Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
Арсенал Т
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Авангард
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Колорадо Эвеланш
63
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Торонто Мэйпл Ливз
21
Футбол. Зарубежный
15:00
Эйбар
Мальорка
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
Барыс
Футбол. Зарубежный
15:30
Ливерпуль
Борнмут
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Аризона Койотс
32
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Тамбов
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Вегас Голден Найтс
40
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
СКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Йокерит
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз
Чикаго Блэкхокс
21
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Вердер
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Унион Б
Футбол. Зарубежный
17:30
Шальке-04
Хоффенхайм
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз
Сент-Луис Блюз
42
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
18:00
Арсенал
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Саутгемптон
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Шеффилд Юнайтед
Норвич
Футбол. Зарубежный
18:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
18:00
Атлетико
Севилья
Футбол. Зарубежный
20:30
Бернли
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия М
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
20:30
Барселона
Реал Сосьедад
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Йорк Айлендерс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
21:00
Питтсбург Пингвинз
Вашингтон Кэпиталз
Футбол. Зарубежный
6.03
Марсель
Амьен
22
Футбол. Зарубежный
6.03
Алавес
Валенсия
11
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Монако
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
Нант
Футбол. Зарубежный
22:00
Метц
Ним
Футбол. Зарубежный
22:00
Реймс
Брест
Хоккей. НХЛ
22:00
Даллас Старз
Нэшвилл Предаторз
Футбол. Зарубежный
6.03
Падерборн
Кельн
12
Все события
Фоторепортажи
8Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера в бое-реванше
17Лидер начал с нулей
09:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Нурмагомедов пнул пояс соперника во время битвы взглядов

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов пнул пояс соперника Тони Фергюсона во время битвы взглядов в рамках турнира UFC в Нью-Йорке.

Наверх
23
фотографии
23
фотографии
23
фотографии

После пресс-конференции состоялась традиционная битва взглядов, Фергюсон положил свой чемпионский пояс на пол и сказал: «Твой пояс против моего». В ответ российский боец пнул трофей со сцены, после этого спортсменов развели в разные стороны.

Во время загрузки произошла ошибка.

19 апреля Нурмагомедов встретится в октагоне с американцем Тони Фергюсоном на турнире UFC. Поединок станет 29-м в карьере россиянина, в активе которого 28 побед.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Женщина прокачала свое тело, чтобы отомстить возлюбленному
Лучшие фигуристы Америки погибли в авиакатастрофе. Причины остаются загадкой 60 лет
«Спартак» отыгрался со счета 0:3 и победил «Динамо» в плей-офф
Двумя матчами стартует 21-й тур чемпионата России по футболу
Мирзаева снова нокаутировали: у «Черного тигра» — черная полоса
Над Ничушкиным смеялись в России и Америке. А он идет на рекорд
Российский фигурист выиграл чемпионат мира среди юниоров
В чемпионате Франции по футболу отменен матч с участием «ПСЖ»
Тихонов: Если Логинов завершит карьеру, я его накажу кнутом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь