Расул Мирзаев проиграл Арману Оспанову на турнире АСА 105 в Казахстане.
Расул Мирзаев проиграл Арману Оспанову на турнире АСА 105 в Казахстане.
В сентябре прошлого года на турнире АСА 99 в Москве Расул Мирзаев сенсационно проиграл 23-летнему чеченцу Шамилю Шахбулатову. Мирзаев пошел в рубку, нарвался на левый хук и упал без сознания. Глухой нокаут.
До этой недели Расул не дал ни одного интервью. Как говорили его представители, Мирзаев — в психологической яме. Возможно, лучший способ выйти из такого состояния — выиграть бой. Дагестанцу дали одного из самых популярных казахстанских бойцов — Армана Оспанова.
Предыдущий поединок Оспанов тожде проиграл — и тоже на АСА 99. Он разбивал Алексея Полпудникова, но во втором раунде был нокаутирован. Несмотря на это, перед шоу в
Мирзаев сразу пошел вперед. Оспанов увернулся от первой двойки, но затем казахстанец оказался в неудобной позиции — он пробил ногой в корпус, однако дагестанец сделал подхват и дважды сильно приложился правой у сетки.
Потом Расул ударом правой посадил соперника на заднее место. Оспанов тут же поднялся, Мирзаев бросился добивать, но нарвался на мощный встречный.
Затем случился решающий эпизод боя. Расул пробил ногой, Арман блокировал удар, подхватил оппонента и повалил. Оспанов показал, что такое эффективный