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10:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Настоящая рубка. Девушки показали, каким должен быть чемпионcкий бой в UFC

Китаянка Вэйли Чжан победила польку Йоанну Енджейчик раздельным решением судей на шоу UFC 248 и защитила титул чемпионки в женском минимальном виде.

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Вэйли Чжан
Страна: Китай. Возраст: 30 лет. Весовая категория: до 52,2 кг. Победы: 21. Поражения: 1. Ничьи: 0.

Йоанна Енджейчик
Страна: Польша. Возраст: 30 лет. Весовая категория: до 52,2 кг. Победы: 16. Поражения: 4. Ничьи: 0.

Перед боем был трэшток. В конце января Енджейчик глупо пошутила в Инстаграм. Она выложила афишу боя, на которой изобразила себя в противогазе. Таким образом она намекнула на эпидемию коронавируса в Китае. Чжан обиделась.

— Смех над трагедией — показатель характера, — написала китаянка в Instagram. — Люди гибнут. Чьи-то отцы, матери, дети. Можешь говорить все что угодно обо мне, если это позволяет тебе чувствовать себя сильнее, но не смей шутить о том, что здесь происходит. Желаю тебе крепкого здоровья до 7 марта. Скоро увидимся.

Эпидемия коронавируса сказалась на подготовке китаянки. Ей пришлось сначала ехать в Таиланд, затем — в ОАЭ, потом — в США.

Енджейчик удалила коллаж и извинилась — но так, чтобы всем было ясно: сильно виноватой она себя не считает: «Так что извини, но все же увидимся 7 марта. Не будь такой эмоциональной, ок?».

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В четверг был медиа-день, и там милая китаянка, не говорящая по-английски, развеселила журналистов одним словом на английском. Полька, пришедшая в ярко-красном платье, стала что-то бормотать ей во время дуэли взглядов (видимо, какие-то угрозы). Вряд ли Вэйли что-то разобрала, но по интонации все поняла и ответила симметрично, причем с улыбкой: «Shut up (“Заткнись”)». В зале раздался смех. Так говорливая Енджейчик проиграла баттл вышколенной китаянке, похожей на солисту какого-нибудь военного ансамбля в КНР или что-то в этом роде.

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Чжан начала заниматься боевыми искусствами в шесть лет. В 2013-м дебютировала в ММА — с поражения. Прямо как Крис Сайборг. А потом, тоже как Сайборг, выиграла 20 боев подряд. В последнем (до поединка с Енджейчик) за 42 секунды нокаутировала Джессику Андраде и взяла чемпионский пояс.

Енджейчик пришла в UFC в 2015 году и победила в восьми поединках. Она была чемпионкой в минимальном весе, защитив титул пять раз. Но потом случились два поражения от Роуз Намаюнас. Также Йоанна попробовала взять пояс в наилегчайшем весе, но Валентина Шевченко оказалась ей не по зубам. Сейчас Енджейчик не такая крутая, как раньше, но все равно остается одной из самых популярных женщин-бойцов — у нее 1,5 миллиона подписчиков в Instagram.

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Бой получился настолько равным, что любой из раундов можно было отдать и Чжан, и Енджейчик. Девушки устроили настоящую рубку. Полька пыталась держать китаянку на дистанции, умело обрабатывала ее лоу-киками и ударами ногами по корпусу. Но когда Вэйли сближалась, Йоанне приходилось тяжко — азиатка выбрасывала точные, жесткие панчи. Несколько раз Чжан пыталась перевести поединок в борьбу, но Енджейчик хорошо оборонялась. Так что на 95 процентов бой прошел в стойке.

После третьего раунда тренер польки — Майк Браун — сказал, что китаянка устала. Вэйли и правда выглядела изможденной (в угол ее уносил тренер), плюс у нее был разбит нос. На лице Йоанны же, несмотря на уйму пропущенных ударов, синяков почти не было. Однако в начале четвертого раунда Чжан включилась так, что вскоре на лбу у Енджейчик образовалась огромная гематома — ее голова увеличилась в полтора раза. Тем не менее полька достояла до конца, а в концовке даже потрясла Чжан бэкфистом (но та тут же ответила).

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Итог: победа китаянки раздельным решением судей 48:47, 47:48, 48:47. Пока это лучший бой года.

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