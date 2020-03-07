Нурмагомедов пнул пояс соперника во время битвы взглядов
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов пнул пояс соперника Тони Фергюсона во время битвы взглядов в рамках турнира UFC в
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов пнул пояс соперника Тони Фергюсона во время битвы взглядов в рамках турнира UFC в
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19 апреля Нурмагомедов встретится в октагоне с американцем Тони Фергюсоном на турнире UFC. Поединок станет 29-м в карьере россиянина, в активе которого 28 побед.