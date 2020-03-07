«Ты, американец, не знаешь, что такое уличная драка». Хабиб и Фергюсон отожгли на пресс-конференции

Источник: Спорт-Экспресс

Хабиб Нурмагомедов

Страна: Россия. Возраст: 31 год. Весовая категория: до 70,3 кг. Победы: 28. Поражения: 0. Ничьи: 0.

Тони Фергюсон

Страна: США. Возраст: 36 лет. Весовая категория: до 70,3 кг. Победы: 25. Поражения: 3. Ничьи: 0.

Казалось бы, бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона не нуждается ни в какой раскрутке, все и так максимально горячо: оба сносят всех подряд уже много лет, должны были драться четырежды раньше, интереса просто не может быть больше. Но нет, на пресс-конференции, которая прошла в Лас-Вегасе, оба нашли моменты, которые задели оппонента за живое. В лучших традициях UFC бойцы сделали шоу, в котором интереснее смотрелся Хабиб, как к нему ни относись.

Тони получил вопрос первым и зашел сразу с козырей:

— Готовился ли я к Хабибу как-то особенно? Да я не спарринговал ни с кем со времен боя с Глейсоном Тибау (февраль 2015 года. — Прим. — «СЭ»). Я вообще не провожу спаррингов. Мне уже давно нужен какой-то спарринг-партнер, и в этом бою я как раз его получу. Хабиб — это слишком легкий соперник для меня, как раз как тренировка.

На аналогичный вопрос Хабиб ответил несколько иначе:

— Тони заслужил этот бой, он — отличный боец. Я люблю его как бойца, но я не люблю его как человека, потому что он тупой. Только тупица может говорить такие глупости. Но боец он хороший. А кто выиграет — посмотрим 18 апреля. Что для меня значит бой с Тони? Я люблю вызовы. Конор, Порье — это были большие вызовы, а Тони — возможно, лучший их всех, с кем я дрался. Если я хочу закрепить свое наследие как лучшего бойца, то обязан его побеждать. Если я хочу, чтобы мое наследие было бесконечным, я должен это сделать.

Тут Тони перебил Хабиба и вставил свои пять копеек:

— Я не дам тебе победить. Я не дам тебе выпрыгнуть из клетки, как ты это сделал с Конором. Уважаю ли я Хабиба? Между нами есть уважение, но этот парень бил только школьников, он никогда не сталкивался с кем-то вроде меня. Я не хочу поливать его грязью, но я из Калифорнии, и я люблю хайп. А тут реальный хайп. И я хочу выиграть это бой.

Дальше у Хабиба спросили про возможный бой с Флойдом Мейвезером и упомянули цифру в 600 миллионов долларов, которые американский боксер хочет за этот поединок:

— Кто ему даст такие деньги? Я не знаю. Но если Флойд хочет драться, то мои условия такие: 11 раундов по боксу и один раунд по ММА.

Тони опять встрял в разговор:

— Да ты не выдержишь с ним 11 раундов по боксу, успокойся!

— Заткнись, я не с тобой разговариваю!

— Я — тот, кто нужен вам. Я готов выйти в ринг!

Хабиб продолжил ответ на вопрос о Флойде:

— У него есть имя, у меня есть имя, мы можем драться, но мои условия четкие: 11 раундов по боксу, один по ММА.

Дальше у главы UFC Даны Уайта спросили о коронавирусе и возможном переносе боя в связи с ним. Нурмагомедов и Фергюсон, как известно, должны подраться на UFC 249 в Нью-Йорке 18 апреля.

— Мы всегда думаем о безопасности бойцов в первую очередь, — сказал Дана. — Турнир мы пока отменять не собираемся и сделаем все, чтобы сохранить здоровье бойцов.

Затем у Хабиба спросили о Жорже Сен-Пьере — стал бы бой с ним вершиной в его карьере?

— Я готов, но я соперников не выбираю, — ответил Нурмагомедов. — Сейчас претендентом на мой пояс является Тони. Я защищаю титул. Выиграю — потом поговорим.

Следующий вопрос снова Хабибу.

— Не стал ли бой с Тони такой же личной историей, как был бой с Конором Макгрегором? — спросили у дагестанца.

— Нельзя быть слишком эмоциональным по поводу соперников. Я просто люблю выходить в октагон, изматывать оппонента и заставлять его сдаться. Тони — крутой парень, он лучше многих из тех, с кем я дрался. Но 18 апреля посмотрим, кто победит. Я готов. Он мог бы стать лучшим в истории, но ему надо встречаться со мной. И ему уже 36−37. Он староват.

На эту провокацию Тони не мог не отреагировать:

— Ты сначала победи меня, а потом говори такое!

— Да мы скоро все увидим. А люди все равно будут говорить, что он старый, когда я размажу его об канвас, — продолжил Хабиб.

— Да заткнись ты!

У Фергюсона спросили, поменял ли он свою подготовку к Хабибу с момента, как должен был состояться их первый бой почти пять лет назад.

— Нет, я абсолютно ничего не менял, я просто готовлюсь к очередному бою, так же как готовился тогда.

Тут уже Хабиб не выдержал и перебил:

— То есть ты не заботишься о том, как я прогрессировал за эти годы? Ты не обращал внимания, как я побил Барбозу и других ребят? Ты врешь. Маленький лжец.

Тема лжи с этого момента захватила бойцов. Они уже не особо слушали вопросы и затеяли дискуссию. Тони назвал себя мексиканцем, на что Хабиб моментально отреагировал:

— Да какой ты мексиканец? Ты недавно тут гордился, что ты американец, калифорниец. Так какой ты мексиканец. Ты Тони — это не мексиканское имя. Ты Фергюсон — это не мексиканская фамилия. Ты — фейковый мексиканец. Ты американец и гордись этим, какой ты мексиканец?

В конце у Тони спросили о том, похож ли будет их бой с Хабибом на уличную драку. Фергюсон ответил:

— В уличной драке я бы точно его побил, он даже не знает, что такое уличные драки.

Хабиб завелся:

— Это я не знаю, что такое уличные драки?! Да я из Дагестана! Это ты, американец, не понимаешь, что такое уличные драки, у вас даже драться на улицах нельзя. У вас запрещено это. И ты мне, дагестанцу, говоришь про уличные драки. Фейковый мексиканец.

На этой национальной ноте пресс-конференция закончилась и плавно перешла в дуэль взглядов. Тони явно ушел из-за стола злой. Хабиб, похоже, его зацепил.

На дуэли взглядов Хабиб и Тони взяли свои пояса. Фергюсон его получил в октябре 2017 года, когда победил Кевина Ли и стал временным чемпионом UFC в легком весе. Американец зачем-то положил пояс на пол, и Хабиб пнул его, чем вызвал гул фанатов. На этом церемония закончилось, так и не дойдя до реального столкновения взглядов.

В общем, шоу ребята сделали. Но это только начало истории.