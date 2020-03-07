«Жара приближается». Канделаки поделилась ожиданиями от боя Нурмагомедов — Фергюсон
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась своими ожиданиями от боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась своими ожиданиями от боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
Этот поединок должен состояться в апреле в
«Интуиция моя подсказывает, что бой Нурмагомедов — Фергюсон 19 апреля будет куда интереснее, чем избиение Макгрегора в одну калитку. О порке Дастина Порье вообще молчу. Жара приближается. Надеюсь, что на этот раз никакие травмы не сорвут эту битву!» — написала Канделаки в своем
Ранее в UFC Russia назвали предстоящий бой Нурмагомедова и Фергюсона битвой века.