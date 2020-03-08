Настоящая рубка. Девушки показали, каким должен быть чемпионcкий бой в UFC
Китаянка Вэйли Чжан победила польку Йоанну Енджейчик раздельным решением судей на шоу UFC 248 и защитила титул чемпионки в женском минимальном виде.
Китаянка Вэйли Чжан победила польку Йоанну Енджейчик раздельным решением судей на шоу UFC 248 и защитила титул чемпионки в женском минимальном виде.
Вэйли Чжан
Страна: Китай. Возраст: 30 лет. Весовая категория: до 52,2 кг. Победы: 21. Поражения: 1. Ничьи: 0.
Йоанна Енджейчик
Страна: Польша. Возраст: 30 лет. Весовая категория: до 52,2 кг. Победы: 16. Поражения: 4. Ничьи: 0.
Перед боем был трэшток. В конце января Енджейчик глупо пошутила в Инстаграм. Она выложила афишу боя, на которой изобразила себя в противогазе. Таким образом она намекнула на эпидемию коронавируса в Китае. Чжан обиделась.
— Смех над трагедией — показатель характера, — написала китаянка в Instagram. — Люди гибнут.
Эпидемия коронавируса сказалась на подготовке китаянки. Ей пришлось сначала ехать в Таиланд, затем — в ОАЭ, потом — в США.
Енджейчик удалила коллаж и извинилась — но так, чтобы всем было ясно: сильно виноватой она себя не считает: «Так что извини, но все же увидимся 7 марта. Не будь такой эмоциональной, ок?».
В четверг был
Чжан начала заниматься боевыми искусствами в шесть лет. В 2013-м дебютировала в ММА — с поражения. Прямо как Крис Сайборг. А потом, тоже как Сайборг, выиграла 20 боев подряд. В последнем (до поединка с Енджейчик) за 42 секунды нокаутировала Джессику Андраде и взяла чемпионский пояс.
Енджейчик пришла в UFC в 2015 году и победила в восьми поединках. Она была чемпионкой в минимальном весе, защитив титул пять раз. Но потом случились два поражения от Роуз Намаюнас. Также Йоанна попробовала взять пояс в наилегчайшем весе, но Валентина Шевченко оказалась ей не по зубам. Сейчас Енджейчик не такая крутая, как раньше, но все равно остается одной из самых популярных
Бой получился настолько равным, что любой из раундов можно было отдать и Чжан, и Енджейчик. Девушки устроили настоящую рубку. Полька пыталась держать китаянку на дистанции, умело обрабатывала ее
После третьего раунда тренер польки — Майк Браун — сказал, что китаянка устала. Вэйли и правда выглядела изможденной (в угол ее уносил тренер), плюс у нее был разбит нос. На лице Йоанны же, несмотря на уйму пропущенных ударов, синяков почти не было. Однако в начале четвертого раунда Чжан включилась так, что вскоре на лбу у Енджейчик образовалась огромная гематома — ее голова увеличилась в полтора раза. Тем не менее полька достояла до конца, а в концовке даже потрясла Чжан бэкфистом (но та тут же ответила).
Итог: победа китаянки раздельным решением судей 48:47, 47:48, 48:47. Пока это лучший бой года.