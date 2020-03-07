«Жара приближается». Канделаки поделилась ожиданиями от боя Нурмагомедов — Фергюсон

Этот поединок должен состояться в апреле в Нью-Йорке (США). Накануне бойцы провели пресс-конференцию, изюминкой которой стало то, как Хабиб пнул пояс Фергюсона на дуэли взглядов.

«Интуиция моя подсказывает, что бой Нурмагомедов — Фергюсон 19 апреля будет куда интереснее, чем избиение Макгрегора в одну калитку. О порке Дастина Порье вообще молчу. Жара приближается. Надеюсь, что на этот раз никакие травмы не сорвут эту битву!» — написала Канделаки в своем телеграм-канале.