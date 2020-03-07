Подражатель Хабиба из Чикаго. Волков получил топового соперника
Бой с Кертисом Блейдсом москвич хотел еще два года назад.
Бой с Кертисом Блейдсом москвич хотел еще два года назад.
Александр Волков говорил во всех интервью, что хочет только сильнейших соперников. Теперь он точно доволен. Никого опаснее сейчас он получить просто не мог. На турнире UFC в Канаде, который пройдет 20 июня, противником Драго станет Кертис Блейдс, третий номер рейтинга UFC в тяжелом весе. Это будет бой всей карьеры для Волкова.
О том, что намечается большой бой, первым сообщил сам Волков. На своей странице в Instagram 31-летний москвич предложил подписчикам догадаться, кто будет его оппонентом.
— Друзья, хорошие новости! Намечается большой бой! Имя соперника, дату и место смогу анонсировать после подписания контракта, но я уверен, что вам понравится! Как вы думаете, кто это может быть?, — написал Волков.
В комментариях сразу начали гадать. Самый популярный вариант — реванш с Дерриком Льюисом, а дальше очень много шутников с идеями вроде Генри Сехудо, Вячеслава Дацика, Максима Новоселова и прочих абсолютно неподходящих персонажей.
Официального объявления все еще нет, но завеса тайны уже открыта. Ряд журналистов, включая Бретта Окамото из ESPN, сообщили: Александр Волков и Кертис Блейдс подерутся на UFC Fight Night 177 20 июня в канадском Саскатуне. А потом это подтвердил и сам Блейдс — в Instagram. Предполагается, что их поединок возглавит кард и будет рассчитан на пять раундов.
Кертис Блейдс, как и многие другие успешные бойцы UFC, пришел из борьбы. Он начал ей заниматься в 2005 году, будучи 14-летним учеником средней школы в Чикаго. В той школе
В студенческой борьбе у Блейдса были достойные результаты. Один из сезонов он закончил с рекордом 44−0, а еще выиграл чемпионат штата Иллинойс. Бывали спады, куда без них. Очередной сезон в студенческой лиге он начал неудачно, потерпел много поражений и решил завязать с борьбой. Тренер не стал его отговаривать, но вмешался отец. Он сказал: «Нет, сынок, ты завтра придешь на тренировку, и будешь работать».
Об отце боец отзывается очень тепло: «Он — мой герой. Он научил меня всему: начиная от езды на велосипеде, заканчивая всем, что входит в перечень взрослой жизни», — рассказал
Отец придерживается консервативных взглядов, он был против ухода Кертиса из борьбы, но повлиять на уже довольно взрослого сына не смог и теперь им очень гордится. В том же
Борцовская школа очень помогает Блейдсу в ММА, он регулярно доминирует над соперниками в партере. При этом он никого не побеждал болевым или удушающим приемом: из 13 побед 10 нокаутами или остановкой доктора и три — решением судей. Нокауты — технические: Кертис забирается на соперника, начинает бить, рефери останавливает бой. Но в январе он показал, что прибавил в ударке.
Про высокий уровень Блейдса ярко говорит и то, что он рекордсмен тяжелого веса UFC по количеству тейкдаунов (45). Более 70 процентов попыток перевести в партер — успешные. В сентябре 2019-го Кертис уверенно победил Шамиля Абдурахимова, после чего заявил, что намерен стать Хабибом тяжелого веса и лучшим борцом в UFC вообще. А тем, кто считает его стиль скучным, он ответил следующее:
Если хотите смотреть как два парня стоят друг напротив друга и лупят друг друга весь бой, то такой вид спорта называется бокс, или кикбоксинг. Я слышал, это довольно интересно.
Кстати, Хабиб оценил слова Блейдса о себе и ответил ему взаимным респектом.
— Я считаю, что Блейдс станет чемпионом UFC, — сказал российский чемпион UFC в интервью Anatomy of a Fighter. — У него очень хорошая борьба, он молод, силен и голоден. Его мотивация на другом уровне. Он — новая кровь в тяжелом дивизионе. Я считаю, что только один парень может побить его — Даниэль Кормье. Остальным бойцам будет тяжело. Даже для Стипе это будет тяжелый бой. Посмотрим, надо подождать. Я считаю, он заслуживает титульного боя больше, чем
Дебют так дебют.
В ММА Блейдс пришел в 23 года и после пяти боев в локальных американских промоушенах дебютировал в UFC. Для дебюта ему приготовили Франсиса Нганну — одного из страшнейших панчеров на планете Земля. Правда, в апреле 2016 года такого статуса у камерунца еще не было, у него был только один бой в UFC, но тем не менее. Блейдс проиграл тогда нокаутом во втором раунде.
— После боя я был в состоянии близком к депрессии. Проигрывать первый же бой — это жестоко. Я начал спрашивать себя: а достоин ли я вообще тут драться? Может, это не мое? Может, мне это не надо? Поддержка отца и близких помогла мне в те трудные минуты, — рассказал Блейдс.
После того поражения Кертис выиграл пять боев подряд и снова вышел на Нганну. На сей раз это уже был главный поединок вечера на UFC Fight Night в Пекине. И Блейдс снова проиграл нокаутом, на этот раз в первом раунде. Франсис остается единственным бойцом, кому Кертис проигрывал в ММА. Но значимых побед у американца достаточно: Алистар Оверим (ТКО), Марк Хант (единогласное решение), Алексей Олейник (остановка врачом), Шамиль Абдурахимов (ТКО), Джуниор Дос Сантос (ТКО).
Интересно, что за второй бой с Нганну Кертис получил всего 32 тысячи долларов, в то время, как его соперник — 255 тысяч. Это при том, что к моменту боя (ноябрь 2018-го) Блейдс уже находился в топ-10 рейтинга тяжеловесов и побеждал Олейника, Ханта и Оверима. Возможно, дело в том, что Кертис никого не провоцирует. Он крайне редко позволяет себе легкий
— Я хотел его победить, потому что он допустил неуважение в адрес моего отца (Уиллис сказал: «папочка тебя не спасет», — прим. «СЭ»). Я не хотел его нокаутировать или сделать больно, я просто хотел победить. Нельзя допускать неуважение к моему отцу. Главный вывод, который я сделал на основании боя — моя борьба действительно помогает мне доминировать. И я буду доминировать благодаря ней над всеми.
Цель Блейдса — чемпионский пояс, о чем он объявил после победы над дос Сантосом в январе 2020-го. Но в ближайшее время подраться со Стипе Миочичем не получится, так как хорватский американец и Даниэль Кормье намерены сделать третий бой. Пришлось соглашаться на бой с Волковым. Он еще полтора года назад мог подраться с Драго в Москве, но отказался:
— Бой с Волковым был намечен на 15 сентября, но меня это не устраивало, — сказал Блейдс порталу BJ Penn в июле 2018 года. —
Сейчас поводов отказаться у Кертиса не нашлось.
Была в жизни Блейдса и история, связанная с легкими наркотиками. В феврале 2017 года он досрочно победил Адама Милстида в своем третьем бою в UFC, но результат был аннулирован, так как после поединка
Среди других увлечений Кертиса — сумо. Он читает о нем книги, постит это в Instagram. Там есть даже видео, где он проводит любительский поединок в этом виде боевых искусств.
Интересный факт: по количеству подписчиков в Instagram, Волков опережает Блейдса: 171 тысяча на 133. Вряд ли это говорит о
Это был спарринг с Энтони Джонсоном в Майами. «Не знаю, кто выиграл, но это было весело», — подписал видео Блейдс.
Словом, как сказал Хабиб, Блейдс — действительно новая кровь в тяжелом дивизионе. Ему всего 29 лет. Волков — тоже молод, ему 31, и для Александра это самый сложный соперник в карьере. И пожалуй, самый важный бой. Победа поднимет Сашу в топ-3 рейтинга и сделает одним из главных претендентов на титул.
Михаил Потапов